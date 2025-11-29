El papa León XIV se descalza, pero parece no haber rezado en su primera visita a una mezquita

El papa León XIV realizó su primera visita a una mezquita desde su nombramiento, y aunque se descalzó en señal…

El papa León XIV realizó su primera visita a una mezquita desde su nombramiento, y aunque se descalzó en señal de respeto, no pareció rezar.

Este sábado, León XIV visitó la Mezquita Azul de Estambul, un lugar de culto del siglo XVII considerado una obra maestra arquitectónica de la época otomana, con azulejos de cerámica turquesa que adornan sus paredes y cúpula.

León XIV, acompañado por líderes musulmanes locales, recorrió el patio de la mezquita y, tras quitarse los zapatos, recorrió el interior con sus calcetines blancos. El primer papa estadounidense, un gran aficionado al béisbol de los Chicago White Sox, bromeó recientemente diciendo que siempre usa “calcetines blancos”.

Aşgın Tunca, un muecín, afirmó que León XIV había sido invitado a rezar durante su visita. Un muecín es un funcionario que llama a los musulmanes a la oración y que se encontraba entre quienes le mostraron la Mezquita Azul.

“Le ofrecí si quería rezar aquí, pero dijo: ‘No, solo voy a dar una vuelta’”, declaró Tunca después, quien añadió que le habían dicho que el papa iba a rezar allí.

La confusión aumentó cuando la oficina de prensa del Vaticano emitió un comunicado tras la visita, indicando que León XIV había rezado en la mezquita y que había sido recibido por el jefe de la organización religiosa estatal turca, a pesar de que no se había producido ninguno de los dos eventos. El Vaticano declaró posteriormente que el comunicado, que mencionaba que León XIV había observado “un breve momento de oración”, se había enviado por error y se había extraído del folleto elaborado antes del viaje.

León XIV es el tercer papa que visita la Mezquita Azul. Visitas papales anteriores han suscitado dudas sobre si el papa rezaría allí.

En 2014, el papa Francisco dedicó dos minutos a la oración silenciosa en la mezquita, y en 2006, el papa Benedicto XVI observó lo que el Vaticano describió como un momento de “meditación silenciosa”, que algunos consideraron la primera vez que un papa rezaba en un lugar de culto musulmán.

Tras la visita de León XIV, el Vaticano declaró que el papa “visitó la mezquita en silencio, con un espíritu de reflexión y escucha, con profundo respeto por el lugar y la fe de los allí reunidos para orar”.

El primer papa en visitar una mezquita fue Juan Pablo II, quien visitó una en Siria en 2001. En los últimos sesenta años, la Iglesia católica ha mantenido un diálogo activo con el mundo musulmán.

El papa León XIV conmemoró recientemente en el Vaticano el 60º aniversario de una histórica declaración de la Iglesia sobre la cooperación interreligiosa, a la que asistieron cientos de líderes religiosos.

Más tarde, este sábado, León XIV se reunió en privado con líderes de iglesias cristianas locales antes de asistir a un servicio en la Iglesia Patriarcal de San Jorge junto al Patriarca Bartolomé I, líder espiritual de los cristianos ortodoxos orientales.

Destacando uno de los mensajes principales del viaje de León XIV, hablaron de los lazos fraternales que existen entre las dos ramas del cristianismo, que se separaron en 1054 en el “gran cisma” debido a diferencias teológicas que causaron división durante siglos.

Los dos líderes eclesiásticos firmaron una declaración conjunta tras el servicio y luego de ser escoltados a otro edificio rodeados de personal de seguridad y paraguas para protegerse de la lluvia.

