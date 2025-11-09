El Senado avanza en un acuerdo para reabrir el gobierno tras un pacto de demócratas centristas para poner fin al cierre

Un bloque clave de ocho demócratas centristas del Senado ayudó el domingo a avanzar un acuerdo de financiamiento para reabrir…

Un bloque clave de ocho demócratas centristas del Senado ayudó el domingo a avanzar un acuerdo de financiamiento para reabrir el gobierno a cambio de una votación futura sobre la extensión de los subsidios mejorados del Affordable Care, poniendo al Congreso en camino de poner fin al cierre gubernamental más largo en la historia de EE.UU. en cuestión de días.

Ese acuerdo incluiría una nueva medida provisional para extender el financiamiento del gobierno hasta enero y estaría vinculada a un paquete más amplio para financiar completamente varias agencias clave. No incluye ninguna garantía por parte de los republicanos para extender los subsidios de salud que han sido el centro de la disputa por el financiamiento.

Lo que los demócratas sí aseguraron es una votación futura sobre el tema. El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, dijo el domingo en el pleno de la cámara que realizará una votación sobre una medida para extender los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible a mediados del próximo mes. Los demócratas involucrados en las conversaciones creen que eso dará suficiente tiempo para que los líderes republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado negocien un verdadero compromiso en las próximas semanas, aunque sería un gran reto lograrlo en un Congreso controlado por los republicanos.

A pesar de la indignación del resto del bloque demócrata del Senado, los líderes republicanos están decididos a mover rápidamente la medida de financiamiento a través del Congreso y hacia el escritorio del presidente Donald Trump en los próximos días.

Una vez que Trump la firme como ley, aún no está claro qué tan rápido las agencias podrán restablecer los servicios para las decenas de millones de estadounidenses afectados por el cierre, desde la pérdida de asistencia alimentaria federal hasta el cierre de guarderías y el retraso en los pagos de salarios. Los líderes republicanos del Senado aún no han programado una votación final de aprobación.

“Soy optimista de que, después de casi seis semanas de este cierre, finalmente podremos ponerle fin”, dijo Thune desde el pleno del Senado en el día 40 de la falta de financiamiento.

El senador John Hickenlooper, de Colorado, visiblemente frustrado, votó en contra del acuerdo pero argumentó que sus colegas que lo apoyaron no “cedieron” y que, en cambio, estaban haciendo “lo que creen que ayuda al mayor número de personas”.

“No hay una buena solución”, dijo Hickenlooper, agregando que algunos de sus colegas creen que Trump “no se detendrá ante nada para evitar que se restablezca ese subsidio”. Y agregó: “Voté no solo porque… ya basta, estoy frustrado. Lo intentamos y ahora usaremos todas las demás herramientas. No vamos a rendirnos”.

Una vez que el Senado dé la aprobación final a la medida de financiamiento, pasará a la Cámara de Representantes, donde el presidente Mike Johnson deberá impulsar el acuerdo a través de una bancada republicana dividida, probablemente con la ayuda del propio Trump. Aún no está claro cuántos demócratas de la Cámara ayudarán a Johnson con esa tarea.

Tras bambalinas, los demócratas del Senado que respaldaron el acuerdo para reabrir el gobierno aseguran que la creciente oposición de Trump en los últimos días a extender los subsidios de Obamacare los obligó a cambiar de postura y aceptar un compromiso para poner fin a un cierre gubernamental indefinido, según fuentes familiarizadas con su pensamiento.

Creen que los demócratas tienen la ventaja en el tema de la salud y que una votación separada sobre salud pondrá de relieve las diferencias entre los dos partidos, aunque tenga pocas posibilidades de convertirse en ley. Y no descartan otro enfrentamiento por un cierre en enero, cuando finalice el próximo tramo de financiamiento (aunque programas clave como la ayuda alimentaria y WIC ya estarán financiados, para aliviar el impacto en millones de estadounidenses).

La senadora Jeanne Shaheen, una demócrata de Nueva Hampshire que se retira, dijo que los republicanos dejaron claro repetidamente en los últimos meses que “este era el único acuerdo sobre la mesa”.

“Ahora entiendo que no todos mis colegas demócratas están satisfechos con este acuerdo, pero esperar otra semana o un mes más no daría un mejor resultado”.

Al ser consultada sobre si los demócratas estarían dispuestos a rechazar la próxima medida de financiamiento el 30 de enero si el Congreso no resuelve el tema de salud para entonces, Shaheen dijo: “Esa es ciertamente una opción que todos considerarán”.

El acuerdo, que ha estado en preparación durante las últimas cinco semanas, se concretó entre tres exgobernadores —Shaheen de Nueva Hampshire, Angus King de Maine y Maggie Hassan de Nueva Hampshire— junto con el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, y la Casa Blanca. Los detalles del acuerdo fueron reportados primero por CNN.

Uno de esos demócratas es el senador Tim Kaine de Virginia, quien representa a miles de trabajadores federales en el estado y quien dijo que apoya la promesa republicana de una votación futura sobre los subsidios.

“Los legisladores saben que sus electores esperan que voten a favor, y si no lo hacen, bien podrían ser reemplazados en las urnas por alguien que sí lo hará”, dijo Kaine sobre los senadores republicanos que decidan no apoyar la extensión de los subsidios.

Y, de manera importante para Kaine, los demócratas también lograron un acuerdo con la Casa Blanca para revertir los despidos masivos de trabajadores federales durante el cierre, así como protecciones para evitar que esto ocurra durante el resto del año fiscal. También se garantiza que todos los trabajadores federales recibirán el pago correspondiente al tiempo trabajado durante el cierre.

Pero dentro del Partido Demócrata, el acuerdo de financiamiento ha expuesto una profunda división. Los senadores liberales estaban furiosos con sus colegas por respaldar el acuerdo, mientras que los líderes demócratas de la Cámara prometieron “luchar” contra el acuerdo en la Cámara.

El liderazgo demócrata en el Senado estuvo dividido en la votación, con el líder de la minoría, Chuck Schumer, oponiéndose al acuerdo, mientras que su número dos, el senador Dick Durbin, quien se retira, lo apoyó.

Pero algunos senadores liberales se han opuesto ferozmente al plan, incluido el senador Richard Blumenthal de Connecticut.

“Para mí, no hay acuerdo sin atención médica”, afirmó Blumenthal, expresando un sentimiento generalizado en la bancada demócrata. “Hasta donde me concierne, la atención médica no está incluida, así que votaré no”.

Incluso algunos demócratas de tendencia centrista, como la senadora Elissa Slotkin de Michigan, expresaron preocupaciones sobre la idea la noche del domingo.

“Estuve involucrada durante muchas semanas, y luego, en las últimas semanas, cambió — la semana pasada cambió”, comentó Slotkin, señalando que ya no estaba involucrada en las conversaciones en los últimos días. “Pero siempre dije que debía haber algo concreto sobre atención médica, y es difícil ver cómo sucedió eso”.

En la Cámara de Representantes, los líderes demócratas condenaron duramente el acuerdo. El líder de la minoría, Hakeem Jeffries, dijo que su bancada “no apoyará una legislación de gastos promovida por los republicanos del Senado que no extienda los créditos fiscales del Affordable Care Act”, y agregó: “Lucharemos contra el proyecto de ley republicano en la Cámara de Representantes”.

Un miembro, el representante Ro Khanna de California, recurrió a X el domingo por la noche para pedir el reemplazo de Schumer. “El senador Schumer ya no es efectivo y debe ser reemplazado. Si no puede liderar la lucha para evitar que las primas de atención médica se disparen para los estadounidenses, ¿por qué luchará?”, escribió Khanna.

Los demócratas de la Cámara de Representantes planean reunirse el lunes, según una persona familiarizada con las discusiones.

El paquete legislativo más amplio incluiría tres proyectos de ley de asignaciones para todo el año que abordan la construcción militar y asuntos de veteranos, la rama legislativa y el Departamento de Agricultura.

Eso incluye US$ 203,5 millones en nuevos fondos para mejorar las medidas de seguridad y protección de los miembros del Congreso, además de US$ 852 millones para la Policía del Capitolio de EE.UU., según un resumen del proyecto de ley para financiar la rama legislativa proporcionado por la principal asignadora demócrata, la senadora Patty Murray.

El siguiente paso después de la votación del domingo por la noche es una votación sobre la medida completa, que incluye el paquete de financiamiento más amplio negociado entre ambos partidos y una medida provisional hasta el 30 de enero.

El Senado votaría primero para considerar la medida provisional aprobada por la Cámara, lo que significa que ocho demócratas tendrían que apoyarla para que avance. Luego, el Senado enmendaría ese proyecto de ley con el paquete de financiamiento más amplio negociado entre ambos partidos.

El senador demócrata John Fetterman, quien ha votado a favor del plan de financiamiento del Partido Republicano durante el cierre y ha criticado la postura de su propio partido, dijo el domingo que es momento de “aceptar la victoria”.

Voten sí, dijo, “y luego podemos encontrar una forma de reducir nuestros costos en atención médica”.

