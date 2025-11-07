Fórmula 1: Franco Colapinto se mantiene con Alpine para 2026, mientras el título de pilotos se empieza a definir en Brasil

El piloto argentino Franco Colapinto renovó contrato con la escudería Alpine y competirá en el Campeonato Mundial de la Fórmula…

El piloto argentino Franco Colapinto renovó contrato con la escudería Alpine y competirá en el Campeonato Mundial de la Fórmula 1 de 2026.

El anuncio se realizó en el Autódromo José Carlos Pace, conocido como Interlagos y sede del Gran Premio de Sao Paulo, la vigésima primera carrera de la temporada.

Colapinto, de 22 años, que mantendrá como compañero al francés Pierre Gasly, expresó su orgullo y gratitud por la oportunidad de continuar con Alpine.

La renovación fue anunciada justo antes del inicio de la primera y única sesión de prácticas libres para el Gran Premio de Sao Paulo, parada que incluye el formato de sprint.

Colapinto, quien terminó la sesión con el decimosexto mejor tiempo, aseguró que haber hecho el anuncio en Interlagos fue muy especial porque se siente cerca de casa y en esa carrera recibe mucho apoyo.

Este viernes, el argentino también clasificó en el puesto 16 para la carrera sprint, que se disputará este sábado antes de la clasificación para la carrera del domingo.

Solo quedan cuatro carreras —Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi— para que termine la temporada de la Fórmula 1 y el Campeonato Mundial de Pilotos continúa disputándose entre tres.

Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull Racing) mantienen esa pelea estrecha por el mundial, siendo los pilotos de la escudería británica los favoritos para evitar que el neerlandés conquiste su quinto título.

Matemáticamente, George Russell (Mercedes) podría convertirse en ese cuarto mosquetero en la pelea por el campeonato, por su posición en la tabla y los puntos que restan por disputar. Sin embargo, tendría que suceder una combinación de resultados, casi imposible con los tres primeros, para que el piloto británico celebre su primer campeonato.

Lando Norris (McLaren) 357 puntos Oscar Piastri (McLaren) 356 puntos Max Verstappen (Red Bull) 321 puntos George Russell (Mercedes) 258 puntos Charles Leclerc (Ferrari) 210 puntos

Brasil es la primera parada de la recta final del campeonato y una piedra angular tanto para los pilotos de McLaren como para Verstappen.

Interlagos es una de las seis pistas del campeonato que tiene la modalidad de carrera sprint durante el fin de semana de la competencia, que otorga puntos a los primeros ocho finalistas.

Esta temporada, Verstappen ha ganado dos de las cuatro carreras sprints disputadas (Bélgica y Estados Unidos). Lewis Hamilton (Ferrari) ganó la primera del año, disputada en China, mientras que Norris se llevó la victoria en el sprint de Miami.

Además de Brasil, el Gran Premio de Qatar contará con el formato de sprint para cerrar esta temporada.

Este viernes, Norris obtuvo la pole position para la carrera sprint de Interlagos, mientras Piastri partirá en el tercer lugar de la parrilla. Por su parte, Russell y Verstappen arrancarán desde la cuarta y sexta posición, respectivamente.

