Juez federal ordena al Gobierno de Trump que realice los pagos completos de noviembre para cupones de alimentos del SNAP

Un juez federal en Rhode Island dijo este jueves que el Gobierno de Trump debe cubrir completamente los beneficios de…

Un juez federal en Rhode Island dijo este jueves que el Gobierno de Trump debe cubrir completamente los beneficios de cupones de alimentos para decenas de millones de estadounidenses en noviembre.

“La gente ha pasado necesidades durante demasiado tiempo”, dijo McConnell desde el estrado. “No hacer pagos a ellos ni siquiera por un día más es simplemente inaceptable”.

Casi 42 millones de estadounidenses reciben cupones de alimentos. Los pagos se realizan de manera escalonada a lo largo del mes.

La orden del juez de distrito de EE.UU., John McConnell, llega días después de que el Gobierno, en respuesta a una orden anterior suya, dijera que solo proporcionaría beneficios parciales de cupones de alimentos para noviembre utilizando unos US$ 4.650 millones de un fondo de contingencia mantenido por el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), también conocido como cupones de alimentos.

El juez dijo que el Gobierno no había actuado con suficiente rapidez para liberar los fondos conforme a los requisitos de su orden anterior y que actuó de manera “arbitraria y caprichosa” cuando decidió a principios de esta semana que no proporcionaría los beneficios completos este mes.

Bajo el nuevo fallo de McConnell, el Gobierno debe recurrir a miles de millones de dólares adicionales que mantiene el Departamento de Agricultura de EE.UU. en un fondo separado para que se puedan pagar los beneficios completos de SNAP. El juez dijo que esos pagos debían hacerse a los estados, que administran el programa, a más tardar el viernes.

“Sin la financiación de SNAP para el mes de noviembre, 16 millones de niños están inmediatamente en riesgo de pasar hambre”, dijo McConnell. “Esto nunca debería pasar en Estados Unidos. De hecho, es probable que los beneficiarios de SNAP pasen hambre mientras estamos aquí sentados”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.