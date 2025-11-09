Israel confirma que el cuerpo devuelto pertenece a soldado muerto en Gaza en el conflicto de 2014

Israel confirmó que el cuerpo recibido la tarde del domingo es el del teniente Hadar Goldin, un soldado israelí muerto…

Israel confirmó que el cuerpo recibido la tarde del domingo es el del teniente Hadar Goldin, un soldado israelí muerto hace más de una década en Gaza, según informó la Oficina del Primer Ministro el domingo.

Goldin murió en los últimos días de la guerra de 2014 entre Israel y Hamas y su cuerpo estuvo retenido en Gaza desde entonces.

“Trajimos al teniente Hadar Goldin – nuestro hijo, un combatiente – para ser enterrado en Israel”, dijo su padre, Simcha Goldin, en una declaración televisada frente a su casa en Kfar Saba la noche del domingo. “No abandonamos a los soldados en el campo de batalla, porque esto es un valor y no transamos con los valores. La victoria significa traer a casa a los rehenes y traer a casa a nuestros soldados a Israel”.

Tras la ceremonia de entierro en Israel el domingo, su madre, Leah Goldin, dijo: “El primero es el valor de la amistad y la camaradería, el segundo es el derecho al entierro en Israel, y el tercero es la dignidad humana. Lamentablemente, enfrentamos muchas decepciones. No podemos renunciar a quienes somos, y prevaleceremos a través de nuestros valores”.

El regreso de Goldin “proporciona cierto consuelo a una familia que ha vivido con una agonizante incertidumbre y dudas durante más de 11 años”, dijo el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos en un comunicado.

El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu dijo en un comunicado: “Conozco la angustia que ha soportado su familia. Conozco el dolor y la solidaridad que han unido a todo el pueblo de Israel. Y hoy, estamos unidos en el conocimiento de que finalmente lo hemos traído de regreso a sus padres y a su familia”.

Como en ocasiones anteriores de devolución de rehenes, Hamas entregó lo que dijo ser el cuerpo de Goldin a la Cruz Roja Internacional, que luego lo transfirió a las fuerzas israelíes. La entrega fue parte del acuerdo de alto el fuego que puso fin a lo peor de los combates en Gaza hace un mes.

La familia Goldin ha pasado años haciendo campaña por su regreso, citando el compromiso de Israel con el principio de no dejar a nadie atrás en un conflicto. La campaña internacional para el regreso de los rehenes capturados durante el ataque terrorista liderado por Hamas el 7 de octubre de 2023 puso un nuevo foco en su lucha.

Goldin murió el 1 de agosto de 2014, pocos días antes de que Israel sacar sus tropas de Gaza. Tenía 23 años, uno de los 68 soldados israelíes muertos durante la guerra de mes y medio.

Más de 2.200 palestinos murieron en ese conflicto, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas.

En la primera fase del cese del fuego mediado por EE.UU., Hamas debía devolver a todos los rehenes, incluidos los cuerpos de quienes habían muerto.

La inteligencia israelí ha evaluado previamente que Hamas puede no ser capaz de encontrar y devolver todos los cuerpos de los rehenes muertos que quedan en Gaza.

El regreso del cuerpo de Goldin deja a cuatro rehenes fallecidos aún en Gaza. Tres son israelíes que murieron el 7 de octubre de 2023 y cuyos cuerpos fueron llevados a Gaza. El cuarto es un ciudadano tailandés que fue secuestrado durante el ataque. El gobierno tailandés dijo en mayo de 2024 que se presume que está muerto.

