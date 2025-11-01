Investigan explosión aparentemente “intencional” en un edificio de la Universidad de Harvard; no hay reporte de heridos

Una aparente explosión “intencional” en un edificio médico de la Universidad de Harvard la madrugada del sábado está bajo investigación,…

Una aparente explosión “intencional” en un edificio médico de la Universidad de Harvard la madrugada del sábado está bajo investigación, informaron las autoridades.

Un agente de policía respondió al edificio Goldenson alrededor de las 2:48 a.m., hora de Miami, y vio a dos personas huyendo del edificio después de que se activara una alarma de incendio, según el Departamento de Policía de la Universidad de Harvard.

En el cuarto piso del edificio, se hizo evidente que había habido una explosión, la cual, según la evaluación inicial del equipo de investigación de incendios provocados, “parecía ser intencional”, indicó la policía.

La Policía de Boston revisó el edificio en busca de “otros artefactos explosivos”, pero no se encontró ninguno y no se reportaron heridos, dijeron los funcionarios.

El funcionario que respondió primero “intentó detener a los individuos” antes de subir a investigar qué provocó la alarma, dijo la policía.

Posteriormente, se vio a dos personas no identificadas y enmascaradas en imágenes de videovigilancia difundidas por la policía; una de ellas llevaba lo que parecía ser un pasamontañas gris y la otra una máscara larga y una sudadera negra con capucha.

No se proporcionó más información sobre posibles sospechosos, la naturaleza de la explosión o los daños que pudo haber causado.

El inquietante incidente ocurre tras un año tenso para los estudiantes, profesores y personal de Harvard, quienes se vieron en el centro de atención nacional en medio de la presión de la Casa Blanca para remodelar la educación superior. Funcionarios de Harvard y de la Casa Blanca han estado en conversaciones durante meses sobre un acuerdo millonario para restaurar toda la financiación federal a la universidad y poner fin a sus demandas en curso contra el Gobierno.

El FBI está en el lugar investigando la explosión de este sábado y asistiendo a la policía universitaria, dijo a CNN Kristen Setera, vocera de la División de Boston del FBI.

La policía pidió la noche de este sábado a la comunidad universitaria ayuda para identificar a las dos personas de las fotos. La persona vista con el pasamontañas llevaba una sudadera marrón con capucha con letras grandes negras y amarillas, pantalones beige y zuecos claros. El otro individuo enmascarado vestía una sudadera negra con capucha, pantalones de cuadros negros y grises y zapatos negros.

“El Departamento de Policía de la Universidad de Harvard está investigando activamente este incidente en coordinación con socios de las fuerzas del orden locales, estatales y federales”, indicó la policía universitaria.

Se ha pedido a cualquier persona que tenga información sobre el incidente que contacte a la unidad de detectives del departamento.

CNN contactó a los departamentos de policía y bomberos de Boston para obtener más información.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

