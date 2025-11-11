El premio mayor de Mega Millions se acerca a US$ 1.000 millones tras el sorteo del martes sin grandes ganadores

El premio mayor de Mega Millions se acerca a los US$ 1.000 millones después de que no hubiera grandes ganadores…

El premio mayor de Mega Millions se acerca a los US$ 1.000 millones después de que no hubiera grandes ganadores en el sorteo del martes.

El monto estimado para el sorteo del próximo viernes será de US$ 965 millones, el octavo más grande desde que el juego comenzó en 2002, informó Mega Millions. El pago en efectivo es de alrededor de US$ 445,3 millones.

Los números ganadores del martes fueron 10, 13, 40, 42, 46 y Mega Ball 1. Fue el sorteo 39 sin un gran ganador.

Si bien nadie acertó todos los números, tres boletos consiguieron el segundo premio del juego. Uno ganó US$ 5 millones y dos se llevaron US$ 3 millones.

Las probabilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 23, mientras que las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 290.5 millones

Los cambios en Mega Millions en abril duplicaron con creces el precio del boleto, pero mejoraron ligeramente las probabilidades de ganar. Cada boleto cuesta US$ 5 por jugada e incluye multiplicadores de 2x, 3x, 4x, 5x y 10x.

La mitad de las ganancias de cada boleto se quedan en el estado donde se vendió.

En Georgia, los fondos de la lotería han contribuido con más de US$ 29.800 millones a la educación desde que comenzó el programa, apoyando a millones de estudiantes desde preescolar hasta la universidad, según la Lotería de Georgia.

Mega Millions, que se vende en 45 estados, Washington y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, es el juego de jackpot multiestatal más popular del país y la única lotería con siete jackpots que superan los US$ 1.000 millones.

La ganancia más reciente de más de US$ 1.000 millones ocurrió en diciembre, cuando un ganador reclamó US$ 1.269 millones antes de impuestos. El récord actual del premio mayor más alto de Mega Millions es de US$ 1.600 millones, otorgado a un ganador anónimo en Florida en 2023.

Los premios deben reclamarse a través de la oficina estatal de la lotería y están sujetos a impuestos federales y estatales. Algunos estados permiten que los ganadores permanezcan en el anonimato.

