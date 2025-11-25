El descuento de Trump al precio de la gasolina ha desaparecido

El presidente Donald Trump y su equipo económico suelen responder a las preocupaciones sobre la crisis de asequibilidad pregonando cuánto…

El presidente Donald Trump y su equipo económico suelen responder a las preocupaciones sobre la crisis de asequibilidad pregonando cuánto más barata es la gasolina en comparación con lo que costaba cuando gobernaba su predecesor.

Durante la mayor parte de 2025, esto fue un motivo legítimo de orgullo para la Casa Blanca.

Hasta ahora.

Por primera vez desde el inicio del segundo mandato de Trump, el descuento entre los precios de este año y los del año pasado prácticamente ha desaparecido.

El precio promedio nacional de la gasolina regular se situó en US$ 3,055 el martes, casi exactamente igual a los US$ 3,056 del año pasado, bajo la presidencia de Joe Biden, según la AAA (Asociación Automotriz de Estados Unidos, por sus siglas en inglés).

De hecho, el martes rompe una racha de ocho días en los que el promedio nacional subió interanualmente, según datos de la AAA compartidos con CNN.

Es un gran cambio respecto a principios de este año, cuando la gasolina era 30, 40 e incluso 50 centavos más barata que en el mismo período de 2024.

Aunque los precios en las gasolineras siguen siendo relativamente bajos y lejos de su máximo histórico de 2022, esta tendencia contradice una afirmación clave de Trump y socava uno de sus argumentos más sólidos sobre la asequibilidad.

Durante un importante discurso sobre política económica en Miami el 6 de noviembre, Trump afirmó: “Los precios de la gasolina se han desplomado a su nivel más bajo en dos décadas”.

En realidad, los precios de la gasolina promediaban los US$ 3,08 por galón, muy lejos del mínimo en varias décadas y solo unos centavos más baratos que con Biden el año anterior.

Durante una entrevista en Fox News emitida el viernes pasado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, argumentó: “Los precios del petróleo y la gasolina han bajado sustancialmente con el presidente Trump, y esa es realmente la clave de la asequibilidad”.

Sin embargo, ese día, los precios de la gasolina subieron tres centavos interanualmente.

Los estadounidenses afirman que existe una desconexión entre el discurso de Trump sobre los precios y la realidad que viven.

Según una encuesta de CBS News, el 60 % de los estadounidenses afirma que Trump presenta las cosas mejor de lo que realmente son en lo que respecta a los precios y la inflación.

Solo el 27 % afirma que Trump presenta las cosas como realmente son, mientras que el 13 % afirma que las empeora.

Una cosa es exagerar cifras poco claras o difíciles de cuantificar, como los billones de dólares de inversión extranjera que han conseguido los funcionarios estadounidenses. Otra muy distinta es decirle a la gente que los alimentos están bajando de precio o que el costo de la gasolina están cayendo, cuando ninguna de las dos cosas son ciertas.

Los precios de la gasolina son una forma muy visible en que muchos estadounidenses perciben el coste de la vida. El aumento a US$ 5 por galón tras la invasión rusa de Ucrania en 2022 causó revuelo y una pesadilla política para la administración Biden.

Afortunadamente, los conductores en algunos estados están ahorrando un poco en la gasolina en comparación con el año pasado, en especial de cara al fin de semana de Acción de Gracias, en el que hay mucha demanda.

Los precios del combustible son significativamente más bajos en comparación con el año pasado en Colorado (24 centavos), Wyoming (19 centavos), Hawai (12 centavos), Wisconsin (12 centavos), Maryland (9 centavos) y Dakota del Norte (9 centavos), según la AAA.

Sin embargo, el costo promedio de la gasolina también ha subido significativamente en algunos estados, como Oregón (27 centavos), Alaska (26 centavos), Washington (20 centavos), California (16 centavos), Idaho (16 centavos), Arizona (14 centavos), Michigan (9 centavos) y Nevada (9 centavos).

Esto no significa que la gasolina sea cara con Trump. No lo es.

De hecho, GasBuddy proyecta que el precio promedio nacional de la gasolina en Acción de Gracias será de US$ 3,02, igualando el precio más bajo desde que la pandemia provocó el desplome de los precios en 2020.

Sin embargo, el año con el que está empatado es 2024, por lo que no es precisamente algo de lo que la administración Trump pueda presumir.

“Básicamente, estamos en el mismo rango que el año pasado. Es prácticamente el mismo precio”, dijo Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo en GasBuddy. “La política realmente no ha hecho nada”.

Pero, ajustados a la inflación, los precios de la gasolina no han sido tan bajos en el Día de Acción de Gracias desde 2016, excluyendo la época del covid-19, según GasBuddy.

“La gente no se siente tan mal por llenar el tanque porque gana más dinero”, dijo De Haan.

Algunos en Wall Street apuestan a que se esperan precios aún más bajos en 2026.

Se proyecta que la oferta de petróleo aumentará más rápido que la demanda el próximo año.

A menos que la OPEP intervenga, el crudo Brent probablemente caerá a poco más de US$ 50 por barril para el cuarto trimestre del próximo año y cerrará 2026 en los US$ 40, escribieron los estrategas de materias primas de JPMorgan Chase en un informe de investigación publicado el lunes.

JPMorgan afirmó que las perspectivas empeoran en 2027, con un superávit creciente que llevará al Brent a un promedio de tan solo US$ 42 por barril y se hundirá a los US$ 30 para finales de ese año.

El exceso de oferta proyectado es tan grave que JPMorgan afirmó que los productores “casi con toda seguridad” tendrán que realizar ajustes importantes recortando la producción.

Tom Kloza, un veterano analista del mercado petrolero, ahora en Gulf Oil, coincide en que las perspectivas son favorables para los precios de la gasolina el próximo año.

“El camino es fácil en 2026. Todo apunta a un excedente de crudo”, dijo Kloza. “Hay muchos aspectos en los que Trump enfrenta desafíos. Este no es uno de ellos. Puede que no sea un tiro fácil, pero probablemente sea un tiro libre”.

