Explosión en polo industrial genera fuerte incendio en Ezeiza, Argentina. Hay alrededor de 20 heridos

Una explosión en una planta química causó este viernes un fuerte incendio en la localidad de Carlos Spegazzini, el municipio de Ezeiza, dijo el director de la Agencia Federal de Emergencias de Argentina, Santiago Hardie, al canal Todo Noticias, afiliado de CNN.

La planta química donde ocurrió el estallido se encuentra en un polo industrial, cerca de una fábrica de pinturas, señaló el funcionario. En ese polo industrial también hay otros centros de trabajo.

Hardie agregó que las autoridades federales están en contacto con la Provincia de Buenos Aires y áreas de protección civil y riesgos industriales para atender lo sucedido.

La Agencia dijo más tarde en su cuenta de X que hay alrededor de 20 personas heridas. De ellas, 15 fueron enviadas a la Clínica de Monte Grande, tres al Hospital de Ezeiza y uno al Hospital Cuenca, mientras otros hospitales se alistaban para la posibilidad de atender a más gente.

Imágenes aéreas del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires muestran la extensión de las llamas y altas columnas de humo.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires dijo en un comunicado que los hospitales provinciales y municipales están trabajando de forma coordinada “para recibir y atender a todas las personas que pudieran haber resultado afectadas”.

Vecinos de la localidad dijeron a Todo Noticias que la explosión se sintió a varios cientos de metros de distancia y cimbró ventanas de casas.

El municipio de Esteban Echeverría, vecino de la zona del incendio, publicó en X un comunicado en el que recomendó a sus habitantes quedarse en sus casas y mantener cerradas sus puertas y ventanas hasta que se controle la emanación de humo y gases.

