El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy sale de la cárcel mientras apela su condena

El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy salió de la prisión después de que un tribunal de París dictaminara este lunes…

El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy salió de la prisión después de que un tribunal de París dictaminara este lunes que podía ser excarcelado mientras apela su condena de septiembre por conspiración criminal, según informó la afiliada de CNN, BFMTV.

El exmandatario fue declarado culpable por su participación en un esquema para financiar su campaña presidencial de 2007 con fondos provenientes de Libia a cambio de favores diplomáticos.

Al hablar ante el tribunal por videollamada este lunes, Sarkozy dijo que sus 20 días en prisión habían sido “muy duros”.

Durante la audiencia rindió homenaje al personal penitenciario, al afirmar que demostraron “una humanidad excepcional que hizo soportable esta pesadilla”.

Según la revista francesa Le Point, Sarkozy se negó a comer cualquier cosa que no fueran yogures durante casi tres semanas en prisión, supuestamente por temor a que otros reclusos escupieran en su comida.

Los fiscales solicitaron que Sarkozy fuera liberado bajo control judicial, con restricciones sobre las personas con las que puede tener contacto.

El tribunal dictaminó que el exmandatario tiene prohibido salir de Francia.

También estableció que Sarkozy no puede comunicarse con las personas implicadas en su caso ni con el actual ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin, quien fue objeto de críticas públicas por visitarlo en prisión en octubre, según BFMTV.

En un comunicado publicado en X poco antes de dirigirse a prisión el 21 de octubre, Sarkozy recalcó que era “un hombre inocente”. Tras su condena, arremetió contra la decisión que lo declaró culpable.

“Si quieren absolutamente que duerma en prisión, dormiré en prisión. Pero con la cabeza en alto”, dijo a los periodistas después de la audiencia de sentencia, visiblemente molesto.

Sarkozy difundió una lista de los tres libros que llevó a prisión: dos volúmenes de El conde de Montecristo y una biografía de Jesucristo.

El exmandatario, que dejó el cargo en 2012, debía ocupar una celda en régimen de aislamiento o en la llamada “ala VIP” del complejo penitenciario de La Santé, mientras esperaba la apelación de su condena.

Esa zona está reservada para reclusos que se consideran inadecuados para permanecer entre la población general del penal, por motivos de seguridad. Allí suelen alojarse políticos, exagentes de policía, miembros de organizaciones de ultraderecha o personas vinculadas con grupos extremistas islamistas, según reportó BFMTV.

Las celdas del ala cuentan con una cama metálica y colchón, un pequeño escritorio, un refrigerador, una hornilla, un televisor, ducha, inodoro y lavabo, además de una línea telefónica fija que permite llamar a números autorizados.

Entre los reclusos anteriores figura Manuel Noriega, el exdictador de Panamá, que fue retenido allí tras su extradición desde Estados Unidos luego de la invasión estadounidense que lo derrocó.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.