“Juntas tenemos poder”: para las sobrevivientes de Epstein, el martes fue un día de emoción y triunfo

El grupo frente al edificio de oficinas Cannon, temprano en la mañana del martes, creció lentamente en tamaño, hasta alcanzar varias docenas de mujeres. Cada vez que llegaba alguien nuevo, estallaban abrazos y saludos alegres.

La escena fácilmente podría haber sido una alegre reunión de viejas amigas.

Pero el grupo estaba formado por las sobrevivientes de Jeffrey Epstein, unidas para siempre por el trauma y el abuso a manos del pedófilo condenado. Las mujeres habían vuelto a descender sobre Washington para realizar una conferencia de prensa y suplicar a los legisladores que votaran para liberar los archivos de Epstein.

Dani Bensky, quien conoció a Epstein cuando era una joven bailarina, dijo que apenas había logrado dormir unas pocas horas la noche anterior. Había pasado la noche con la familia de la difunta víctima de Epstein, Virginia Giuffre, aprovechando al máximo el hecho de que rara vez están en el mismo lugar al mismo tiempo. Pasada la medianoche se dio cuenta de que aún no había escrito las palabras que necesitaría decir en la conferencia de prensa apenas unas horas después.

“¿Quién escribe un discurso a la una de la mañana la noche anterior? Error de principiante de mi parte”, dijo Bensky con ligereza después de la conferencia de prensa, mientras se dirigía rápidamente a una reunión programada con una legisladora. Sus compañeras sobrevivientes, caminando a su lado, se apresuraron a asegurarle que lo había hecho muy bien.

Durante todo el día, las mujeres se mantuvieron muy unidas de esta manera: ahí para animarse unas a otras y recordarse beber agua y comer; apretándose las manos en silencio; y asegurándose de que nadie se perdiera en el laberinto de pasillos del Capitolio mientras esperaban buenas noticias.

A media mañana, las mujeres se encontraron consolando a la representante republicana Nancy Mace.

La congresista de Carolina del Sur salió al vestíbulo de su oficina en el edificio Longworth llorando. Ella misma se ha visto envuelta en una batalla legal tras acusar a su exprometido de delitos como agresión física, violación y tráfico sexual, acusaciones que él niega rotundamente.

“Me han dado esperanza de que algún día pueda obtener justicia,” dijo Mace a las sobrevivientes de Epstein. “Para mí, esto es muy reciente”.

“¿Podemos darte un abrazo?” intervino una mujer para preguntar.

“Sí, me encantaría un abrazo”, respondió Mace, lo que llevó a varias mujeres a turnarse para abrazar a la legisladora.

Mace fue una de solo cuatro republicanos de la Cámara que apoyaron una petición de descarga para forzar una votación sobre los archivos de Epstein. Cuando una sobreviviente de Epstein le dijo a la congresista que el grupo había estado conteniendo la respiración y esperando que Mace no cediera a la presión política y abandonara su apoyo al proyecto de ley, Mace respondió: “Sí, hace mucho que dejé de preocuparme por eso”.

“Rara vez tenemos esta oportunidad. Este momento es histórico”, dijo. “Las mujeres nunca tienen esta oportunidad”.

Annie Farmer, quien dijo que tenía 16 años cuando Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell la abusaron, dijo a CNN que ahora le resultaba imposible imaginar pasar por esta experiencia sola.

“Cada vez que se reúne un grupo grande, cambia completamente la dinámica y la experiencia”, dijo Farmer. “Realmente nos hace pasar de sentir miedo a sentir que nos temen. Juntas tenemos poder”.

Su hermana, María, es una de las primeras denunciantes conocidas de Epstein. Mientras Farmer iba de reunión en reunión el martes, más de una vez, estaba al teléfono, manteniendo a su hermana al tanto de los acontecimientos.

A las 2:43 p.m., cayó el mazo en la Cámara: el proyecto de ley de Epstein había sido aprobado con una abrumadora votación de 427 a 1.

Tan pronto como salió de la galería de la Cámara tras la aprobación, Farmer volvió a su teléfono, llamando a María para compartir la noticia.

“Fue increíble escuchar su voz y poder decirle que se aprobó, que sucedió y que ella fue una parte tan importante de esto”, dijo Annie.

Una de las víctimas de Epstein no estuvo presente en el Capitolio el martes, pero su presencia se sentía en todos los lugares a los que iba el grupo de sobrevivientes.

Giuffre, una de las víctimas más prominentes de la red de trata sexual de Epstein, murió por suicidio en agosto. En sus memorias publicadas póstumamente el mes pasado, escribió sobre haber sido entregada a un flujo interminable de personas ricas y poderosas. “Creí que podría morir como una esclava sexual”, dijo.

Cuando el hermano de Giuffre, Sky Roberts, habló en la conferencia de prensa de los sobrevivientes y atribuyó a su hermana el haber ayudado a avanzar en la lucha por la rendición de cuentas y la transparencia, las lágrimas corrían por los rostros de las demás víctimas de Giuffre que estaban de pie detrás de Roberts.

“Hermana”, dijo Roberts. “No solo hiciste una pequeño empujón. Hiciste un impacto monumental, una declaración rotunda que resonó en todo el mundo. Construiste un muro irrompible, una barrera que protegerá a las futuras generaciones de los horrores del abuso”.

Bensky, quien atribuye a Giuffre el haber influido en su propia decisión de hacer pública su historia con Epstein, dijo que se ha preguntado qué habría pensado Giuffre de este momento.

“Me destroza que ella no esté aquí para verlo”, dijo Bensky. “Es tan injusto que simplemente no esté aquí. Es devastador pensar que estamos haciendo esto sin ella”.

Muchas de las otras sobrevivientes llevaban el martes broches de mariposa de colores brillantes en la solapa en memoria de Giuffre. Para Bensky y Farmer, sus broches verdes y rosas con joyas tenían aún más significado porque fueron regalos que les dio Roberts.

“Virginia eligió el símbolo de la mariposa por la metamorfosis y esa verdadera creencia que tenía de que podía haber crecimiento postraumático: que podías pasar por algo así y salir del otro lado y tener mucho que dar y compartir”, dijo Farmer a CNN. “Y eso es lo que ella hizo”.

Tras la aprobación del proyecto de ley Epstein en la Cámara de Representantes, las mujeres se reunieron al atardecer para realizar una vigilia en honor a todas las víctimas de Epstein, incluidas aquellas que han fallecido. Fue justo cuando Farmer rendía homenaje a Giuffre que Bensky recibió un susurro al oído: el Senado había decidido aprobar de inmediato el proyecto de ley Epstein.

Muchas de las sobrevivientes habían supuesto que el camino del proyecto de ley por el Senado —y hasta el escritorio del presidente Donald Trump— podría ser largo y arduo, y se habían estado preparando para otra gran batalla.

“Las palabras nunca podrán describir este día”, dijo Bensky. “Simplemente sentimos que nunca habíamos conseguido la victoria, y la conseguimos. Y eso se siente tan bien.”

