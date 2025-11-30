El papa León XIV llega al Líbano y hace un llamado a la unidad en una nación afectada por la crisis

El papa León XIV aterrizó en Beirut, la capital del Líbano, este domingo con la esperanza de ser un “mensajero…

El papa León XIV aterrizó en Beirut, la capital del Líbano, este domingo con la esperanza de ser un “mensajero de paz” al comenzar una visita de tres días a la nación en el corazón de un Medio Oriente azotado por conflictos recientes, pocos días después de un ataque israelí en el sur de Beirut

De pie bajo un mensaje que decía “Benditos sean los pacificadores” en el palacio presidencial en Baabda, el papa León XIV instó a la gente a permanecer en el Líbano en medio de un “éxodo de jóvenes y familias que buscan un futuro en otro lugar” debido a la “incertidumbre, la violencia, la pobreza y muchas otras amenazas”.

“No debemos olvidar que permanecer en nuestra patria y trabajar día a día para desarrollar una civilización de amor y de paz sigue siendo algo muy valioso”, afirmó en su discurso ante las autoridades del país y la sociedad civil.

“La paz no conoce el miedo ante la aparente derrota y no se deja intimidar por la decepción”, dijo. “Se necesita tenacidad para construir la paz. Se necesita perseverancia para proteger y nutrir la vida”.

La visita del papa ofrecerá apoyo a la considerable minoría cristiana del Líbano, que tiene raíces antiguas en el país. El pontífice se reunirá con líderes políticos y jóvenes, participará en un encuentro interreligioso y celebrará una misa en el paseo marítimo de Beirut, como parte de la segunda etapa de su primer viaje al extranjero desde su elección en mayo.

Grandes multitudes, algunas con banderas libanesas y vaticanas, se congregaron en las calles para recibir al primer pontífice estadounidense en el palacio presidencial. Más espectadores se congregaron en el interior del palacio con la esperanza de ver al papa, ataviados con impermeables de plástico bajo un cielo gris.

Los llamados del papa al diálogo y a la unidad llegan en un momento de crecientes tensiones en la región y días después del ataque israelí de la semana pasada en el sur de Beirut.

El ataque, dirigido contra el jefe de Estado Mayor de Hezbollah, Haytham Ali Tabatabai, mató a cinco personas e hirió a 28, según el Ministerio de Salud del país.

Momentos antes de llegar a Beirut, León declaró a los periodistas a bordo del avión papal que había llegado al Líbano y Turquía (la primera escala de su viaje internacional) como “mensajero” para “promover la paz en toda la región”.

También reiteró el apoyo de la Santa Sede a una solución de dos Estados para israelíes y palestinos, y dijo que es la única manera de ofrecer una “solución al conflicto que viven continuamente”.

“Buscamos con ambas partes ser una voz mediadora que pueda ayudar a acercar una solución con justicia para todos”, dijo el papa en la primera conferencia de prensa en vuelo de su papado.

Una parada del recorrido será el Monasterio de Mar Maroun, o San Maroun, en la ciudad de Annaya, en lo alto de las montañas libanesas. Allí, se espera que rece ante la tumba de Charbel Makhlouf, un monje conocido por unir a personas de diferentes credos.

El Líbano cuenta con 18 religiones y sectas oficialmente reconocidas, incluidas 12 comunidades cristianas, siendo los musulmanes chiitas la secta más numerosa del país. El papa tiene previsto reunirse en privado con líderes cristianos, musulmanes y drusos.

El martes, último día de su visita, el papa rezará en el lugar de la explosión del puerto de Beirut en 2020, que dejó más de 200 muertos y al menos 6.000 heridos. Luego partirá hacia Roma, la capital de Italia

A principios de esta semana, al condenar el uso de la religión para justificar la “guerra”, León instó a los católicos a movilizar su fe y unificar a otros “independientemente de la etnia, la nacionalidad, la religión o las perspectivas personales”.

“Debemos rechazar firmemente el uso de la religión para justificar la guerra, la violencia o cualquier forma de fundamentalismo o fanatismo”, reflexionó Leo.

El viaje de Leo llega en un momento tenso, un año después de que se estableciera una tregua incómoda entre Israel y Hezbollah gracias a la mediación de Estados Unidos.

El Vaticano lleva mucho tiempo involucrado en la diplomacia en Medio Oriente, y en 2021 el difunto papa Francisco recibió a líderes cristianos libaneses en el Vaticano para abordar la crisis política del país. La última visita papal al Líbano tuvo lugar en 2012, a cargo del papa Benedicto XVI.

