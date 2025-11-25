El oscuro secreto de la temporada de compras navideñas en Estados Unidos

Los estadounidenses, molestos por años de aumento de precios, se preparan para la batalla en la temporada de compras navideñas…

Los estadounidenses, molestos por años de aumento de precios, se preparan para la batalla en la temporada de compras navideñas de 2025. Sin embargo, esta temporada podría verse mucho más sólida de lo que uno esperaría, al menos sobre el papel.

¿Cómo es posible?

Los consumidores de altos ingresos siguen gastando como si nunca hubieran escuchado hablar de esta crisis de asequibilidad de la que todos hablan. Pero las personas de ingresos medios y bajos, a pesar de declarar que están hartas de su situación financiera, siguen gastando, en conjunto. Eso ha llevado a pronósticos de un crecimiento plano o incluso ligeramente superior en las ventas minoristas respecto a 2024: Mastercard pronostica un incremento del 3,6 % en el gasto navideño total este año.

Pero esas personas gastan más, en parte, porque los precios son más altos. La inflación persistente, combinada con precios ya elevados, ha obligado a la gente a desembolsar más para las fiestas, lo que eleva las cifras de gasto.

“La temporada de compras navideñas está lejos de estar en pleno auge, pero ya se ven cambios en los patrones de gasto”, dijo Vicki Hyman, directora de comunicaciones de Mastercard, en un informe reciente. “Se espera que la inflación sea un mayor contribuyente al crecimiento de las ventas, en lugar del volumen real de ventas”.

Por eso, los datos de compras navideñas en Black Friday y después pueden dar una imagen algo optimista de la economía, incluso si los titulares no logran exponer el lado feo de la economía que tiene a la gente tan molesta.

“Los hogares de bajos y altos ingresos a menudo viven en dos mundos diferentes, y experimentan dos economías distintas”, dijo a CNN Joe Wadford, economista sénior del Bank of America Institute.

Desde el Black Friday a la Navidad se pondrá a prueba la fortaleza económica de Estados Unidos. Los informes preliminares son positivos: los compradores anticipados han salido en grandes números este año, según un informe publicado a principios de este mes por Bank of America.

Los sueldos han crecido en la última década y los depósitos en cuentas de Bank of America son ahora más altos que en 2019, según el banco. Eso ayudó a impulsar un aumento en el gasto total con tarjetas de crédito y débito, que creció un 2,4 % por hogar en octubre de 2025 frente a octubre de 2024, el mejor mes desde febrero de 2024. El gasto aumentó durante cinco meses consecutivos, indicó el banco.

Las compras de artículos navideños se incrementaron aún más, un 5,7 % en el último año en octubre.

Pero aquí está el truco: ese gasto se mide en dólares, no en artículos. El número de transacciones de compras que rastrea Bank of America cayó levemente desde enero.

En otras palabras: la inflación está mermando las compras de los estadounidenses, y posiblemente sus regalos este año.

“Los consumidores claramente gastan más y reciben menos”, dijo Wadford.

Algunas de las cifras de gasto también pueden estar distorsionadas por los aranceles.

A medida que los aranceles de Trump iban y venían, los estadounidenses se apresuraron a comprar artículos como electrónicos y joyas para adelantarse al aumento de precios. Eso podría llevar finalmente a un menor gasto en esos artículos durante la temporada navideña, porque muchas personas ya compraron lo que querían o porque los precios más altos pueden disuadir a algunos de realizar compras durante las fiestas.

Otro problema de los informes agregados de compras navideñas es que rara vez te dicen quién está haciendo las compras. Los detalles tienden a pintar un retrato menos brillante de la economía de lo que sugieren algunos titulares.

Por ejemplo, el Libro Beige más reciente de la Reserva Federal, una colección de anécdotas sobre la economía, mostró que el gasto de los consumidores de ingresos bajos y medios está en declive. Cada vez tienen menos dinero disponible y buscan más descuentos y promociones cuando compran.

Mientras tanto, la Fed encontró que los consumidores de alto nivel siguen gastando, incluso en artículos de lujo y viajes.

Esa tendencia también empieza a reflejarse en los informes de gastos durante las fiestas: los estadounidenses de menores ingresos han seguido gastando —su gasto con tarjetas de crédito y débito aumentó un 0,7 % el mes pasado en comparación con octubre de 2024, muy por debajo de la inflación anual—, informó Bank of America. Pero los estadounidenses de altos ingresos incrementaron su gasto a más del triple de ese ritmo.

Es parte de la llamada economía en forma de K, en la que quienes tienen mayores ingresos se benefician de sus inversiones en la bolsa y la valorización de sus viviendas, y usan sus salarios más altos para gastar. Pero quienes ganan menos viven cada vez más de sueldo en sueldo y buscan descuentos, o reducen sus gastos para hacer frente al aumento de precios.

Quienes ganan US$ 170.000 o más siguen gastando como locos —con un crecimiento de dos dígitos este año, señaló Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union. Pero quienes tienen ingresos más moderados, especialmente aquellos con bajos puntajes de crédito, están gastando menos que antes de la pandemia.

Bank of America encontró que los salarios solo han subido un 1 % interanual para las familias de bajos ingresos. Pero los precios han subido un 3 % según el informe de inflación de septiembre.

“Cuando tus cuentas suben US$ 300, pero tu salario solo sube US$ 100, ¿qué vas a hacer?”, dijo Wadford.

Para quienes están bajo presión financiera, la tensión va en aumento.

“Realmente es una economía bifurcada”, dijo el director ejecutivo de American Express, Stephen Squeri, en una llamada de resultados con analistas de Wall Street el mes pasado. Squeri señaló que los clientes de American Express tienden a gastar más dinero que los clientes de otras tarjetas de crédito, lo que atribuyó al hecho de que los clientes de Amex suelen ser más ricos.

Esto es similar a lo que expresaron ejecutivos de otras marcas de consumo, como Target, Walmart, Home Depot, Crocs, Chipotle y Coca-Cola, quienes todos notaron cierto grado de dificultad entre los consumidores que ganan aproximadamente US$ 100.000 o menos, y un gasto robusto entre quienes ganan más.

Es una de las razones por las que una encuesta publicada esta semana por Fox News mostró que el 76 % de los estadounidenses tiene una visión negativa de esta economía, frente al 67 % en julio.

“Yo lo llamaría una economía en forma de K recargada en esta temporada de fiestas”, afirmó Long. “Si miras el gasto bruto y el crecimiento bruto, parece bien. Pero si lo desglosas por el gasto promedio por titular de tarjeta, es un panorama totalmente diferente”.

