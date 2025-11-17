Jake Paul enfrentará al excampeón mundial de boxeo Anthony Joshua en diciembre en Miami con transmisión por Netflix

Jake Paul está, con toda seguridad, ante el desafío más grande en su corta, discutida y estable incursión en el…

Jake Paul está, con toda seguridad, ante el desafío más grande en su corta, discutida y estable incursión en el cuadrilátero. El youtuber, que desde hace algunos años ha ido ganando pantalla por las peleas de boxeo contra veteranos como Mike Tyson, enfrentará ahora al británico Anthony Joshua, excampeón mundial unificado de peso pesado en dos oportunidades.

Netflix anunció el combate este lunes. La pelea en Miami está pautada a ocho rounds de tres minutos y se usarán guantes de 10 onzas, algo tradicional para los pesos pesado.

Joshua viene a reemplazar a Gervonta Davis, quien tenía todo listo para enfrentar a Paul el 14 de noviembre en un combate con transmisión de la plataforma de streaming hasta que estalló una denuncia de su expareja. La pelea se canceló y, desde entonces, el propio Paul había dejado caer en más de una oportunidad el nombre del nacido en Watford hace 36 años.

“Esto no es una simulación de IA. Este es el Día del Juicio Final (‘Judgment Day’, el nombre con el que está siendo promocionado el combate)”, dijo Paul, según un comunicado de Netflix. “A todos mis detractores, esto es lo que querían. Al pueblo del Reino Unido, lo siento”.

Jake “El Gallo” Paul, que tiene un récord de 12 victorias (siete por nocaut) y una derrota, peleó por última vez en junio, cuando venció en el Honda Center de Anaheim al mexicano excampeón mundial Julio César Chavez Jr. A pesar de un balance de victorias y derrotas muy positivo, el puertorriqueño ha recibido muchas críticas por los rivales elegidos, algunos debutantes y otros vueltos del retiro.

“Una pelea profesional de peso pesado contra un campeón mundial de élite en su mejor momento. Cuando derrote a Anthony Joshua, se disiparán todas las dudas y nadie podrá negarme la oportunidad de pelear por un título mundial”, dijo Paul sobre pelea de diciembre.

Enfrente tendrá a un boxeador de élite, que desde su medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 ha cimentado una carrera notable, con combates memorables ante Oleksandr Usyk (con revancha y pelea desempate incluidos), Wladimir Klitschko, Alexander Povetkin y Andy Ruiz, entre otros.

Si bien no quedan dudas de los pergaminos de Joshua, un “castigador” nato, con 25 peleas cerradas por la vía rápida (28 triunfos en total y 4 derrotas, dos por nocaut), está la duda de cómo volverá tras una ausencia bastante prolongada. Su último combate fue en septiembre de 2024, cuando perdió con claridad ante Daniel Dubois el combate por el cetro mundial de los pesos pesados de la Federación Internacional de Boxeo.

“Sin piedad. Me tomé un tiempo libre y vuelvo con un espectáculo impresionante. Es una gran oportunidad para mí”, dijo “AJ”, respondiendo también a las críticas que ya se escuchan desde los sectores más puristas del boxeo, donde no se tiene demasiado aprecio por Jake Paul. “Les guste o no, estoy aquí para arrasar, tener grandes peleas y romper todos los récords, manteniendo la calma y la compostura. Les aseguro que verán a muchos más luchadores aprovechar estas oportunidades en el futuro. Voy a revolucionar internet con la cara de Jake Paul”.

Además del talento que hay en lo guantes de Joshua, Paul enfrentará un reto extra, ya que el cambio de retador parece mayúsculo. Ya no enfrentará a Davis, un peso ligero, en una exhibición, sino que deberá subir otra vez a la categoría de los pesados (como ante Tyson) para una pelea profesional. Además, el británico está al menos uno o dos escalones por encima de “Tank” en cuanto a destreza y habilidad en el cuadrilátero.

La noche del 19 de diciembre será, sin dudas, una para no perderse.

