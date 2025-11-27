El papa León XIV celebra el Día de Acción de Gracias al aterrizar en Turquía en su primer viaje al extranjero

El papa León XIV deseó a los estadounidenses un feliz Día de Acción de Gracias a bordo de su avión…

El papa León XIV deseó a los estadounidenses un feliz Día de Acción de Gracias a bordo de su avión papal y agradeció a los periodistas por su trabajo mientras viajaba a Turquía para su primera visita al extranjero.

León XIV llegó a Ankara el jueves para un viaje de seis días que incluye al Líbano, donde se espera que enfatice los temas claves de su incipiente pontificado.

“A los estadounidenses aquí presentes, feliz Día de Acción de Gracias”, dijo el primer papa estadounidense al saludar a los periodistas que volaban desde Roma.

León XIV agradeció a los periodistas “por el servicio que ofrecen” y agregó que “es muy importante hoy que el mensaje se transmita de una manera que realmente revele la verdad y la armonía que el mundo necesita”.

Su visita a Turquía y Líbano, dijo León XIV, se centra en la “unidad” y la “paz”, y en “buscar las maneras en que todos los hombres y mujeres puedan ser seguramente hermanos y hermanas a pesar de las diferencias, a pesar de las diferentes religiones, a pesar de las diferentes creencias”.

León XIV visita dos países con mayoría musulmana, pero que albergan antiguas comunidades cristianas. Su visita a Beirut se produce varios días después del bombardeo de las fuerzas israelíes sobre la capital libanesa.

A bordo del avión, León XIV saludó individualmente a cada uno de los aproximadamente 80 periodistas a bordo, incluyendo al de CNN, tras recibir como obsequio dos pasteles de calabaza y un pastel de nueces pecanas, postres tradicionales de Acción de Gracias. Al recibir los platos, León XIV dijo que planeaba compartir algunos de los pasteles de calabaza.

Entre otros regalos entregados al papa se encontraban un bate de béisbol utilizado por Nellie Fox, el legendario jugador de béisbol de los White Sox de Chicago (el equipo de León XIV) y algunas pantuflas y calcetines de los White Sox.

León XIV, un entusiasta jugador de Wordle, reveló recientemente que elige una palabra inicial diferente del popular juego de rompecabezas en línea cada día. Cuando Associated Press le preguntó cómo le había ido hoy, León XIV dijo que había completado el rompecabezas en tres intentos.

Antes de circular entre los periodistas, el papa también fue recibido por la periodista mexicana Valentina Alazraki, cuyo primer vuelo papal fue en 1979 con Juan Pablo II. Alazraki enfatizó que, aunque León XIV pudiera sentirse como si estuviera entrando en la boca del lobo al encontrarse con periodistas, no tenía “nada que temer”. Le regaló un ícono de la Virgen de Guadalupe, adorada por los católicos de toda América del Norte y del Sur.

El primer día del viaje de León XIV lo llevará a depositar una corona floral en el mausoleo de Atatürk, donde descansan los restos de Mustafa Kemal Atatürk, fundador de Turquía; a reunirse con el presidente Recep Tayyip Erdogan; y a dirigirse a líderes políticos y cívicos en el palacio presidencial. Posteriormente, visitará la Diyanet, la Presidencia de Asuntos Religiosos de Turquía, y se reunirá con el rabino jefe del país. Saldrá de Ankara con destino a Estambul el jueves por la tarde.

Aunque Turquía es un estado constitucionalmente secular, tiene una población predominantemente musulmana y es el hogar del patriarca ecuménico Bartolomé, considerado el líder espiritual de la Iglesia ortodoxa oriental, que tiene su sede en Estambul.

León XIV se reunirá con él el viernes y participará en las celebraciones de un importante hito eclesiástico: el aniversario número 1.700 del Concilio de Nicea, que formuló las creencias cristianas fundamentales. Las celebraciones se llevan a cabo en la actual Iznik, al noroeste de Turquía, donde se celebró el concilio en el año 325 d. C.

