Fiscales solicitan desestimar cargos contra mujer de Chicago baleada tras ser acusada de embestir un vehículo policial

En un giro inesperado del Gobierno estadounidense, la Fiscalía presentó este jueves una moción para desestimar los cargos federales contra una mujer que recibió un disparo de parte de un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Chicago tras supuestamente chocar contra su auto, según muestran documentos judiciales.

Marimar Martínez, ciudadana estadounidense de 30 años, y su coacusado, Anthony Ruiz —quien conducía otro vehículo— se habían declarado inocentes del cargo federal de agresión, resistencia u obstrucción a agentes federales.

CNN se comunicó con el Departamento de Justicia para obtener comentarios, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta.

Esta medida sin precedentes representa el último episodio en un caso de gran repercusión que generó escrutinio público y dejó a un juez federal con dudas sobre la forma en que se manejó la investigación.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.

Con información de Whitney Wild y Omar Jimenez, de CNN.

