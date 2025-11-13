Exclusivo CNN: Maduro lanza un pedido de paz a Donald Trump: “No más guerras eternas, ¡yes peace!”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este jueves a CNN que estadounidenses y venezolanos deben “unirse por la paz…

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este jueves a CNN que estadounidenses y venezolanos deben “unirse por la paz del continente” e hizo un pedido de paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las crecientes tensiones en el Caribe.

“No a más guerras eternas, no a más guerras injustas, no más Libia, no más Afganistán, que viva la paz”, dijo Maduro durante una marcha de apoyo al gobierno en Caracas, donde recibió preguntas de CNN.

Maduro instó a Estados Unidos a no entrar en otro conflicto prolongado, pidiendo a su pueblo “unirse por la paz del continente”.

Consultado si tenía un mensaje para Trump, dijo: “Mi mensaje es: ¡Yes, peace! ¡Yes, peace! (Nota del editor: Sí a la paz, en inglés)”.

“Estamos ocupados con el pueblo, gobernando con la paz”, aseguró Maduro cuando CNN le preguntó si estaba preocupado por una posible agresión de Estados Unidos.

Maduro asistía este jueves a una concentración masiva de jóvenes venezolanos, a quienes posteriormente instó a resistir lo que describió como una amenaza de invasión por parte de Estados Unidos.

Desde mediados de agosto Estados Unidos y Venezuela viven una escalada militar en el Caribe, luego de que la Casa Blanca ordenara un despliegue militar no visto en la región desde la invasión de Panamá en 1989. El despliegue incluye un portaviones, numerosos barcos de guerras, aviones de combate e infantería de Marina, con un total de 15.000 militares.

Washington asegura que se trata de una operación contra el narcotráfico, y acusa al Gobierno de Venezuela de estar controlado por el Cartel de los Soles, al cual designó como organización terrorista. Caracas niega estas acusaciones y asegura que el despliegue busca un cambio de régimen.

En el marco de estas operaciones, las Fuerzas Armadas de EE.UU. han lanzado hasta la fecha 20 ataques contra botes presuntamente cargados con drogas ilícitas en el Caribe y el Pacífico, matando a 80 personas.

El último, ocurrido el lunes, fue revelado por el Pentágono este jueves: cuatro personas murieron luego de que su bote fuera destruido por fuerzas de EE.UU. en el Caribe.

CNN ha informado que el gobierno de Trump está considerando planes para atacar instalaciones de cocaína y rutas de narcotráfico dentro de Venezuela. Sin embargo, el Gobierno también ha declarado ante el Congreso en los últimos días que Estados Unidos no cuenta con una justificación legal para realizar ataques en territorio venezolano, aunque CNN ha informado que las autoridades están analizando cómo se formularía dicha opinión legal.

Venezuela ha respondido con una movilización masiva de personal militar y milicias civiles. Estas unidades han estado realizando ejercicios en todo el país para prepararse ante cualquier posible amenaza de Estados Unidos.

Las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), el ejército convencional de Venezuela, cuentan con unos 123.000 miembros. Maduro también ha afirmado que sus milicias voluntarias tienen más de 8 millones de reservistas, aunque los expertos han puesto en duda esta cifra, así como la calidad del entrenamiento de las tropas.

El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, anunció también este jueves el lanzamiento de la operación Southern Spear (Lanza del sur), sin dar detalles de lo que significa para las fuerzas afectadas por el despliegue.

“Esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos”, dijo Hegseth en su cuenta de X.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.