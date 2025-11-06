Fuerzas Armadas de Israel atacan objetivos del grupo extremista Hezbollah en el sur del Líbano

El jefe militar de Israel dijo este jueves que lanzó ataques contra objetivos del grupo extremista islámico Hezbollah en el…

El jefe militar de Israel dijo este jueves que lanzó ataques contra objetivos del grupo extremista islámico Hezbollah en el sur de Líbano, en respuesta a lo que describió como intentos del grupo de reconstruir operaciones en la región.

El portavoz en árabe de las Fuerzas Armadas de Israel, Avichay Adraee, emitió advertencias a residentes de varias aldeas de la zona antes de los ataques.

“Ustedes están en un edificio utilizado por Hezbollah. Para su seguridad, se les solicita evacuar de inmediato a una distancia de al menos 500 metros del edificio. Permanecer cerca de estas estructuras pone en riesgo sus vidas”, dijo Adraee.

Un acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos entre el Líbano e Israel entró en vigor en noviembre de 2024, poniendo fin a más de un año de enfrentamientos transfronterizos entre Israel y Hezbollah. Los combates comenzaron cuando el grupo lanzó ataques contra posiciones israelíes un día después del asalto del grupo extremista Hamas del 7 de octubre de 2023, en lo que Hezbollah dijo que era un acto de solidaridad.

Según el acuerdo, Israel debía detener las operaciones ofensivas y retirarse gradualmente de posiciones dentro del sur del Líbano, mientras que Hezbollah debía replegar armamento pesado al norte del río Litani. Sin embargo, Israel ha continuado atacando objetivos en el Líbano, alegando violaciones del cese del fuego por parte del grupo, afirmaciones que Hezbollah ha negado.

El gabinete de seguridad de Israel tiene previsto reunirse este jueves en la noche, según dos funcionarios israelíes. Uno de los funcionarios le dijo a CNN que el Líbano será uno de los temas a tratar.

Los funcionarios dijeron que Israel ha advertido en las últimas semanas sobre lo que describieron como “intentos de Hezbollah de rearmarse y restablecer sus capacidades ofensivas”.

La semana pasada el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, convocó consultas de seguridad con algunos ministros del gabinete para discutir las posibles reacciones de Israel. Según una fuente israelí con conocimiento de la discusión, los militares recomendaron lanzar una operación amplia contra los presuntos intentos de rearme de Hezbollah.

El ministro de Exteriores, Gideon Sa’ar, también dijo la semana pasada que Israel “no puede esconder la cabeza en la arena” mientras Hezbollah “continúa intensificando sus esfuerzos para reconstruir y rearmarse”.

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, generó titulares en los últimos días tras sugerir que su país “no tiene otra opción” que negociar directamente con Israel.

“Líbano no tiene otra opción que la negociación, porque en política hay tres campos de acción: diplomacia, economía y guerra. Cuando la guerra no lleva a ningún resultado, ¿qué más se puede hacer?”, dijo, según lo citó la prensa local, en declaraciones ampliamente interpretadas como referidas a Israel.

En un comunicado este jueves, Hezbollah acusó a Israel de violar repetidamente el alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 y de “chantajear” al Gobierno libanés para que reconozca a Israel.

“[Líbano] no está en absoluto interesado en ceder ante un chantaje agresivo ni en verse arrastrado a negociaciones políticas con el enemigo sionista. Tales negociaciones no sirven a ningún interés nacional y representan riesgos existenciales para la entidad libanesa y su soberanía”, dijo el grupo, reafirmando su “derecho legítimo a resistir la ocupación y la agresión”.

La acción militar de Israel ocurre días después de que el enviado especial de Estados Unidos, Tom Barrack, dijera que el Líbano era un “Estado fallido” dirigido por “dinosaurios”. Barrack expresó dudas sobre si las autoridades serán capaces de desarmar a Hezbollah, que —dijo— tiene “muchas más armas” que las Fuerzas Armadas del Líbano.

“En nuestra opinión, no es razonable decirle al Líbano: ‘Desarmen por la fuerza a uno de sus partidos políticos’. Todo el mundo teme desencadenar una guerra civil. La idea es: ¿qué se puede hacer para que Hezbollah no utilice esos cohetes y misiles?”, dijo.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.