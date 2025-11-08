El presidente Donald Trump minimizó este viernes su papel en unas elecciones especiales de 2025 cuyos resultados fueron bastante sombríos…

El presidente Donald Trump minimizó este viernes su papel en unas elecciones especiales de 2025 cuyos resultados fueron bastante sombríos para los republicanos.

“Vi esa elección, en la que no estuve muy involucrado”, dijo Trump en la Oficina Oval junto al primer ministro de Hungría, Viktor Orban.

“No apoyé a Virginia, al candidato [a gobernador]. No di mucho apoyo al otro candidato [en Nueva Jersey]. Me preguntaron sobre [el candidato a la alcaldía de Nueva York, Andrew] Cuomo, y dije, bueno, es una pregunta: ¿quieren a un matón o quieren a un comunista?.

“Así que no estuve muy involucrado en esas cosas”, añadió Trump.

Pero más allá de cómo se quiera caracterizar el papel de Trump en las elecciones especiales del martes en Virginia y Nueva Jersey, no hay duda de que se trataron de él.

De hecho, los resultados parecen haber sido un rechazo más directo a Trump que cualquier elección previa en la que él no apareciera en la boleta.

Quizá una de las mayores lecciones de esta semana es que el voto anti-Trump parece más fuerte que nunca. Y, de la misma manera, el voto pro-Trump parece tan débil como siempre.

Incluso antes de la elección, quizá esta era mi mayor conclusión de la encuesta de CNN publicada el lunes.

La misma mostraba que el 41 % de los votantes registrados dijeron que, si votaran por legisladores al Congreso hoy, su voto sería para mostrar oposición a Trump. Mientras tanto, solo el 21 % dijo que su voto sería para mostrar apoyo a Trump.

Así que había el doble de votos anti-Trump que pro-Trump.

Eso no es normal. Si bien los presidentes impopulares no son exactamente inusuales estos días, esa fue la mayor diferencia en una encuesta de CNN en casi 20 años.

La última vez que el doble de votantes consideró su voto en una elección no presidencial como una oposición en vez de un apoyo al presidente fue en 2006. En ese entonces, el 36 % de los votantes registrados consideraba su voto como contrario a George W. Bush, mientras que solo el 15 % lo veía a favor de Bush. (Los republicanos sufrieron una paliza en esa elección).

Los números no fueron tan marcados antes de las primeras elecciones de mitad de mandato de Trump, en 2018, cuando el 38 % de los votantes describían sus votos como anti-Trump, frente al 25 % que eran pro-Trump.

De acuerdo, eso es una encuesta nacional. Así que, ¿se reflejó esto el martes en la elección? Por supuesto que sí.

Aunque no tuvimos una elección a nivel nacional, los datos de las encuestas de salida que tenemos de los estados clave sugieren que el voto anti-Trump fue más fuerte que antes.

La brecha entre los votos anti-Trump y pro-Trump en Virginia pasó de 17 puntos en 2017 (34 %-17 %) a 22 puntos el martes (38 %-16 %).

Creció aún más en Nueva Jersey, pasando de 17 puntos en 2017 (28 %-11 %) a 28 puntos esta vez (41 %-13 %).

Y 2017 fue el peor año en encuestas del primer mandato de Trump.

Las diferencias entre los votos anti-Trump y pro-Trump en estos estados también fueron significativamente mayores que a nivel nacional en las elecciones de medio término de 2018 o 2022, cuando ambas fueron de 12 puntos. (Trump ya no estaba en el cargo en 2022, por supuesto, pero aún tenía una gran presencia en la política estadounidense).

Eso no es exactamente una comparación directa, ya que Virginia y Nueva Jersey tienden modestamente hacia la izquierda. (Trump perdió ambos estados en 2024 por 6 puntos). Pero tampoco es que sean estados profundamente demócratas.

Y Nueva Jersey es un estado que Trump y sus aliados han intentado presentar como un estado oscilante. Sin embargo, hubo tres veces más votantes anti-Trump allí el martes que pro-Trump.

Todo lo cual sugiere un par de cosas.

La primera es que la masiva asistencia a las protestas “No Kings” no fue una casualidad. El movimiento anti-Trump parece tan fuerte, motivado y robusto como siempre. Sus partidarios tal vez no estén entusiasmados con el Partido Demócrata en estos días, pero eso no significa que no estén comprometidos e incluso preparados para votar.

El segundo punto no ha recibido tanta atención. Y es que, a pesar de todas las grandes maniobras de poder de Trump y su dominio político sobre el Partido Republicano, su base en realidad no parece estar muy entusiasmada en este momento.

Solo 1 de cada 5 votantes registrados dijo en la encuesta de CNN antes de las elecciones que su voto sería para apoyar a Trump. Según las encuestas de salida de CNN, en Nueva Jersey y Virginia fue incluso menos que eso el día de las elecciones.

Estos no son los números de una fuerza dominante y todopoderosa cuyas acciones son adoradas por la mitad del país y que puede movilizar a los votantes a las urnas cuando decide involucrarse más.

Y sugiere que hay algo en los datos que estamos viendo donde la base de Trump no está precisamente entusiasmada con algunas de sus políticas. Escribí sobre esto en julio pasado: la idea de que se estaba instalando una especie de “malestar” en la derecha. Parece que eso es ahora un verdadero problema electoral para Trump y el Partido Republicano.

Sea como sea, estos números merecen ser observados cuidadosamente en el futuro.

