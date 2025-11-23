Israel dice que el jefe militar de Hezbollah murió en el primer bombardeo en Beirut en meses

Las Fuerzas Armadas de Israel afirman haber matado al segundo líder más importante de Hezbollah en los primeros ataques aéreos…

Las Fuerzas Armadas de Israel afirman haber matado al segundo líder más importante de Hezbollah en los primeros ataques aéreos en meses sobre el sur de Beirut.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) calificaron a Haytham Ali Tabatabai, jefe del Estado Mayor de Hezbollah, como “un miembro clave y veterano de la organización terrorista”.

“El objetivo del ataque era impedir que la organización siguiera reforzando sus capacidades y asestar un golpe preciso a quienes intentan dañar al Estado de Israel”, afirmó el jefe del Estado Mayor de las FDI, el teniente general Eyal Zamir, en una declaración tras el ataque.

Hezbollah aún no se ha pronunciado públicamente sobre el ataque.

Según el Ministerio de Sanidad libanés, cinco personas murieron y 28 resultaron heridas en el ataque.

Las imágenes de la escena mostraban humo saliendo del cuarto o quinto piso de un edificio de apartamentos en una zona muy poblada del sur de Beirut.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron “en el corazón de Beirut, apuntando al jefe militar de Hezbollah, quien dirigió los esfuerzos de expansión y armamento de la organización”.

Netanyahu ordenó el bombardeo por recomendación del ministro de Defensa y del jefe militar de Israel, indicó su oficina.

“Seguiremos actuando con firmeza para prevenir cualquier amenaza contra los residentes del norte y contra el Estado de Israel”, afirmó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, y añadió: “A cualquiera que levante la mano contra Israel, se le cortará la mano”.

Los últimos ataques que las FDI reconocieron haber llevado a cabo en la capital libanesa, Beirut, tuvieron lugar a principios de junio, cuando Israel afirmó que había atacado instalaciones subterráneas de producción de drones pertenecientes a Hezbollah. Desde entonces, Israel se ha abstenido de atacar Beirut, aunque ha llevado a cabo frecuentes ataques en el sur del Líbano, considerado un bastión de Hezbollah.

Un ataque israelí contra el sur de Beirut, en septiembre de 2024, mató al líder histórico de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y los ataques israelíes han vaciado el liderazgo militar del grupo. Israel también voló los buscapersonas y los walkie-talkies utilizados por los miembros de Hezbollah, matando a decenas de personas.

Hace un año, se acordó un alto el fuego gracias a la mediación de Estados Unidos, pero las fuerzas israelíes han seguido atacando las infraestructuras y los combatientes de Hezbollah en el sur del Líbano y el valle de la Bekaa.

Estados Unidos designó a Tabatabai como terrorista en 2016, afirmando que era un líder militar clave de Hezbollah “que ha comandado las fuerzas especiales del grupo tanto en Siria como en Yemen”.

El programa estadounidense Rewards for Justice ofreció una recompensa de hasta US$ 5 millones por información sobre Tabatabai.

Según el acuerdo de alto el fuego, Hezbollah debe entregar sus armas pesadas y retirar a todos sus miembros del sur del río Litani.

Se han producido pocos avances en el desarme, lo que ha llevado a los funcionarios israelíes a advertir que se intensificarán las acciones militares a menos que el Gobierno libanés tome medidas para frenar a Hezbollah.

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, acusó a Israel a principios de este mes de “no escatimar esfuerzos para mostrar su rechazo a cualquier acuerdo negociado entre los dos países”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.