El Kremlin confirma contactos con el Gobierno Maduro y habla de “obligaciones contractuales” con Venezuela

El Kremlin reconoció este domingo que está en contacto con el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio…

El Kremlin reconoció este domingo que está en contacto con el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de la tensión por los ataques de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico y las maniobras militares cerca a la costa del país sudamericano.

“Estamos en contacto con nuestros amigos venezolanos”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, ante una consulta de la agencia TASS sobre un supuesto pedido de ayuda de Maduro al mandatario de Rusia, Vladimir Putin, reportado por el Washington Post.

“Tenemos varias obligaciones contractuales”, agregó el vocero del Kremlin, sin mencionar directamente la presunta solicitud de Maduro.

Rusia y Venezuela firmaron en mayo un acuerdo de asociación estratégica durante una visita de Maduro a Moscú. El pacto, que no ha sido publicado, amplía la interacción en áreas como la energía, minería, transporte y comunicaciones, así como en seguridad y lucha contra el terrorismo y el extremismo, y fue promulgado en octubre por las dos partes, luego de haber sido aprobado por los Congresos de los dos países.

Trump negó el viernes haber tomado una decisión sobre un eventual ataque a Venezuela. “No, no es cierto”, respondió ante una consulta de la prensa.

CNN informó previamente que el presidente está considerando planes para atacar instalaciones de cocaína y rutas de narcotráfico dentro del país sudamericano, aunque aún no ha decidido si los llevará a cabo, según tres funcionarios estadounidenses.

Desde septiembre, las Fuerzas Armadas de EE.UU. han atacado 16 embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico que presuntamente transportaban narcóticos, dejando un total de 64 muertos.

Desde hace casi dos décadas Venezuela comenzó a comprar armamento a Rusia y hoy cuenta con las defensas aéreas más avanzadas de América Latina. Maduro aseguró días atrás que cuenta con 5.000 misiles de corto alcance Igla-S de fabricación rusa desplegados en “puestos claves de defensa antiaérea para garantizar la paz”. Cuenta además con cazabombarderos bimotores Sukhoi Su-30MK2, fabricados en Rusia, la cara más visible del sistema de defensa venezolano y figuran entre las aeronaves más potentes del continente.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.