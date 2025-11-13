El periodista británico Sami Hamdi dice que su detención de 18 días por ICE fue ‘un ataque a las libertades’

Un periodista y analista político británico, detenido por funcionarios de inmigración de Estados Unidos durante más de dos semanas, advirtió…

Un periodista y analista político británico, detenido por funcionarios de inmigración de Estados Unidos durante más de dos semanas, advirtió sobre “un ataque a las libertades de los estadounidenses comunes y de ciudadanos en todo el mundo” al regresar al Reino Unido este jueves.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo a Sami Hamdi, residente en Londres y padre de tres hijos, el 26 de octubre en el Aeropuerto Internacional de San Francisco. ICE lo detuvo un día después de que participara como orador en la gala anual del Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses (CAIR, por sus siglas en inglés) de California, mientras se dirigía a Florida para intervenir en un evento similar.

En ese momento, las autoridades informaron a Hamdi que estaba siendo retenido por exceder el tiempo de su visa estadounidense. Sin embargo, Hamdi y su equipo legal sostienen que se encontraba en EE.UU. con una visa válida y que fue detenido por expresar opiniones sobre la guerra de Israel en Gaza, como represalia política.

Hamdi relató a CNN su experiencia de 18 días poco después de regresar a Londres.

“Cuando entré al aeropuerto de San Francisco para volar a Florida, pasé por seguridad. Mientras buscaba mi puerta, D38 a Tampa, un hombre se me acercó y me dijo: ‘Su visa fue revocada hace dos días, así que ahora usted está aquí de manera irregular’”.

Hamdi dijo que la noticia fue una sorpresa y que informó a los funcionarios que no había sido notificado de que su visa estaba bajo revisión. Explicó que le presentaron un memorando del Departamento de Estado de EE.UU. que indicaba la revocación de su visa, sin especificar el motivo.

Consultado este jueves sobre alguna prueba de que Hamdi hubiera excedido su visa, el portavoz principal adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, dijo a CNN que no podía referirse a casos específicos, pero afirmó: “Vamos a hacer cumplir nuestras leyes de inmigración… Revocamos visas cuando corresponde, en línea con nuestra seguridad nacional”.

En el aeropuerto, Hamdi dijo que pidió a los agentes una explicación por la revocación y que, si no la había, simplemente “reservaría mi boleto a Londres y volaría a casa”.

De acuerdo con Hamdi, los agentes le respondieron: “Así no es como funcionan las cosas aquí”, antes de escoltarlo fuera de la terminal hacia un vehículo que lo esperaba.

Hamdi relató que le pidieron subir al auto, pero inicialmente se negó, diciendo a los agentes: “Con todo respeto, esto parece una película. No me voy a subir a un auto negro. Soy ciudadano británico. Tengo derechos”.

Hamdi es conocido por sus apariciones en la televisión británica, sus análisis sobre temas de Medio Oriente, su apoyo a la causa palestina y su crítica a la guerra de Israel en Gaza.

Tras solicitar hacer una llamada, Hamdi dijo que habló brevemente con CAIR, una organización musulmana de derechos civiles, antes de ser trasladado a un centro de ICE a más de cuatro horas de distancia.

“Me subieron a una camioneta con grilletes en los pies y en las manos, me llevaron durante cuatro horas y media… Tuve que cambiar de vehículo a mitad de camino. Y luego me llevaron a un lugar en medio de la nada”, relató.

En el centro de detención, Hamdi dijo que soportó condiciones “duras”, junto a casi 100 personas en una sala abarrotada.

A pesar de no haber sido acusado de ningún delito, Hamdi dijo que estuvo retenido con grilletes en instalaciones privadas con fines de lucro y poca supervisión.

“La realidad es que esas instalaciones deshumanizan a las personas, y cuando uno escucha las historias de los otros internos, solo te parte el corazón”, relató, mencionando historias de padres con residencia legal que habían sido detenidos sin cargos.

“No es que los tribunales no los vayan a declarar inocentes, sino que parece haber un esfuerzo concertado para que no lleguen ante un juez”, dijo.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a la consulta de CNN sobre las afirmaciones de Hamdi, pero la subsecretaria Tricia McLaughlin reiteró una declaración anterior: “Bajo el Gobierno de Trump, quienes apoyen el terrorismo y pongan en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos no podrán trabajar ni visitar este país”.

“Quiero decir que esto no fue solo un ataque contra mí. Fue un ataque contra las libertades de los estadounidenses comunes y de ciudadanos en todo el mundo. Fue un ataque contra su libertad de decir la verdad frente al odio”, dijo Hamdi tras regresar al Reino Unido.

Hamdi fue criticado por primera vez tras hablar en un evento en Londres en 2023, después de los ataques del 7 de octubre liderados por Hamas. Allí, dijo a su audiencia que no sintieran lástima por los palestinos, sino que “celebraran la victoria”, en comentarios que, según explicó a CNN, fueron sacados de contexto.

En un discurso al año siguiente, organizado por el Canadian Muslim Public Affairs Council, dijo que “nadie está diciendo que el 7 de octubre estuvo bien”.

“Mi argumento era que debemos resolver el tema de los derechos de los palestinos. Hay que resolver la cuestión de la ocupación, el apartheid, y eso traerá paz a la región”, afirmó.

“Creo que la razón por la que mi visa fue objeto de represalia no fue por lo que decía, sino porque los estadounidenses estaban escuchando”, dijo este jueves.

“La opinión pública está cambiando porque la gente está viendo la verdad”, agregó, aludiendo a la creciente conciencia sobre el sufrimiento en Gaza.

Una investigación independiente de la ONU concluyó en septiembre que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza. Israel ha negado firmemente las acusaciones de genocidio.

Laura Loomer, activista conservadora estadounidense cercana a Trump, dijo a fines de octubre que la detención de Hamdi se produjo tras ejercer “presión constante” sobre el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional. Acusó a Hamdi de ser simpatizante de Hamas. CAIR ha calificado a Loomer como “extremista antimusulmana”.

Hamdi afirmó que su “detención fue una clara demostración de que un periodista musulmán puede ser retenido porque extremistas, amplificados en redes sociales, buscan utilizar la política estatal contra discursos incómodos”.

Hamdi es uno de los últimos extranjeros propalestinos a quienes el Gobierno de Trump revocó la visa. A principios de este año, al estudiante de posgrado de Cornell Momodou Taal le revocaron la visa y fue objeto de deportación. El ciudadano británico-gambiano acusó al Gobierno de Trump de perseguirlo por participar en protestas propalestinas durante la guerra. A fines de marzo, Taal anunció que abandonaría voluntariamente Estados Unidos.

Organizaciones de derechos civiles han criticado las acciones del Gobierno de Trump, afirmando que violan las protecciones a la libertad de expresión, que aplican a cualquier persona que esté legalmente en EE.UU., independientemente de su ciudadanía.

Hussam Ayloush, CEO de CAIR California, dijo este jueves en un comunicado que la detención de Hamdi debería “preocupar a cualquiera que valore el estado de derecho”.

Si bien Hamdi dijo estar considerando demandar a las autoridades estadounidenses, también afirmó que preferiría tomar lo que considera una victoria y, en cambio, “celebrar” las decisiones de los “cabezas frías” en el Departamento de Estado y el sistema judicial federal.

“Gané este caso, los extremistas no lograron silenciar mi voz, no lograron quitarme mi libertad de expresión. Estados Unidos estuvo de mi lado”, dijo, agregando que esperaba pasar tiempo con su familia y jugar fútbol el fin de semana.

Aunque agradeció la atención global que recibió su caso, también dio a entender que desea salir del centro de atención.

“Yo no soy la historia”, añadió. “La historia es uno de los genocidios más atroces de nuestro tiempo. La historia trata sobre niños a quienes les volaron la cabeza. La historia trata sobre niños a quienes les volaron las piernas. La historia trata sobre mujeres y niños inocentes que fueron bombardeados hasta la desaparición por crímenes que no cometieron”, concluyó.

