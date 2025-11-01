Jueza federal está a punto de fallar sobre el futuro de la Guardia Nacional en Portland. Esto es lo que reveló el juicio

El juicio para decidir el destino de los despliegues de la Guardia Nacional en Oregon concluyó este viernes, dejando a…

El juicio para decidir el destino de los despliegues de la Guardia Nacional en Oregon concluyó este viernes, dejando a los residentes de Portland, a los funcionarios de la administración Trump y a cientos de soldados en la incertidumbre mientras esperan la decisión de la jueza.

La magistrada de distrito estadounidense Karin Immergut presidió el proceso de tres días que incluyó una revelación sorprendente: efectivos de la Guardia Nacional estuvieron presentes en las instalaciones de ICE de Portland a principios de este mes, incluso después de que la jueza les ordenara no presentarse.

El juicio también aportó información sobre lo que altos funcionarios federales y de la Guardia Nacional sabían —y no sabían— cuando el presidente Donald Trump pidió el despliegue de cientos de soldados para proteger las instalaciones de ICE que han enfrentado meses de protestas.

Mientras que Oregon y California impugnan el intento de enviar 400 soldados de sus estados a las instalaciones, los fiscales federales argumentaron durante el juicio que está dentro de la autoridad presidencial de Trump responder a las protestas diarias frente a las sedes que, según describieron, han sometido al edificio y a sus agentes a violencia coordinada.

Pero los abogados estatales y municipales calificaron la medida como “una de las violaciones más significativas” a la soberanía de Oregon en la historia del estado y argumentaron que la administración Trump está tergiversando drásticamente la situación y arriesgándose a exacerbar las tensiones.

“El Gobierno no puede crear la emergencia que pretende resolver”, dijo el abogado de Oregon, Scott Kennedy.

Hasta el momento, el despliegue de militares se ha visto impedido debido a dos órdenes judiciales de restricción temporales emitidas por Immergut: una que lo frena puntualmente en Oregon y otra que lo hace en cualquier estado.

La primera orden se encuentra suspendida temporalmente tras una apelación exitosa del Gobierno ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.

Se espera que un juez, designado por Trump durante su primer mandato, emita su fallo el domingo, fecha en que expira la orden judicial anterior. Se prevé que la decisión genere una rápida apelación por parte de quienes pierdan el caso.

Esto es lo que necesitas saber.

El mes pasado, Trump anunció abruptamente en una publicación en redes sociales que ordenaría el despliegue de tropas de la Guardia Nacional de Oregon en Portland, lo que lanzó a su administración a un enfrentamiento legal con el estado.

A medida que avanzaba el caso, Immergut emitió una orden de restricción inicial el 4 de octubre que bloqueaba el despliegue.

Pero los abogados del gobierno admitieron esta semana que los soldados de la Guardia Nacional ya se encontraban en las instalaciones y permanecieron allí durante horas después del fallo.

Aunque Immergut presentó su solicitud de orden de restricción a las 15:40 (hora de Los Ángeles) del 4 de octubre, el abogado del Departamento de Justicia, Eric Hamilton, le informó que hasta diez soldados permanecieron en las instalaciones hasta la medianoche.

Anteriormente, su colega Jean Lin había declarado que las tropas estuvieron allí hasta las 2 de la madrugada.

La jueza presionó brevemente a la administración Trump sobre si la presencia de los soldados podría haber constituido un desacato a su orden, cuestionando por qué el Gobierno desplegaría a esos miembros de la Guardia Nacional sabiendo que su fallo sobre la orden de restricción era inminente.

“El Gobierno realizó el despliegue esa misma noche, la misma noche en que les dije que emitiría una opinión”, dijo Immergut. “¿Acaso eso no parece de mala fe?”.

—No lo creo— respondió el abogado del Departamento de Justicia, Eric Hamilton, añadiendo que los miembros de la Guardia Nacional eran necesarios en el edificio de ICE antes del fallo de la magistrada.

Immergut cuestionó que los miembros de la Guardia Nacional de Oregón no desalojaron las instalaciones de ICE durante horas después de que se emitiera su orden de restricción, mientras que las tropas de California pudieron llegar a Oregon al día siguiente.

—¿No te parece extraño? —preguntó.

Hamilton le dijo que la orden de acatarla “llegaba hasta lo más alto de la cadena de mando” y que un general de cuatro estrellas estaba involucrado. Argumentó que la implementación de la orden requería tiempo. “Hay pasos que deben seguirse”.

“Mis clientes estaban trabajando para poner fin a la misión”, dijo Hamilton.

El asunto se pospuso después de que Immergut sugiriera que podría haber una audiencia separada sobre la posible violación de la orden.

Los altos funcionarios encargados de la seguridad del centro de detención de ICE en Portland no fueron consultados antes de que Trump ordenara el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Portland en septiembre, según testificó uno de ellos.

Un subdirector regional del Servicio Federal de Protección, identificado en el tribunal con las iniciales RC, dijo que él y su jefe, el director regional del FPS, se enteraron de la orden por las noticias.

“Me sorprendió”, dijo RC.

“¿Lo primero que pensaste fue ‘¿Qué haría con 200 hombres de la Guardia Nacional?’?”, preguntó Brian Simmonds Marshall, fiscal general adjunto superior de Oregon.

—Sí, señor —dijo RC, admitiendo que ya contaba con un gran número de agentes del Servicio de Protección Federal y de apoyo en las instalaciones de ICE.

Al preguntársele sobre la afirmación de Trump de que Portland se está “incendiando”, el funcionario respondió: —No estoy de acuerdo con la afirmación de que Portland se está incendiando.

Un alto funcionario de la Oficina de la Guardia Nacional también testificó que nunca había estado en las instalaciones de ICE en Portland, ni había sido informado formalmente sobre las condiciones allí, antes de autorizar el despliegue de la Guardia.

El general de división interino Timothy Rieger manifestó que la única información directa que tenía sobre las condiciones en Portland provenía de los medios de comunicación y otros relatos anecdóticos.

“¿No sabe si esas imágenes (de los medios de comunicación) son de este año o de años anteriores?”, preguntó la abogada californiana Barbara Horne-Petersdorf.

—Desconozco la veracidad de esas imágenes —respondió Rieger.

Rieger también afirmó que actuaba siguiendo las instrucciones de un memorándum interno de la oficina del Secretario de Defensa, corroborado por una publicación de Trump en Truth Social.

La base de los argumentos era un desacuerdo fundamental sobre cuán extremas habían sido las manifestaciones y sobre si las fuerzas del orden locales eran capaces de manejar la actividad delictiva o la violencia cuando esta se produjera.

“Portland no está devastada por la guerra, no hay rebelión y las leyes se siguen aplicando todos los días”, dijo Caroline Turco, abogada de la ciudad de Portland, durante sus declaraciones iniciales.

En cambio, las protestas, que ya venían en aumento, se intensificaron después de que Trump ordenara la entrada de tropas de la Guardia Nacional en Portland a finales de septiembre, según declararon abogados estatales y municipales.

Si bien admitió que ha habido “delitos esporádicos e inexcusables” junto con protestas pacíficas, el fiscal de Oregon, Scott Kennedy, los calificó como “precisamente el tipo de desafíos” que las fuerzas del orden existentes pueden manejar y han manejado.

La administración Trump se centró en una noche particularmente caótica de junio, argumentando que las fuerzas del orden locales eran incapaces de proteger completamente las instalaciones.

La tensa protesta del 14 de junio derivó en una declaración de disturbios por parte de la Policía de Portland y atrajo a una multitud que era “muy activa, enérgica y participaba en conductas delictivas”, dijo el abogado del Departamento de Justicia, Tiberius Davis, citando un informe del capitán de la policía estatal de Oregon, Cameron Bailey.

Durante el interrogatorio del miércoles, Bailey admitió que los agentes —que estaban programados para brindar ayuda mutua a la policía de Portland— no estaban en el lugar antes de que comenzara la protesta.

“¿No había ninguna intervención policial inmediata disponible en ese momento?”, preguntó Davis. Bailey asintió, añadiendo que los agentes tenían previsto comenzar más tarde esa misma noche.

RC, alto funcionario del Servicio Federal de Protección, declaró que esa noche los manifestantes arrojaron vidrios rotos, piedras y escombros contra los agentes federales. También hubo un intento de irrumpir en las instalaciones, añadió el funcionario.

Esa noche, los agentes consideraron usar fuerza letal si los manifestantes entraban al edificio, diciendo que podrían tener que recurrir a medidas extremas, según RC.

“Los manifestantes estaban poniendo cadenas en la puerta”, dijo RC. “Eso demuestra un intento de encerrar a los agentes y crear un peligro para el equipo que estaba allí”.

Añadió que dos agentes del FPS resultaron heridos por fuegos artificiales lanzados contra el edificio y que un empleado de ICE necesitó atención médica tras ser golpeado por un objeto.

Davis también intentó demostrar que los agentes federales recibían poca ayuda de la Policía de Portland, detallando varios incidentes en los que se lanzaron piedras contra las instalaciones de ICE sin que se produjeran detenciones.

Según un informe, en el que se registraba a personas “usando tirachinas (gomeras) para disparar a las cámaras” de las instalaciones de ICE.

Los abogados de Oregon y Portland sostienen que los abogados de Trump se están centrando en una pequeña muestra de fechas que terminaron en violencia, en lugar de la gran mayoría de noches que transcurrieron pacíficamente.

El comandante de la Policía de Portland, Franz Schoening, testificó que gestionar estas manifestaciones puede resultar complicado porque las leyes de santuario de la ciudad limitan la forma en que los agentes pueden interactuar con las multitudes fuera del centro de inmigración.

“No participaremos en operativos de control inmigratorio ni en actividades que pudieran estar relacionadas con ello”, declaró Schoening. Esto incluye dispersar multitudes frente a la entrada de ICE, tarea que, según explicó, quedó en manos de agentes federales.

Los funcionarios de policía local también tienen prohibido ayudar a los agentes federales si estos han comenzado a desplegar municiones como proyectiles de pimienta y gas lacrimógeno, dijo Schoening, citando una ley aprobada en 2020 que limita la participación de Portland con las agencias que utilizan dichas municiones.

El comandante de la Policía de Portland destacó las marcadas diferencias entre los enfoques de las fuerzas del orden federales y locales a la hora de gestionar las protestas, afirmando que las tácticas federales a veces contribuyen al caos.

Según Schoening, la Policía de Portland suele tener interpretaciones diferentes del nivel de amenaza fuera de las instalaciones del ICE, incluso el 18 de octubre, cuando agentes federales utilizaron municiones contra la multitud.

“Sencillamente no lo vimos necesario”, dijo Schoening.

Esa noche, la Policía presenció cómo un funcionario federal lanzaba cartuchos de gas lacrimógeno que “rebotaron en su entrada y llegaron al techo de las instalaciones de ICE donde se encontraban otros agentes”.

Eso provocó que esos agentes federales desplegaran más municiones, indicó. “Nuestros agentes se vieron afectados por esas municiones”.

El comandante dijo estar “sorprendido” por la cantidad de fuerza que suelen emplear los agentes federales, señalando que era “desproporcionada al nivel de conducta delictiva que estamos viendo allí”.

El uso de la fuerza contra los manifestantes ha puesto en peligro, en ocasiones, la seguridad de los agentes de policía de Portland que se encontraban cerca, añadió Schoening.

Cuando los agentes federales utilizan la fuerza de forma indiscriminada, incluyendo el uso impredecible de agentes químicos antidisturbios, la policía local no recibe ninguna advertencia, afirmó.

“Los propios agentes se enfrentan a riesgos para su seguridad”, añadió.

Sin embargo, la administración Trump argumenta que los agentes federales se enfrentan a disturbios y agresiones sistemáticas por parte de los manifestantes, lo que justifica una respuesta más enérgica.

“Es frecuente que los agitadores porten bates, armas improvisadas y escudos”, manifestó Hamilton ante el tribunal.

Hamilton afirmó que los manifestantes han mostrado un comportamiento “inquietantemente intrusivo” y han organizado actos de violencia. “Los agitadores coordinan su actividad, incluyendo sus técnicas de recopilación de información”.

El Gobierno también desestimó la afirmación del estado de que la presencia de la Guardia Nacional aumenta las tensiones sobre el terreno y sostuvo que no hay pruebas sustanciales de que eso haya ocurrido.

“Es totalmente especulativo que se produzcan tensiones exacerbadas y que dichas tensiones afecten a los demandantes de alguna manera”, indicó Hamilton.

Con información de Josh Campbell, de CNN.

