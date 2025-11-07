El Gobierno de Trump comenzará a financiar los beneficios completos de SNAP para noviembre

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) anunció este viernes que está trabajando para…

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) anunció este viernes que está trabajando para financiar completamente los beneficios de cupones de alimentos para noviembre para cumplir con una orden de un tribunal federal, y que el proceso debería completarse más tarde en el día.

Varios estados reaccionaron rápidamente a la noticia, diciendo que el dinero debería comenzar a llegar a los beneficiarios en los próximos días.

La guía del USDA, publicada en el sitio web de la agencia, es el último paso en una saga de varias semanas que ha amenazado la asistencia alimentaria vital para casi 42 millones de estadounidenses en medio del cierre del Gobierno federal. Un juez federal ordenó el jueves a la agencia que proporcionara los beneficios completos, lo cual la administración Trump apeló rápidamente.

El USDA informó a los estados el mes pasado que el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) como se conocen formalmente los cupones de alimentos, se había quedado sin fondos, por lo que los beneficios de noviembre no podían ser distribuidos. La decisión provocó dos demandas, y dos jueces federales dictaminaron que la agencia debía al menos recurrir a fondos de emergencia para proporcionar beneficios parciales este mes o, a su discreción, utilizar otros ingresos para financiar completamente las asignaciones de noviembre.

La agencia optó por financiar beneficios parciales, pero advirtió que podría tomar semanas o meses para que algunos estados recalcularan las asignaciones y distribuyeran la asistencia. Eso llevó a los demandantes en uno de los casos a argumentar que el juez debería exigir al USDA financiar completamente los beneficios para que el dinero llegara rápidamente.

Aún no se sabe qué significará el cumplimiento del Gobierno para el desafío legal pendiente ante el juez de distrito de EE. UU. John McConnell, quien ordenó a la administración el jueves realizar los pagos completos de SNAP antes del final del viernes.

Más temprano el viernes, el Gobierno solicitó a un tribunal de apelaciones con sede en Boston que detuviera la orden de McConnell, pero el tribunal de apelaciones no había emitido una decisión para cuando la administración anunció públicamente que estaba cumpliendo con la directiva.

Aproximadamente 1 de cada 8 estadounidenses recibe cupones de alimentos, con los pagos distribuidos en un calendario escalonado a lo largo del mes. Los hogares reciben alrededor de US$ 350 al mes, en promedio.

El momento en que los beneficiarios de cupones de alimentos recibirán su asistencia depende de dónde vivan. Se espera que algunos estados emitan los beneficios de inmediato, mientras que otros pueden requerir un poco más de tiempo.

Los residentes de Pensilvania que ya deberían haber recibido sus beneficios de SNAP este mes comenzarán a ver sus asignaciones completas en sus tarjetas de transferencia electrónica de beneficios el viernes, anunció el gobernador Josh Shapiro en una conferencia de prensa. Los funcionarios estatales trabajaron rápidamente después del fallo de McConnell para emitir los beneficios.

“Esperamos que para esta noche, alrededor de la medianoche o así, todas esas personas a las que se les debía dinero durante la primera semana de este mes, que no lo habían recibido de la administración federal, reciban su dinero”, dijo Shapiro.

Virginia Occidental también notificó a los beneficiarios de SNAP el viernes por la tarde que el estado está enviando los pagos completos de noviembre debido a la orden judicial.

Se espera que los neoyorquinos comiencen a recibir sus beneficios de SNAP a partir del domingo, según un comunicado de la gobernadora Kathy Hochul. Y los residentes de Massachusetts comenzarán a recibir sus beneficios retrasados tan pronto como el sábado, dijo la gobernadora Maura Healey en un comunicado.

Mientras tanto, Carolina del Norte comenzó a distribuir beneficios parciales a más de 586.000 hogares el viernes por la mañana, de acuerdo con la guía del USDA a principios de esta semana sobre la provisión de beneficios parciales. Los beneficiarios podrían ver sus asignaciones restantes reflejadas en sus tarjetas posiblemente tan pronto como este fin de semana, dijo el Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado en un comunicado de prensa.

“Seguiremos trabajando para ayudar a las personas a poner comida en la mesa durante este momento difícil”, dijo el gobernador Josh Stein.

Los beneficios de cupones de alimentos suman alrededor de US$ 8.200 millones en noviembre, con otros gastos que elevan el costo mensual a casi US$ 9.000 millones.

Los dos jueces federales dijeron la semana pasada que el USDA estaba obligado a recurrir al fondo de contingencia del programa, de aproximadamente US$ 5.300 millones, mientras que McConnell ordenó a la agencia el jueves que también transfiriera ingresos arancelarios no utilizados adicionales, que se usan para apoyar programas de nutrición infantil, a fin de pagar los beneficios completos de SNAP para noviembre.

En su orientación, la agencia no especificó cómo estaba financiando las asignaciones de noviembre.

No está claro qué significará el anuncio del viernes del USDA para el conflicto legal de rápido movimiento en torno al programa de beneficios alimentarios. Hasta la tarde del viernes, ninguna de las partes en el caso de Rhode Island había notificado a ninguno de los tribunales sobre el desarrollo.

Justo después de que McConnell tomara su decisión el jueves, la administración la apeló ante el Primer Circuito. Para la mañana del viernes, los abogados de la administración estaban presionando al tribunal, que está compuesto por designados de presidentes demócratas, para que suspendiera rápidamente la directiva.

Argumentaron que McConnell excedió su autoridad al emitir su orden, que según ellos “ha involucrado al Poder Judicial en las negociaciones en curso sobre el cierre del Gobierno y bien podría tener el efecto de extender la interrupción de las asignaciones, agravando el problema que el tribunal intentaba mitigar erróneamente”.

“Esta orden judicial sin precedentes se burla de la separación de poderes. Los tribunales no tienen ni el poder de asignar fondos ni el poder de gastar”, escribieron. “No existe una base legal para una orden que instruya al USDA a encontrar de alguna manera $4.000 millones en los cojines metafóricos del sofá”.

La nueva orden de McConnell llegó después de que él dijera que la administración no había actuado lo suficientemente rápido para asegurar que al menos beneficios parciales llegaran a millones de beneficiarios del programa y que había actuado “de manera arbitraria y caprichosa” al decidir no proporcionar los beneficios completos este mes.

La coalición de ciudades, organizaciones sin fines de lucro, sindicatos y pequeñas empresas que presentó el desafío legal a fines del mes pasado instó al Primer Circuito a rechazar rápidamente la solicitud de emergencia de la administración. En documentos judiciales presentados el viernes por la tarde, sus abogados enfatizaron el impacto concreto de cualquier posible intervención del tribunal, señalando que ha pasado casi una semana desde que los beneficiarios comenzaron a perder pagos correspondientes a noviembre.

“El tiempo es esencial”, escribieron. “Los demandantes y el público se verán gravemente y de manera irreparable perjudicados si se concede a los demandados una suspensión, incluso si es breve”.

