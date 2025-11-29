El número de muertos en Gaza supera los 70.000 mientras sigue la recuperación de cuerpos, dice el Ministerio de Salud

El número de muertos en Gaza superó las 70.000 personas este sábado, según el Ministerio de Salud palestino, mientras los…

El número de muertos en Gaza superó las 70.000 personas este sábado, según el Ministerio de Salud palestino, mientras los equipos de emergencia continúan recuperando cuerpos de los escombros.

Se han recuperado más de 600 cuerpos de los escombros desde que entró en vigor el alto el fuego hace seis semanas, según el ministerio, pero se espera que el número total aumente drásticamente.

La Defensa Civil de Gaza ha estimado que unos 10.000 palestinos muertos en ataques israelíes aún no han sido recuperados ni identificados entre los edificios destruidos de Gaza.

Además, más de 350 palestinos han muerto a manos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desde que comenzó el alto el fuego, dijo el ministerio.

Las autoridades en Gaza no distinguen entre civiles y combatientes de Hamas al informar las cifras de víctimas. Sin embargo, el Ministerio de Salud dice que más de 10.000 mujeres y 20.000 niños han fallecido por las fuerzas israelíes en Gaza durante dos años de guerra.

Israel no niega que un número significativo de civiles palestinos hayan muerto en su guerra en Gaza. No obstante, sostiene desde hace tiempo que las cifras del Ministerio de Salud, que opera como parte del Gobierno dirigido por Hamas, están exageradas, y que Hamas se esconde entre la población civil, usándolos como “escudos humanos”.

