En los primeros seis meses en el cargo el papa León XIV le dió un aire estadounidense al papado

El papa León XIV, que el sábado cumplió seis meses desde su elección, ha intensificado en las últimas semanas sus críticas al Gobierno de Trump al tiempo que ha aportado un toque distintivamente estadounidense al papado.

El pontífice, nacido en Chicago, fue elegido el 8 de mayo, lo que lo convirtió en el primer papa nacido en Estados Unidos en la historia de la Iglesia católica.

Tras un comienzo cauto, León XIV ha empezado a hacerse oír y el martes pidió una profunda reflexión sobre la situación de los inmigrantes en Estados Unidos durante los últimos meses bajo la presidencia de Donald Trump.

“Muchas personas que han vivido durante años y años y años sin causar nunca problemas, se han visto profundamente afectadas por lo que está sucediendo ahora mismo”, manifestó a los periodistas a las afueras del retiro papal de Castel Gandolfo.

Hablando en inglés, y asegurándose así de llegar directamente a su audiencia, el papa señaló que la doctrina cristiana establece que los creyentes serán juzgados por cómo trataron al extranjero.

También hizo un llamado a las autoridades para que respeten los derechos espirituales de las personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en su estado natal de Illinois.

Sus declaraciones se producen tras informes de que sacerdotes y agentes pastorales no han podido llevar la comunión a los detenidos.

No es la primera vez que León XIV se pronuncia sobre este tema. Ha lamentado el trato inhumano que reciben los migrantes en Estados Unidos, al tiempo que ha instado a los obispos de su país a que se manifiesten.

También ha expresado su preocupación por las tensiones entre Estados Unidos y Canadá, y entre Estados Unidos y Venezuela.

Aunque el papa tiene un estilo más reservado y formal que su predecesor, continúa con las prioridades de Francisco.

En cierto modo, León representa una continuidad con Francisco —el primer pontífice latinoamericano—, dado que pasó décadas en Perú como misionero. Mantiene un estrecho vínculo con el pueblo peruano y sigue siendo ciudadano del país.

“Sus temas prioritarios parecen ser la pobreza, la migración, el cambio climático, y es un gran defensor del proyecto de sinodalidad iniciado por Francisco: el esfuerzo por hacer que la Iglesia Católica sea más inclusiva y participativa”, comentó a CNN Christopher White, autor de “Papa León XIV: Dentro del Cónclave y los albores de un nuevo papado” e investigador principal de la Universidad de Georgetown en Washington.

White insiste en que León “no busca pelea, ni con Trump ni con nadie”, pero dijo que tiene “límites morales” y que está “particularmente molesto” por el trato que reciben los migrantes.

Tras las declaraciones de León el martes, un portavoz de la Casa Blanca declaró a Reuters que Trump fue elegido gracias a su compromiso de deportar a los “inmigrantes ilegales con antecedentes penales” y que “está cumpliendo su promesa al pueblo estadounidense”.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirmó que las personas detenidas por ICE se encontraban en condiciones humanas.

Un papa nacido en Estados Unidos, ferviente aficionado a los deportes y hablante nativo de inglés, es toda una novedad para el Vaticano.

León es un gran seguidor de los Chicago White Sox y el 15 de octubre, días después de que los rivales, los Chicago Cubs, fueran eliminados de los playoffs, el papa salió a saludar a la multitud en la Plaza de San Pedro. “¡Vamos, Cubs!”, gritó alguien. “¡Perdieron!”, respondió León sonriendo desde el papamóvil. Desde su elección, le han obsequiado una gorra de los White Sox y camisetas de béisbol y de la NFL.

Además de artículos deportivos, también le han regalado otros recuerdos de casa: en una ocasión, mientras estaba en el papamóvil, le entregaron personalmente una caja de pizza de Chicago de Aurelio’s, ya que Leo es un cliente habitual de uno de sus restaurantes en Homewood, Illinois.

“Ha ofrecido un contrapeso contundente y directo al ‘trato inhumano a los inmigrantes’ por parte del Gobierno de Trump”, declaró a CNN Kim Daniels, directora de la Iniciativa sobre Pensamiento Social Católico y Vida Pública, también en Georgetown.

Según la experta, aunque León no se abstiene de hablar sobre lo que ocurre en Estados Unidos, no lo convierte en algo personal ni político.

Daniels afirma que León habla como líder moral y espiritual, y como alguien con raíces tanto en Chicago como en Chiclayo (Perú).

Massimo Faggioli, historiador de la Iglesia en el Trinity College de Dublín, que anteriormente estuvo adscrito a la Universidad de Villanova, en Pensilvania, afirmó que las intervenciones del papa sobre inmigración en las últimas semanas fueron significativas para los líderes católicos estadounidenses.

“Ha tomado la iniciativa para abordar directamente estos problemas”, declaró a CNN. “También forma parte del mensaje de los obispos estadounidenses, por lo que se sentirán alentados por las palabras del papa”.

Los obispos estadounidenses se reunirán del 10 al 13 de noviembre en Baltimore, donde elegirán a un nuevo presidente y vicepresidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.

En los próximos meses, se espera que Leopoldo II nombre a un nuevo arzobispo de Nueva York para suceder al cardenal Timothy Dolan, quien ha cumplido 75 años y se ha jubilado.

El papa ha exhortado a los obispos estadounidenses a tener una voz más firme y unida en temas como la inmigración y ha afirmado que “la Iglesia no puede permanecer en silencio”.

Líderes como el cardenal Robert McElroy de Washington y el cardenal Blase Cupich de Chicago se han manifestado enérgicamente sobre la migración, pero las próximas elecciones y los nombramientos del papa para la jerarquía eclesiástica estadounidense serán cruciales.

Durante el pontificado de Francisco, algunos obispos se mostraron reacios a su agenda y prioridades, y algunos católicos conservadores esperaban que León XIV representara una ruptura con su predecesor.

Pero Faggioli insiste en que, tras los primeros seis meses, cualquiera que creyera que León sería un “papa anti-Francisco o post-Francisco” se está “engañando”.

Al igual que Francisco, León ha enfrentado críticas de católicos conservadores estadounidenses y partidarios de MAGA, molestos por sus comentarios sobre migración y cambio climático.

León tiene mucho trabajo y muchas decisiones importantes que tomar. Ha mantenido una agenda muy apretada de reuniones y actos públicos mientras la Iglesia católica sigue celebrando el Año Jubilar —que tiene lugar cada veinticinco años— con un número cada vez mayor de peregrinos que acuden al Vaticano.

A finales de este mes, emprenderá su primera visita al extranjero como papa —viajando a Turquía y Líbano del 27 de noviembre al 2 de diciembre— durante la cual se espera que haga hincapié en la paz en Medio Oriente.

Cuando apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro a principios de mayo, León parecía visiblemente emocionado. Pero tras pasar estos primeros meses adaptándose a su nuevo papel, el primer papa estadounidense va encontrando poco a poco su ritmo habitual.

