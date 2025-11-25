Así será el pronóstico del tiempo en EE.UU. para Acción de Gracias 2025: gran descenso de las temperaturas

Una ola de aire ártico se extenderá por todo Estados Unidos justo cuando familiares y amigos se lanzan a las…

Una ola de aire ártico se extenderá por todo Estados Unidos justo cuando familiares y amigos se lanzan a las carreteras y los cielos para reunirse con motivo del Día de Acción de Gracias. Algunas zonas de las Montañas Rocosas y las Llanuras ya están sintiendo el frío, pero la bajada de temperaturas se extenderá hacia el sur y el este de EE.UU. a mediados de semana.

El descenso brusco de temperatura ya está llegando al Alto Medio Oeste y al norte de los Grandes Lagos desde la noche de este martes hasta el miércoles, junto con fuertes vientos y una potente tormenta invernal. Advertencias de tormenta invernal y de ventisca están en vigor para más de cinco millones de personas en la región, incluyendo Minneapolis-St. Paul.

El área de las llamadas Ciudades Gemelas podría ver hasta 16 centímetros de nieve a partir de la noche de este martes, lo que, combinado con ráfagas de viento de hasta 72 kilómetros por hora, creará condiciones peligrosas para viajar durante el ajetreado periodo de viajes por Acción de Gracias.

Las condiciones de ventisca o cercanas a ventisca son posibles desde el noreste de Dakota del Sur hasta partes de Minnesota y la península superior de Michigan.

Aunque esta ola de frío no es la más intensa de la temporada, supondrá un gran cambio con respecto al tiempo de manga corta o jersey que millones de personas en todo Estados Unidos han disfrutado al entrar en la semana festiva. Las temperaturas estarán entre 5 y 12 °C por debajo de la media para gran parte del centro y el este de EE.UU. el jueves. Se esperan temperaturas máximas de entre -6,5 y -1 °C en la parte superior del Medio Oeste y los Grandes Lagos, en el Día de Acción de Gracias, e incluso algunas ciudades del sur se despertarán con heladas o temperaturas bajo cero el viernes por la mañana.

Los fuertes vientos acompañarán al cambio de temperatura, haciendo que la sensación térmica sea aún más fría. Se esperan temperaturas de sensación térmica más allá de los -12 °C en algunas zonas de las Llanuras del Norte, y los asistentes al desfile tendrán que abrigarse bien en la mañana del Día de Acción de Gracias, en la ciudad de Nueva York, a pesar de que el cielo estará despejado.

En Chicago, las ráfagas de hasta 56 km/h harán que las temperaturas máximas de -1 °C (30 °F) se sientan más como -6,6 °C (20 °F). Es decir, las sobras en tu refrigerador podrían estar más calientes que algunos de tus invitados de camino a casa.

El miércoles y el jueves es posible que se produzcan nevadas por el llamado efecto lago en algunas zonas de los Grandes Lagos, debido al avance del aire frío sobre las aguas más cálidas del lago. Las estrechas bandas de nieve podrían dificultar los desplazamientos en las zonas donde se formen.

Más al sur, las temperaturas no serán tan brutales, pero seguirán llamando la atención. Las máximas rondarán los 10 °C desde el norte de Texas hasta el valle de Tennessee y las Carolinas. Esto supondrá un gran cambio con respecto a la semana pasada, cuando muchas de estas zonas registraron máximas de entre 21 y 27 °C.

Este baño frío es solo un aperitivo para algunas partes del país. Se espera que una fuerte oleada de aire ártico llegue al centro de EE.UU. el fin de semana de Acción de Gracias y hasta principios de la próxima semana. Eso traerá otra ronda de temperaturas por debajo del promedio a las Rocosas, las Llanuras y partes del Medio Oeste entre fines de noviembre y principios de diciembre. Las temperaturas mínimas podrían caer por debajo de cero en partes de Montana y Dakota del Norte para la mañana del domingo o el lunes.

Nueva York verá cómo las temperaturas bajan hasta los 4,4 °C (40 °F) a última hora del miércoles, con ráfagas de viento del noroeste que se mantendrán hasta la mañana del Día de Acción de Gracias.

Las condiciones de viento harán temblar a las multitudes en el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s, donde la sensación térmica se mantendrá por debajo de los 0 °C. Las ráfagas podrían alcanzar entre 32 y 48 km/h en algunos momentos. Eso está por debajo del umbral para mantener en tierra los grandes globos con forma de personajes, pero es posible que los operarios tengan que sujetarlos con más fuerza.

Al menos, el tiempo debería mantenerse seco, con algunos claros de sol para las multitudes que se alinean a lo largo del recorrido del desfile.

El frío llegará al sur el viernes por la mañana. Atlanta, Birmingham, Memphis y partes de Mississippi y las Carolinas podrían sufrir fuertes heladas e incluso congelamiento. Cualquiera que tenga tuberías al aire libre o plantas sensibles debería planificarlo con antelación. Incluso las ciudades de la costa del Golfo bajarán hasta alrededor de los 4 °C (40 °F).

Es posible que se produzca una segunda oleada de aire ártico, potencialmente más intensa, a finales del fin de semana de Acción de Gracias o a principios de la próxima semana. Esto podría traer otra ronda de temperaturas por debajo de la media a las Montañas Rocosas, las llanuras y partes del Medio Oeste a principios de diciembre.

