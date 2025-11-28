Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras que fue condenado en EE.UU. y ahora podría ser indultado por Trump

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández cumple en Estados Unidos una condena de 45 años de prisión por narcotráfico,…

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández cumple en Estados Unidos una condena de 45 años de prisión por narcotráfico, pero podría estar cerca de recuperar su libertad luego de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este viernes que contempla dar “perdón total y completo” al exmandatario porque, argumentó, “ha sido tratado de manera muy dura e injusta”.

El anuncio de Trump, que fue celebrado por la familia y el abogado de Hernández, se da año y medio después de que fuera condenado en una Corte Federal de Nueva York por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos para el narcotráfico, y posesión de ese tipo de armamento durante una conspiración para narcotráfico.

Además, ocurre a solamente tres días de las elecciones presidenciales del 30 de noviembre en Honduras en las que se elegirá al sucesor de la presidenta Xiomara Castro. En este proceso en el país centroamericano, Trump también ha buscado involucrarse al expresar su respaldo a Nasry “Tito” Asfura, candidato del Partido Nacional de Honduras.

Hernández, quien rechaza todos los cargos en su contra, ahora podría verse beneficiado por la Casa Blanca, que lo considera un viejo aliado en América Latina.

El exmandatario, de 57 años, fue presidente de Honduras en dos períodos consecutivos: 2014-2018 y 2018-2022.

El proceso contra Hernández se inició tras completar su segundo mandato en la presidencia de Honduras, cuando Estados Unidos, entonces bajo el Gobierno de Joe Biden, pidió su extradición.

En febrero de 2022, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras remitió el pedido de extradición a la Corte Suprema, que nombró a un juez natural. Este libró orden de detención contra el expresidente, quien se encontraba en Tegucigalpa.

Hernández se entregó voluntariamente a las autoridades de la Secretaría de Seguridad que, al conocer la petición de extradición, montó un operativo alrededor de la residencia.

En un operativo con intensas medidas de seguridad, Hernández fue trasladado al Comando de Operaciones Especiales de la Policía Nacional ―también conocido como Cobras―, donde estuvo bajo arresto mientras se agotaba el proceso legal de extradición, que culminó el 28 de marzo de 2022, cuando el juez natural ratificó la entrega del exmandatario a la justicia estadounidense.

El 21 de abril, Hernández fue entregado a agentes de la Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés).

El Departamento de Justicia de EE.UU. dijo en ese momento en un comunicado que el exmandatario “supuestamente se asoció con algunos de los narcotraficantes más prolíficos del mundo para construir un imperio corrupto y brutalmente violento”.

El comunicado agregó que “Hernández protegió a algunos de los mayores narcotraficantes del mundo, incluido su hermano y exmiembro del Congreso Nacional de Honduras, Juan Antonio Hernández Alvarado, alias ‘Tony Hernández’”, quien en marzo de 2021 fue condenado en EE.UU. a cadena perpetua más 30 años por tráfico de drogas a gran escala.

El expresidente en reiteradas ocasiones se declaró inocente de los cargos que le imputa la Justicia de EE.UU.

En una carta abierta que difundió el 7 de febrero de 2022 en su cuenta de Twitter, Hernández lamentó que Estados Unidos lo declarara “inelegible” para optar por una visa con base en lo que describió como declaraciones en su contra hechas “por narcotraficantes y asesinos confesos que fueron extraditados” por su gobierno, o que huyeron y tuvieron que entregarse a la justicia estadounidense por las acciones contra del tráfico de drogas que, aseguró, había realizado su gobierno.

Al ser acusado por narcotráfico, Hernández no solo perdió su libertad, sino que en Honduras le fueron confiscados sus bienes inmuebles y activos financieros. El Ministerio Público de Honduras informó que la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado solicitó el 1 de abril de 2022 al Juzgado de Letras de Privación de Dominio el aseguramiento e incautación de 33 bienes inmuebles, ocho sociedades mercantiles, 16 vehículos y productos financieros del exmandatario.

El juicio contra Hernández estuvo a cargo del juez Kevin Castel, el mismo que sentenció a Tony Hernández, su hermano.

Juan Orlando Hernández nació el 28 de octubre de 1968. Se formó como subteniente de reserva en armas de infantería y cursó su educación básica en el Liceo Militar del Norte, una institución creada por las Fuerzas Armadas de Honduras.

En 1990, se graduó como licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Más tarde, obtuvo una maestría en Administración Pública con orientación en Administración Legislativa en la Universidad Estatal de Nueva York en Albany.

Su vida laboral se inició en la administración pública, primero como asistente del primer secretario del Congreso de Honduras.

Luego fue electo diputado en el Congreso Nacional por el Departamento de Lempira para el período 1998-2002, y fue reelecto en ese cargo por otros tres períodos consecutivos.

En 2002, fue nombrado primer secretario del Congreso Nacional, cuando su presidente era Porfirio Lobo Sosa, quien en 2010 se convirtió en presidente de Honduras.

En 2010, Hernández fue elegido como presidente del Congreso. Desde ese cargo, lanzó su candidatura presidencial por el Partido Nacional de Honduras. Ganó las elecciones generales de 2013 a su más cercana contrincante, Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación (Libre).

Hernández, también conocido por las siglas de su nombre JOH, fue elegido por primera vez presidente de Honduras para el período 2014-2018.

Aunque la Constitución de Honduras prohíbe la reelección presidencial, un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en marzo de 2015 resolvió la inaplicabilidad de ese apartado, y Hernández se lanzó de nuevo por la presidencia.

Tras unas elecciones cuestionadas por diversos sectores de la sociedad, el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo declaró ganador de los comicios el 17 de diciembre de 2017, venciendo a Salvador Nasralla.

Esta polémica victoria electoral y la controversial reelección permitieron a Hernández seguir en el gobierno entre enero de 2018 y enero de 2022, cuando traspasó el cargo a Xiomara Castro, quien ganó las elecciones generales de noviembre de 2021.

El exgobernante, quien entre 2012 y 2016 se desempeñó como presidente del Partido Nacional de Honduras y presidente del Comité Central, está casado con la abogada Ana Rosalinda García Carias, con quien tiene cuatro hijos.

