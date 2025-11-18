Juez federal prohíbe a Texas usar nuevos mapas de la Cámara favorables a los republicanos en las elecciones de medio término

Un tribunal federal bloqueó el martes a Texas de usar su recién trazado mapa congresional en las elecciones de medio…

Un tribunal federal bloqueó el martes a Texas de usar su recién trazado mapa congresional en las elecciones de medio término del próximo año, y dictaminó que el mapa probablemente constituye una manipulación racial inconstitucional de distritos electorales.

El fallo, que probablemente será apelado, representa un gran revés para el presidente Donald Trump y los republicanos, quienes habían convertido a Texas en el eje central de una campaña nacional para redibujar los mapas antes de las elecciones intermedias.

El tribunal ordenó a Texas utilizar su mapa anterior, que el estado promulgó después del censo de 2020.

Si la decisión se mantiene, los republicanos podrían terminar perdiendo la batalla de redistribución de distritos a mitad de década que ellos mismos comenzaron.

El nuevo mapa de Texas tenía como objetivo ayudar a los republicanos a arrebatar cinco escaños demócratas en la Cámara de Representantes el próximo año, y generó una oleada de iniciativas de redistribución por parte de ambos partidos en todo el país. El Departamento de Justicia se ha sumado a un desafío similar contra el nuevo mapa, trazado por los demócratas en California, promulgado en respuesta directa a la intención de Texas de voltear cinco escaños en manos de republicanos.

El juez federal Jeffrey Brown, designado por Trump en 2019, escribió que los impugnadores “probablemente demostrarán en el juicio que Texas manipuló racialmente el Mapa 2025”.

El panel de tres jueces que escuchó el caso se dividió 2-1, con el designado por Obama, David Guaderrama, uniéndose a Brown. El designado por Reagan, Jerry Smith, se opuso a la decisión.

La decisión del martes se centra en una carta que el Gobierno de Trump envió a Texas en julio, en la que Harmeet Dhillon, quien encabeza la división de derechos civiles del Departamento de Justicia, advirtió sobre posibles acciones legales por el mapa del Estado debido a lo que llamó distritos de coalición “inconstitucionales”, es decir, distritos con mayoría no blanca pero donde ningún grupo racial constituye una mayoría.

Aunque Brown califica la afirmación del Departamento de Justicia como “legalmente incorrecta”, el gobernador de Texas, Greg Abbott, citó la carta cuando añadió la redistribución de distritos a una sesión especial que había convocado para la legislatura.

“Al hacerlo, el gobernador ordenó explícitamente a la Legislatura que elaborara un nuevo mapa de la Cámara de Representantes de EE.UU. para resolver las preocupaciones del Departamento de Justicia. En otras palabras, el gobernador ordenó explícitamente a la Legislatura que redistribuyera con base en la raza”, escribió Brown.

“El mapa finalmente aprobado por la Legislatura y firmado por el gobernador —el Mapa 2025— cumplió con todos los objetivos raciales que exigía el Departamento de Justicia, menos uno”, escribió Brown. “La Legislatura desmanteló y dejó irreconocibles no solo todos los distritos identificados por el Departamento de Justicia en la carta, sino también varios otros ‘distritos de coalición’ en todo el estado”.

Brown criticó duramente la carta de Dhillon en su decisión, escribiendo que es “difícil desentrañar la carta del Departamento de Justicia porque contiene tantos errores fácticos, legales y tipográficos”.

“De hecho, incluso abogados empleados por el fiscal general de Texas —quien afirma ser aliado político del Gobierno de Trump— describen la carta del Departamento de Justicia como ‘legalmente insostenible’, ‘infundada’, ‘errónea’, ‘torpe’ y ‘un desastre’”, escribió Brown.

Abbott no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Pero los demócratas de Texas que lucharon contra la iniciativa liderada por el Partido Republicano —que incluyó salir del estado para retrasar la aprobación del mapa— celebraron la decisión de Brown.

“Un tribunal federal acaba de detener uno de los intentos más descarados de robar nuestra democracia que Texas haya visto jamás”, dijo el representante estatal Gene Wu, quien lidera a los demócratas de la Cámara de Representantes de Texas.

Las disputas legales sobre los esfuerzos de demócratas y republicanos en todo el país para promulgar inusuales mapas congresionales a mitad de década continuarán desarrollándose en las próximas semanas y meses. La semana pasada, el Departamento de Justicia demandó a funcionarios en California por mapas recién promulgados que buscan dar ventaja a los demócratas en ese estado el próximo año. Un tribunal tiene previsto escuchar los argumentos en ese caso el mes que viene.

Los abogados del departamento argumentan que el plan de redistribución de distritos de California, que fue aprobado por los votantes a principios de noviembre, se presentó como un esfuerzo puramente partidista, cuando en realidad “el enfoque no era el partidismo, sino la raza”, lo cual, según ellos, sería inadmisible bajo la Constitución de EE.UU.

Quizás reconociendo la posibilidad de que la acción del martes también termine ante la Corte Suprema de EE.UU., Brown comenzó la decisión del panel sobre los mapas de Texas citando al presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, en una opinión de 2007: “La manera de detener la discriminación por motivos de raza es dejar de discriminar por motivos de raza”.

