Ataques israelíes en Gaza dejan al menos 32 palestinos muertos, mientras Hamas advierte de una “peligrosa escalada”

Los ataques israelíes en Gaza han causado la muerte de al menos 32 palestinos en la última escalada de violencia desde que entró en vigor el alto el fuego entre Israel y Hamas.

El Ministerio de Salud palestino informó que entre los muertos en los ataques, que continuaron desde el miércoles hasta la mañana del jueves, se encuentran 12 niños y ocho mujeres, mientras que otras 88 personas resultaron heridas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron que ejecutaron los ataques contra objetivos de Hamas después de que “varios terroristas” dispararan contra soldados israelíes que operaban en Khan Younis, en el sur de Gaza. “Esta acción constituye una violación del acuerdo de cese del fuego”, dijeron las FDI, añadiendo que ninguno de sus efectivos resultó herido.

Hamas condenó los ataques como “una escalada peligrosa” y rechazó la versión de las FDI, acusando a Israel de intentar “justificar sus crímenes y violaciones continuas”. Exigió a Estados Unidos que ejerza una “presión inmediata y contundente” sobre Israel para que “respete el alto el fuego y detenga la agresión contra nuestro pueblo”.

Los últimos ataques elevan a 312 el número total de palestinos muertos desde que entró en vigor el alto el fuego.

Estos hechos ocurren pocos días después de que el Consejo de Seguridad de la ONU respaldara el plan del presidente de EE.UU. Donald Trump sobre cómo avanzar más allá del frágil cese del fuego hacia una paz más sostenible y la reconstrucción del enclave devastado por Israel.

Mientras tanto, en un hecho separado, Israel también llevó a cabo ataques aéreos contra lo que afirmó eran depósitos de armas de Hezbollah en el sur del Líbano.

Esta fue la tercera gran escalada desde que el acuerdo de alto el fuego entró en vigor en octubre, cada una precedida por un supuesto ataque contra soldados israelíes.

En las dos escaladas anteriores, el 19 y el 28 de octubre, aproximadamente 150 palestinos y tres soldados israelíes murieron.

Sin embargo, a pesar de esas escaladas, el cese del fuego se ha mantenido en gran medida.

Imágenes de CNN tomadas en el complejo del Hospital Bautista Al-Ahli de Ciudad de Gaza muestran a decenas de personas agolpándose alrededor de ambulancias que llegaban con víctimas de los ataques.

Las imágenes muestran a varias personas sentadas junto a los cadáveres dentro del hospital, algunas mirando dentro de las bolsas mortuorias con desesperación.

Una de las bolsas contiene los cuerpos de tres niños sin vida aún cubiertos de polvo.

El ataque israelí más letal del miércoles fue en la zona de Zaytun, en el este de Gaza, donde 10 personas, incluida una mujer y un niño, murieron, según la Defensa Civil de Gaza.

Otro ataque impactó una zona al oeste de Khan Younis, dirigido contra “un grupo de civiles dentro del club de la UNRWA”, añadió la Defensa Civil.

La UNRWA es la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Medio Oriente.

Israel lanzó su guerra en Gaza después de que militantes liderados por Hamas mataran a unas 1.200 personas y tomaran a más de 250 como rehenes durante un ataque contra Israel el 7 de octubre de 2023. Desde entonces, según el ministerio de salud de Gaza, más de 69.000 palestinos –la mayoría mujeres y niños– han muerto por las acciones de Israel.

Como parte de la primera fase del marco de alto el fuego negociado por EE.UU., Hamas acordó liberar a todos los rehenes restantes en Gaza, vivos y muertos, mientras que Israel accedió a retirarse de algunas partes de Gaza y liberar a algunos prisioneros palestinos. Desde entonces, Hamas ha liberado a todos los rehenes vivos y los cuerpos de todos menos tres de los fallecidos.

Los ataques en Gaza se producen un día después de que un ataque israelí contra un campo de refugiados palestinos en Líbano causara la muerte de 13 personas, según el Ministerio de Salud libanés. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que el ataque del martes tuvo como objetivo un centro de entrenamiento de Hamas que se utilizaba para planificar y llevar a cabo ataques terroristas contra las FDI y el Estado de Israel.

El miércoles, Israel llevó a cabo nuevos ataques en el sur del Líbano, dirigidos contra lo que afirmó eran “varias instalaciones de almacenamiento de armas pertenecientes a la unidad de cohetes de Hezbollah”. Los ataques no causaron víctimas, pero sí daños en varias viviendas, según la Agencia Nacional de Noticias estatal del Líbano.

Israel lleva más de dos años realizando ataques en Líbano contra militantes de Hezbollah y diversas facciones militantes palestinas. Estos ataques se intensificaron después de que Hezbollah, con apoyo de Irán, lanzara ataques contra Israel en apoyo de Hamas tras el atentado del 7 de octubre. Los últimos ataques se producen a pesar del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbollah, que entró en vigor en noviembre de 2024.

