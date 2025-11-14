Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, México, dice recibió amenazas antes de asumir el cargo

Grecia Quiroz, alcaldesa del municipio de Uruapan, México, dijo este jueves que recibió amenazas un día antes de asumir el…

Grecia Quiroz, alcaldesa del municipio de Uruapan, México, dijo este jueves que recibió amenazas un día antes de asumir el cargo y denunció que el objetivo de los perpetradores de estos actos es “desestabilizar a este Gobierno”.

“Dentro de la política de todos estos movimientos, hay personas o personajes que van a querer desestabilizar este Gobierno”, dijo en conferencia de prensa la viuda de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan que fue asesinado el 1 de noviembre.

Tras su muerte, Quiroz asumió el cargo luego de que el Congreso de Michoacán la nombró como sustituta.

“Para mí, ese tipo de amenazas que surgieron en su momento fue para eso, porque lo hicieron justamente un día antes de que yo tomara protesta”, dijo.

“Quisieron desestabilizar el Gabinete para que empezaran a renunciar”, insistió, en respuesta a preguntas de periodistas por las amenazas.

Quiroz dijo que habló con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, y le dijo que “hay un hartazgo social, hay una desconfianza social” ante la violencia. También dijo que habló con la presidenta Claudia Sheinbaum y le pidió justicia por su marido y por todos los que han sido víctimas de la violencia.

“Hoy, más que nunca, seamos un pueblo unido”, pidió Quiroz.

Sobre su seguridad personal, Quiroz dijo: “Quiero decirle a la ciudadanía que hoy yo estoy pensando en mis hijos, en mi integridad. En que soy lo único que les queda a mis hijos y que no me gustaría que el día de mañana se queden ellos ahora sin mí”.

En su conferencia de prensa matutina del jueves, Sheinbaum dijo que Quiroz ya cuenta con la protección de más de 15 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Días antes, Sheinbaum anunció el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en medio de la ola de violencia que azota al estado. El plan consta de 12 ejes y más de 100 acciones, con una inversión superior a 57.000 millones de pesos (unos US$ 3.090 millones), de los cuales una parte provendrá de inversión mixta.

