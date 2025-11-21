El ejemplar del primer número de Superman hallado en un ático se convierte en el cómic más caro jamás vendido

Un ejemplar del primer número de “Superman”, descubierto en un ático de California el año pasado, se ha convertido en…

Un ejemplar del primer número de “Superman”, descubierto en un ático de California el año pasado, se ha convertido en el cómic más caro jamás vendido, alcanzando los US$ 9,12 millones en una subasta.

Tres hermanos del norte de California descubrieron el ejemplar de “Superman #1” mientras vaciaban el ático de su madre tras su fallecimiento. El cómic de 1939 se había conservado en una caja de cartón, protegido únicamente por una pila de periódicos viejos.

Sin embargo, el cómic —que originalmente se vendía por 10 centavos— se encontraba en tan buen estado de conservación que la casa de subastas Heritage Auctions, con sede en Dallas, lo consideró el ejemplar mejor valorado de la historia, y realizó la venta récord el jueves.

Los hermanos, cuyos nombres no han sido revelados, encontraron una colección de cómics antiguos mientras vaciaban la propiedad de su madre durante las vacaciones del año pasado, según informó la casa de subastas en un comunicado de prensa emitido antes de la venta. Su madre siempre les había dicho que tenía una valiosa colección de cómics, pero nunca habían visto esas preciadas ediciones en persona.

En el ático descubrieron cinco números antiguos de “Action Comics”, la antología de National Allied Publications que presentó a Superman al mundo. Pero fue el ejemplar de “Superman #1”, la primera vez que el alias de Clark Kent apareció en su propio cómic tras la conversión de National Allied en Detective Comics, Inc. —o DC, como se la conoce ahora—, el que resultó más prometedor.

La difunta propietaria había comprado los cómics con su hermano entre la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, y años más tarde decidieron legárselos a los hijos de ella, ya que su hermano nunca se casó ni tuvo hijos.

El menor de los tres hermanos, que rondan los 50 y 60 años, declaró en el comunicado de la casa de subastas: “Esto nunca se trató solo de un objeto de colección. Es un testimonio de la memoria, la familia y las maneras inesperadas en que el pasado regresa a nosotros”.

Los cómics habían sido un “refugio preciado” para los hermanos, que crecieron en un apartamento pequeño con pocas comodidades, añadió. “Pero se tenían el uno al otro y compartían la pasión por los cómics”, dijo.

Comentó que la caja había estado escondida en el “rincón del ático”, y añadió: “Pero con el paso de los años, la vida trajo consigo una serie de pérdidas y cambios. Las exigencias del día a día se convirtieron en lo primordial, y la caja de cómics, una vez guardada con tanto cuidado, quedó en el olvido. Hasta la última Navidad”.

Lo que elevó tanto el precio del cómic no fue solo su excelente estado, sino el hecho de que formara parte de la primera tirada de medio millón de ejemplares de DC, según la casa de subastas.

Lon Allen, vicepresidente de Heritage Auctions, declaró en un comunicado publicado tras la venta que estaba “encantado” con el resultado, y añadió: “Superman #1 es un hito en la historia de la cultura pop, y este ejemplar no solo está en un estado impecable, sino que además tiene una historia digna de una película. Me alegra que el precio refleje esto y me siento honrado de que Heritage haya confiado en este libro icónico”.

El récord anterior lo ostentaba un ejemplar de “Action Comics n° 1”, que presentó a Superman en 1938 y que la misma casa de subastas vendió por US$ 6 millones el año pasado.

Previamente, otro número de las aventuras del Hombre de Acero, “Superman n° 1”, se alzó con el récord en 2022, alcanzando los US$ 5,3 millones en una venta privada.

Desde su primera aparición, Superman se ha convertido en uno de los personajes más reconocibles y perdurables de la cultura popular estadounidense, dando lugar a películas taquilleras, libros, juguetes e incluso chicles.

