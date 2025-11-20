Eligieron las calles más geniales del mundo. Esto es lo que opinan de ellas los locales

Recorrer las calles es una excelente manera de captar la verdadera esencia de una ciudad: pasear por tiendas independientes, entrar…

Recorrer las calles es una excelente manera de captar la verdadera esencia de una ciudad: pasear por tiendas independientes, entrar en cafeterías o sentarse en un taburete en algún bar animado.

Como afirma la guía global Time Out, las calles de una ciudad son donde se encuentra la vida local en su estado más auténtico. Esta idea inspira la lista anual de las “calles más geniales” de la revista, su recopilación global de calles, callejones y otras arterias urbanas.

La edición de 2025 ya está disponible y celebra —como explica Grace Beard, editora de viajes de Time Out, a CNN Travel— cómo “las calles son todo lo que hace que la vida urbana sea brillante”.

Para elaborarla, la marca se apoyó en su red global de editores y escritores, cada uno defendiendo los rincones de sus ciudades que merecen ser destacados.

El ganador de este año: la Rua do Senado en Río de Janeiro, Brasil. Time Out afirma que esta zona céntrica está repleta de locales recién inaugurados que aportan una energía renovada al barrio, junto a instituciones como el Armazém Senado, sede de una multitudinaria sesión de samba semanal.

Luiz Felipe Bernardo, creador de la guía de Instagram RÍO DESTAQUE, comenta a CNN Travel que ver una calle de Río en la lista es un motivo de enorme orgullo para los cariocas.

La Rua do Senado, argumenta, resume la historia, la diversidad y el dinamismo cultural de la ciudad. Es el lugar donde convergen la música, la gastronomía, el arte y una energía inigualable.

La genialidad, por supuesto, es subjetiva, pero Beard, editora de Time Out, afirma que las calles de la lista están repletas de negocios independientes, excelentes restaurantes y actividades divertidas.

Arquitectónicamente, no hay un denominador común. Da igual si se trata de un sendero peatonal junto a un canal o una arteria principal, según Beard.

Tomemos como ejemplo la Pacific Coast Highway en Malibú, en el puesto número 25. No se consideraría una “calle” para la mayoría; sino que es un clásico viaje por carretera en la costa oeste de California. Pero Time Out sugiere que si estacionas el coche, encontrarás mucho que disfrutar. “Está repleta de cosas interesantes que hacer, comer y beber”, dice Beard, quien destaca el “espíritu comunitario” de la carretera tras los incendios forestales de Palisades en enero. Time Out afirma que la camaradería y la creatividad de una calle son tan importantes como los bares y las cafeterías.

El número 2 es Orange Street, en Osaka, Japón, un antiguo barrio de buscadores de antigüedades que ahora combina moda urbana, tiendas retro, restaurantes con terraza y cócteles llamativos. El número 3 es la Rua do Bonjardim en Oporto, Portugal, con tiendas de ultramarinos tradicionales, hoteles —incluida la antigua fábrica de jabón Torel Saboaria— y restaurantes como el artístico Otto. Su propietario, Bruno Amaral, declaró a CNN Travel que le entusiasma ver la calle en la lista y espera que esto anime a más personas a descubrir su encanto.

La calle Fanghua de Chengdu ocupa el puesto número 4 como la mejor zona de la ciudad para observar a la gente. La calle Sherbrooke Oeste de Montreal, la dirección mejor clasificada de América del Norte, completa el top cinco. Se beneficia de sus edificios históricos, museos y el ambiente intelectual de la Universidad McGill y su festival literario Blue Metropolis.

Katherine Davidson, exalumna de McGill, comentó a CNN que la calle está muy cerca de muchos de los atractivos de Montreal, desde cafés con terrazas hasta el Museo de Bellas Artes.

Por otro lado, la calle Orchard, en el Lower East Side de Nueva York, ocupa el puesto número 8 en la clasificación de Time Out, elogiada por su variedad de tiendas y negocios interesantes, incluyendo la librería y estudio de podcasts P&T Knitwear, de reciente apertura. Bradley Tusk, propietario del negocio, quien eligió el nombre en honor a un negocio que dirigió su abuelo en la década de 1950, le comenta a CNN Travel que es un honor ser mencionado como un lugar genial en Time Out.

“Cuando mi abuelo fundó la tienda original P&T Knitwear en el Lower East Side en 1952, dudo que supiera siquiera qué significaba ser genial, y mucho menos que su nieto abriría una librería y un estudio de podcasts a una cuadra de distancia, en una calle considerada una de las más geniales del mundo”, dice Tusk.

Time Out insiste en que su clasificación ofrece inspiración tanto para turistas como para residentes.

Las calles son “favoritas locales certificadas”, explica Beard, editor de Time Out. “Pero bien puede haber algunos residentes que aún no hayan visitado ni oído hablar de la calle destacada en su ciudad. Para los visitantes, esperamos que esta lista les brinde información valiosa para planificar su próxima escapada urbana y que inviertan su tiempo y dinero en negocios locales”.

Rua do Senado, Río de Janeiro, Brasil

Orange Street, Osaka, Japón

Rua do Bonjardim, Oporto, Portugal

Fanghua Street, Chengdu, China

Sherbrooke Street West, Montreal, Canadá

Montague Road, Brisbane, Australia

Maybachufer, Berlín, Alemania

Olympou Street, Tesalónica, Grecia

Orchard Street, Nueva York, EE.UU.

Vĩnh Khánh Street, Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam

