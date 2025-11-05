Empleados de campus fundamental de la NASA temen que el Gobierno de Trump lo esté desmantelando silenciosamente por cierre

Está creciendo la alarma entre los empleados federales en el emblemático campus principal del Centro de Vuelo Espacial Goddard de…

Está creciendo la alarma entre los empleados federales en el emblemático campus principal del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland —el centro neurálgico de misiones revolucionarias como los telescopios espaciales Hubble y James Webb—, ya que más de una decena de edificios en el campus están siendo vaciados y asegurados con candados durante el cierre federal, con muy poca antelación para los empleados, dijeron cuatro fuentes a CNN bajo condición de anonimato por temor a represalias. Los líderes de la NASA han rechazado esas preocupaciones.

En un caso, a los empleados suspendidos se les dio solo unos días para regresar temporalmente al trabajo y ayudar a vaciar edificios enteros de equipos altamente especializados, según fuentes y correos internos obtenidos por CNN. En las comunicaciones, los gerentes de la NASA escribieron que el equipo que no se moviera a tiempo —incluyendo hardware único en su tipo— podría ser desechado o donado.

En un comunicado, un portavoz de la NASA declaró que los cierres de edificios son parte de un plan de “consolidación estratégica” trazado por los líderes de Goddard, que no debería afectar los proyectos en curso.

Pero algunas de las fuentes con las que habló CNN dicen temer que los movimientos repentinos sean parte de un esfuerzo del Gobierno del presidente Donald Trump para desmantelar silenciosamente el campus de Goddard en Maryland mientras el Gobierno permanece sin fondos, una afirmación que el portavoz negó.

La propuesta presupuestaria de Trump en abril habría recortado drásticamente la financiación y la fuerza laboral del centro, incluyendo la reducción del personal científico de Goddard en un 42 %. Los proyectos de ley de financiación aprobados por legisladores del Congreso desde entonces en gran medida han excluido los recortes científicos propuestos por el Presidente.

“Deshacerse de Goddard elimina la capacidad de toda la nación para construir, desarrollar y analizar datos de satélites de ciencia espacial”, dijo a CNN un ingeniero de Goddard que pidió permanecer en el anonimato.

Un documento revisado por CNN, compilado por más de una decena de trabajadores preocupados por las medidas tomadas en el campus, señala que se están cerrando 13 edificios, incluyendo unos 100 laboratorios. El campus, que cubre aproximadamente 1.270 acres (unos 5 mil metros cuadrados), incluye más de 30 grandes edificios y decenas de estructuras más pequeñas.

La incertidumbre alrededor de los cierres ha dejado a los empleados perplejos y preocupados de que el Gobierno esté avanzando con planes para realizar recortes drásticos antes de que el Congreso apruebe una ley de financiación.

En su declaración, el portavoz de la NASA dijo que la agencia está “planificando varios escenarios para el año fiscal 26”, incluido el presupuesto solicitado por el presidente, “pero es importante señalar que la NASA ha cumplido y seguirá cumpliendo con la ley”.

Los cambios descritos por las fuentes tienen preocupados a los ingenieros de la agencia espacial de que podrían perder permanentemente el acceso a equipos e instalaciones que son cruciales para mantener en marcha los proyectos actuales y futuros.

Los cierres podrían afectar el lanzamiento en 2027 del telescopio espacial Nancy Grace Roman, un poderoso sucesor de los telescopios Hubble y James Webb que podría revolucionar la comprensión de los científicos sobre el cosmos y los orígenes del universo, dijeron dos fuentes a CNN. Roman es un “superHubble” que puede realizar estudios completos del cielo en el espacio y está destinado a estudiar planetas potencialmente habitables y materia oscura.

Las fuentes dijeron a CNN que los cierres también podrían afectar el programa Dragonfly de la NASA, que tiene como objetivo enviar un helicóptero del tamaño de un automóvil para estudiar la luna más grande de Saturno en busca de signos de habitabilidad y cuyo lanzamiento está programado para 2028. Tanto Roman como Dragonfly recibieron financiación y apoyo continuos incluso en la solicitud presupuestaria del Presidente.

Más allá de estos dos proyectos más inminentes, las fuentes dijeron a CNN que los cambios repentinos en Goddard este mes podrían dañar gravemente la ciencia y la exploración espacial en la próxima década. “Si se detiene el desarrollo de lo que está en proceso ahora, están cortando las próximas tres décadas de misiones para explorar el universo, aprender más sobre los planetas y aprender más sobre la Tierra”, dijo el ingeniero de Goddard. “Es una pérdida realmente devastadora de considerar para el país”.

En una declaración separada a CNN el lunes, el portavoz de la NASA dijo que “Dragonfly y Roman seguirán operativos ya que su trabajo previsto continuará durante el cierre”, señalando que la dirección no espera que los proyectos se retrasen debido a los cambios en el campus Goddard Greenbelt.

Los directivos de Goddard y la NASA ya habían estado trabajando en un plan maestro —elaborado hace años— para renovar el campus de Goddard, con el objetivo de reducir costos y eventualmente modernizar parte de la infraestructura envejecida del centro.

Sin embargo, varios de los edificios que actualmente están siendo desalojados no están programados para cerrar hasta principios de la década de 2030, según documentos y relatos directos de fuentes. Y los trabajadores dicen que no han visto señales de que se estén construyendo o renovando nuevos laboratorios, tal como se detalla en el plan maestro.

El portavoz de la NASA dijo en su declaración que “la dirección de Goddard propuso y obtuvo la aprobación para iniciar una consolidación de edificios en los campus de Greenbelt y Wallops” a principios de este año.

El nuevo plan se elaboró en respuesta a una salida masiva de empleados que aceptaron renuncias diferidas. Aproximadamente 841 empleados de Goddard aceptaron tales ofertas este año, según el portavoz.

“Los edificios desalojados estaban aproximadamente al 40 % desocupados en promedio”, dice la declaración del portavoz.

Sin embargo, un edificio que fue cerrado alberga la Cámara Anecoica Electromagnética de Goddard, o GEMAC, una sala a prueba de radio única en su tipo que es esencial para probar las antenas de las naves espaciales antes de su lanzamiento.

Los componentes para la misión Davinci de la NASA, destinada a realizar un estudio sin precedentes de Venus después de su lanzamiento a principios de la década de 2030, iban a ser probados en la GEMAC, señaló una fuente.

Y el cierre de la instalación tendría implicaciones mucho más amplias, impactando a innumerables proyectos actuales y futuros porque el diseño único de la GEMAC permite la prueba de grandes piezas de equipos de comunicaciones que no cabrían en otras instalaciones similares, señaló la fuente.

“Es como llevar un Maserati a la chatarra para que lo trituren porque se te venció la licencia de conducir”, dijo otra fuente. “La GEMAC está totalmente operativa y podría continuar por muchos años más apoyando proyectos internos, externos y de la industria (como lo ha hecho durante varias décadas)”.

Un portavoz de la NASA dijo que la GEMAC estaba en malas condiciones y que permanecería cerrada. La nave Davinci podría probarse en instalaciones alternativas, dijo el portavoz, y no había otros proyectos programados para pasar por la GEMAC en los próximos 15 años.

Sin embargo, fuentes dijeron a CNN que les preocupaba que la GEMAC fuera la única instalación de su tipo con una entrada amplia adecuada para acomodar grandes piezas de hardware, y que la desmantelación de la instalación tendría un impacto a largo plazo en las capacidades de prueba de naves espaciales de la NASA.

Otro edificio que está siendo desalojado en el campus de Goddard incluye laboratorios para equipos que han estado trabajando en el subsistema de propulsión del telescopio Roman, dijo una de las fuentes a CNN.

“En términos de misiones futuras, una vez que este laboratorio desaparezca, no podremos hacer nada parecido de nuevo”, dijo un empleado de Goddard.

Ese empleado cuestionó si el costo de mover el equipo de un edificio a otro, posiblemente perdiendo o desechando equipo en el proceso, realmente estaba ahorrando dinero a Goddard y al Gobierno federal.

“No puedo entender por qué nuestro Gobierno querría sabotear internamente nuestras capacidades”, dijo la fuente. “No han comunicado ninguna razón salvo que quieren ahorrar dinero, pero las cosas que están haciendo en realidad no parecen ahorrar dinero”.

Infraestructura y equipos destinados a ser entregados o desechados en Goddard no pueden ser fácilmente reemplazados, según dijeron fuentes.

Algunos de los trabajadores que hablaron con CNN también expresaron su preocupación de que cerrar oficinas y ordenar a los empleados en licencia obligatoria que regresen a la oficina para empacar cajas podría violar la Ley Antideficiencia, o ADA.

La ADA es una ley federal que impacta cómo deben llevarse a cabo los cierres y estipula que “los empleados no pueden ‘ofrecerse como voluntarios’ para prestar servicios a las agencias —es decir, prestar servicios sin pago— excepto en circunstancias muy limitadas”, como ser “necesarios para proteger la vida humana y la propiedad gubernamental”, según una definición gubernamental.

En una declaración, el portavoz de la NASA dijo que “se aprobaron dos excepciones para mantener nuestro cronograma de traslados de instalaciones durante todo el cierre”.

Esas excepciones involucraron principalmente el traslado de equipos técnicos, no de espacios de oficina, dijo el portavoz, y “más de 100 traslados de espacios de oficina se han puesto en pausa hasta que el Gobierno reabra”. La declaración también niega que alguno de los cierres de edificios o directivas de regreso al trabajo relacionadas con estos cambios viole leyes federales.

Aun así, los empleados también se han quedado preguntándose por qué los traslados necesitaban realizarse cuando tantos empleados seguían en licencia obligatoria y sin saber cómo se manejaban equipos sensibles. También no está claro si los empleados que se les pidió ayudar con los traslados alguna vez serán compensados por regresar al trabajo a mover cajas.

“Estamos en este cierre que no es como ningún otro cierre”, dijo Charles Tiefer, exconsejero general interino de la Cámara de Representantes de EE.UU. y profesor emérito en la Facultad de Derecho de la Universidad de Baltimore. Tiefer también señaló que Trump ya ha dicho que está considerando no pagar el salario retroactivo a todos los empleados federales una vez que finalice el cierre del gobierno, lo cual es una marcada desviación de la precedencia.

“Mi círculo de personas se cayó de la silla cuando escuchamos eso”, añadió, refiriéndose a abogados y expertos familiarizados con las leyes de gasto del Gobierno.

El supuesto caos en Goddard está afectando aún más la moral de una base de empleados que ha estado tambaleándose por despidos, recortes presupuestarios inminentes y una comunicación disonante por parte del liderazgo, dijeron las fuentes que trabajan en el centro a CNN.

Goddard en particular ha sido un punto crítico de controversia en un año ya tumultuoso para la agencia espacial. La líder del centro, Makenzie Lystrup, renunció abruptamente en julio el mismo día que cientos de científicos y empleados actuales y anteriores de la NASA firmaron una declaración criticando lo que percibían como “cambios rápidos y desperdiciados” implementados bajo el Gobierno de Trump.

Algunos científicos de la NASA también se enfurecieron y confundieron a principios de este año por la decisión de cancelar un contrato de arrendamiento para el Instituto Goddard de Estudios Espaciales, un laboratorio derivado ubicado en la ciudad de Nueva York.

Goddard ha estado involucrado en todos los rovers lunares de la agencia espacial y ha enviado naves espaciales a Júpiter y otros planetas del sistema solar. Empleados en el centro dijeron que si el campus se ve gravemente afectado o cerrado por completo, será una pérdida masiva para el programa espacial de EE.UU. y obstaculizará los esfuerzos de los científicos para comprender mejor el universo.

“No mucha gente está enviando misiones a Júpiter excepto NASA Goddard”, dijo el empleado de Goddard. “No es rentable, así que la industria privada no lo haría.

“Se siente como una crisis existencial; Goddard o dejará de existir por completo o dejará de existir tal como debería”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.