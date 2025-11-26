Estêvão, la nueva joya brasileña que se perfila para ser el sucesor de Neymar Jr.

Control, técnica, regate y potencia. Estos son los elementos que el extremo brasileño del Chelsea Estêvão combinó para anotarle un…

Control, técnica, regate y potencia. Estos son los elementos que el extremo brasileño del Chelsea Estêvão combinó para anotarle un golazo de “crack” al FC Barcelona por la quinta fecha de la Champions League 2025/2026.

El joven de 18 años se llevó todos los reflectores en el triunfo de su equipo por 3 a 0 ante el equipo culé en el estadio Stamford Bridge, eclipsando incluso la participación de la otra joya que estuvo en el campo de juego, Lamine Yamal.

Estêvão está firmando un año 2025 soñado, ya que está destacando tanto con su club como con la selección brasileña, a tal punto que los seguidores de la Canarinha comienzan a ver en el delantero al sucesor del astro Neymar Jr.

Estêvão se formó como futbolista en el Palmeiras de Brasil. El brasileño disputó 19 encuentros con el equipo Sub-20 del “Verdao”, en donde anotó seis goles y brindó tres asistencias.

En 2023 dio el salto al primer equipo del Palmeiras, en donde comenzó a destacar y a llamar la atención de clubes europeos por su desempeño. El joven brasileño marcó su primer gol con el club el 11 de abril de 2024 ante el Liverpool de Uruguay, en un duelo por la Copa Libertadores, cuando todavía tenía 16 años.

En total, Estêvão jugó 83 partidos con el equipo mayor del Palmeiras, anotando 27 goles y brindando 15 asistencias. Además, ganó dos títulos con el “Verdao”: el Campeonato Paulista y la liga brasileña. También jugó competencias de renombre como la Libertadores y el Mundial de Clubes 2025.

En esta última competencia, Estêvão le marcó un gol al que sería su próximo club: el Chelsea de la Premier League.

Estêvão se convirtió en jugador del Chelsea el 14 de julio de 2025. El club inglés pagó aproximadamente US$ 52,2 millones al Palmeiras por el pase del joven talento, según el portal Transfermarkt.

El extremo debutó con los “Blues” en la primera fecha de la Premier League, disputando 36 minutos en el empate sin goles ante el Crystal Palace. Casi cuatro meses después, Estêvão se ha ganado la confianza del técnico Enzo Maresca, quien lo sacó al campo en 10 de los 12 partidos que el equipo ya jugó en la liga inglesa. Incluso anotó el gol del triunfo ante el Liverpool en la séptima fecha.

Sin embargo, el mejor desempeño del delantero de 18 años se ha presentado en la Champions League, donde jugó los cinco encuentros del Chelsea y marcó tres goles, el último ante el Barcelona en la quinta jornada. El brasileño ha sido titular en los últimos tres partidos de los británicos por la competición europea.

Sus grandes actuaciones lo llevaron a debutar con la selección mayor brasileña cuando todavía era jugador del Palmeiras.

Estêvão debutó oficialmente con la “Canarinha” ante Ecuador en las eliminatorias sudamericanas, y su primer gol oficial con Brasil fue en esta misma competencia ante la selección de Chile.

En total, Estêvão tiene 11 juegos oficiales con Brasil y estuvo presente en las últimas cuatro convocatorias de la selección, tanto con el técnico Dorival Júnior como con Carlo Ancelotti.

Además, el delantero asistió a todos los amistosos que Brasil disputó tras el cierre de las eliminatorias, en donde marcó cuatro goles en cuatro partidos jugados. Su gran desempeño lo lleva a soñar con su primera convocatoria a una Copa del Mundo, especialmente cuando la selección brasileña se encuentra en búsqueda de un nuevo referente ante la baja continua de Neymar Jr., que jugó con el conjunto nacional por última vez en 2023.

En la presente temporada Estêvão tiene seis participaciones de gol, contabilizando goles y asistencias, en 17 partidos jugados en toda la temporada.

Este registro es mejor que el del argentino Franco Mastantuono, jugador del Real Madrid, que en 12 juegos disputados tiene dos participaciones de gol.

Sin embargo, el brasileño sigue por debajo del español Lamine Yamal. La joya española tiene 14 participaciones de gol en 13 partidos jugados.

