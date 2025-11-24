Gobierno de Venezuela califica de “ridícula patraña” la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista

El Gobierno de Venezuela reaccionó a la entrada en vigor de la designación del llamado Cartel de los Soles como…

El Gobierno de Venezuela reaccionó a la entrada en vigor de la designación del llamado Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, acción que consideró una “ridícula patraña”.

“La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica, firme y absoluta la nueva y ridícula patraña del secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Marco Rubio, que designa como organización terrorista al inexistente Cartel de los Soles, reeditando así una infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela, bajo el clásico formato estadounidense de cambio de régimen”, publicaron en un comunicado. “Esta nueva maniobra seguirá la suerte de las anteriores y recurrentes agresiones contra nuestro país: fracasar”, agregaron.

Si bien expertos consideran que el Cartel de los Soles es más un grupo de presuntos funcionarios corruptos que una agrupación del crimen organización, su designación como organización terrorista extranjera le permitirá al presidente Donal Trump imponer nuevas sanciones contra activos e infraestructura de Nicolás Maduro.

Expertos legales sostienen, sin embargo, que no autoriza explícitamente el uso de la fuerza letal.

Maduro ha negado en reiteradas oportunidades tener vínculos con el narcotráfico y su Gobierno niega también la existencia del Cartel de los Soles.

La medida del Gobierno de Estados Unidos ocurre en un momento de alta tensión, en el que han desplegado más de una docena de buques de guerra y 15.000 soldados en la región, además de que ya llevan hundidas 22 embarcaciones, ataques en los que murieron un total de 83 personas, en el marco de lo que la administración de Trump considera parte de la lucha contra el narcotráfico.

En el comunicado, el Gobierno de Venezuela insta a Estados Unidos a “ratificar esta errática política de agresiones y amenazas” que consideran que “en nada contribuyen a un verdadero y genuino combate contra el tráfico ilícito de drogas”.

“Una vez más nuestro pueblo, en perfecta unión popular, policial y militar, sabrá resguardar la paz y los más altos intereses de nuestra República”, concluye el comunicado.

