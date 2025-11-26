El amorío de una influencer con un hombre casado le costó US$ 1,75 millones. Muchas mujeres también se involucraron

Unos desconocidos apoyaron a Akira Montague cuando ella se enfrentó en el tribunal a una mujer que ella creía que…

Unos desconocidos apoyaron a Akira Montague cuando ella se enfrentó en el tribunal a una mujer que ella creía que era una de sus amigas más cercanas.

Montague, una madre de dos hijos de 27 años, obtuvo este mes un fallo a su favor por US$ 1,75 millones contra la influencer de TikTok Brenay Kennard, después de acusarla de haber tenido una aventura con el ahora exesposo de Montague, Tim Montague. Un jurado de Carolina del Norte declaró a Kennard responsable de alienación afectiva y conversación delictiva (es decir, por romper el matrimonio y mantener relaciones sexuales adúlteras) en uno de los seis estados restantes donde un cónyuge aún puede demandar a un tercero por violación del matrimonio.

Los partidarios de Akira Montague celebraron el veredicto en la sala del tribunal, y algunos de ellos lloraron cuando el demandante abrazó a la influencer Regina Terry, que publica con el usuario BlackGoddess82 en TikTok.

“Fue como un momento de espera para poder exhalar”, dijo Terry a CNN, con la voz entrecortada por la emoción. “En ese momento, fue como un momento de alivio haber ayudado a alguien a revelar su verdad”.

Terry formó parte de un grupo de influencers de TikTok, en su mayoría mujeres negras, que difundieron la historia de Montague en la plataforma. Llevaban más de un año siguiendo los avances de su caso, y muchas publicaban nuevos detalles sobre la ruptura matrimonial y la demanda a medida que surgían. Algunas viajaron desde otros estados para cubrir el juicio. Publicaban actualizaciones antes y después de cada testimonio diario y durante los descansos, dándole al evento la cobertura sensacionalista al estilo Hollywood similar al que se le dio al juicio por difamación de Johnny Depp y Amber Heard.

Con el tiempo, lo que comenzó como una relación parasocial se convirtió en una especie de hermandad entre las influencers, lo que las llevó a compartir información y coordinar sus actividades. Más de una captó el momento, durante un día de testimonios, cuando Montague, quien siguió el consejo de su abogado de no hablar en público, pasó por allí mientras grababan y se detuvo para que sus seguidores pudieran ver que estaba de buen humor.

Montague conocía bien al grupo por su apoyo tanto en línea como presencial. Terry creó una página de GoFundMe para recaudar fondos para los gastos legales de Montague y compró bicicletas para sus hijos.

“Nos conocimos por primera vez y hemos sido muy cercanas desde entonces”, dijo Tierra Johnson, conocida como Barbie en TikTok, quien viajó desde su casa en Houston para ver el juicio. “Tenemos mucho apoyo y cubrir este caso me ha cambiado la vida”.

Kennard, quien testificó que Akira Montague estaba al tanto de la relación y la había permitido, declaró a WRAL, afiliada de CNN, que la demanda “no eran más que mentiras”. Kennard y Tim Montague se casaron este año. Kennard no respondió a las solicitudes de comentarios de CNN.

En línea, los espectadores criticaron a muchos influencers por involucrarse demasiado en la vida privada de desconocidos. Quanolia Phillips, conocida en TikTok como Big Show, declaró a CNN que para ella el caso era “personal”, ya que ella también había sufrido una infidelidad en una relación anterior.

“Pienso que esto no debería pasar, que simplemente pase desapercibido, que nadie lo sepa, porque muchos no lo denunciamos cuando nos pasa”, dijo. “Nos da demasiada vergüenza o nos avergüenza, así que simplemente lo ignoramos”.

“Lo compartimos con las redes sociales para que lo viéramos, y empezó en ellas”, dijo Phillips. “Y creo firmemente que si no queremos que algo salga a la luz, no lo publicaríamos en redes sociales”.

Kennard lanzó su cuenta de TikTok en 2020 y ahora cuenta con cerca de 3 millones de seguidores en la aplicación, además de audiencia en Instagram, YouTube, Facebook y Snapchat. Inicialmente se dio a conocer como influencer cristiana; su introducción en Facebook todavía dice “Dios + Estilo de vida + Snapchat”. Luego se transformó en una influencer más cosmopolita, mostrando sus elaboradas uñas postizas o comiendo grandes cantidades de comida que ella misma preparaba, así como comida rápida (quienes la siguen conocen su afición por Chipotle), frente a la cámara. Este último género de video se conoce como mukbang.

Sin embargo, fue su gran busto, exhibido mientras bailaba sin sostén en un video con su también dotada hermana gemela Karrin, lo que captó la atención de muchos. “Creo que lo que interesó a todos fue que su estilo, sus uñas y todo era tan exagerado. Y además, claro, ella y su gemela tenían pechos enormes”, dijo Cherish Young, una de las influencers que viajó para cubrir el juicio. “Así que el contenido simplemente hacía que la gente dijera: ‘Bueno, ¿quiénes son?’ Era difícil no mirarlas, pero también era la confianza que transmitía y su sinceridad al decir: ‘Oye, este es mi cuerpo y no me importa’. Tenía una personalidad efervescente”.

Los primeros videos de Kennard la mostraban pasando tiempo con Devon Mayo, con quien se casó en mayo de 2021. Se refería a él como “bae” (mi amor) mientras publicaba cariñosos homenajes y videos de ella cocinando para él. Con el tiempo, sus videos comenzaron a incluir al primo de Mayo, Tim Montague, y a su esposa, Akira. Ellos llevaban casados ​​desde 2018.

En 2023, Kennard publicó varios videos de las dos parejas de veintitantos años haciendo cosas como citas dobles y, en general, divirtiéndose juntos. Sin embargo, algunos seguidores comenzaron a notar que Tim Montague y Kennard, quienes se conocían desde la preparatoria, parecían muy unidos. En algunos videos, Kennard parecía prestarle más atención a Montague que a su esposo.

“De repente vimos a Timothy Montague entrar en escena, y no sabíamos exactamente por qué eran ella, Timothy y Devon”, dijo Leah Williams, una influencer conocida como “CaramelLove07” en TikTok. “Un día, la vimos y había hecho un video diciendo: ‘Estoy divorciada’”.

Eso fue en febrero de 2024, y Young dijo que Kennard ignoró las preguntas sobre su relación con Tim Montague, afirmando que era su “mánager”. La pareja comenzó a grabar videos juntos y se hizo evidente su relación sentimental.

En mayo de 2024, Akira Montague presentó una demanda contra Kennard, alegando que él había usado su amistad para seducir a su esposo. La demanda alegaba que Kennard coqueteaba abiertamente con Tim Montague e incluso habían tenido relaciones sexuales en la casa conyugal de los Montague.

En su cuenta de TikTok, Kennard documentó su relación con Tim Montague, que comenzó con ambos jugueteando de manera coqueta mientras estaban en presencia de sus respectivos cónyuges, antes de que pasara a ser solo entre ellos dos. Una vez que Akira Montague presentó su demanda, en mayo de 2024, Kennard empezó a publicar más sobre el caso, insistiendo en que no debía creerse la narrativa de su examiga y que la “verdad” saldría a la luz cuando se llevara a cabo el juicio, aunque no ofreció detalles sobre qué podría ser esa verdad.

Akira Montague dijo a CNN que, si hubiera sido por ella, el caso se habría mantenido completamente privado.

“Le dije a mi abogado: “‘No sé nada de esto. No quiero que se relacione con mis hijos. ¿Podríamos ver si sellamos un documento?’”, dijo Montague. “Y eso no era algo que la parte contraria aceptaba”.

En cambio, la situación se convirtió en un fenómeno en el mundo de los videos cortos, al igual que su historia personal. En un video de TikTok de agosto de 2024, Mayo reveló que él y Kennard aún no estaban legalmente divorciados, compartió que había salido con Tim Montague en la preparatoria y que él también había estado involucrado en el pasado con su hermana gemela.

Según se informa, Mayo también compartió estos detalles como parte de su testimonio durante el juicio.

CNN se comunicó con Karrin Kennard, la hermana gemela de Brenay, para solicitarle comentarios.

Montague optó por no hablar públicamente durante el proceso judicial. A medida que Kennard seguía publicando contenido sobre su versión de la demanda, otros influencers afirman haberse inspirado para ser la voz de Montague, utilizando sus cuentas para comunicar sobre el tema.

Phillips hizo uno de sus primeros videos sobre la situación en mayo, después de que Terry hiciera un vivo de TikTok respecto, durante el cual Kennard, Mayo y Tim Montague se unieron a la transmisión y la convirtieron en una discusión explosiva. “Me sentí como si estuviera en el equipo de Akira”, dijo Phillips. “Y también estaba luchando por ella de una manera que no luchaba por mí misma”.

Young, quien viajó desde Augusta, Georgia, para el juicio, afirmó que los influencers compartían la opinión de que Kennard intimidaba a Montague, presumiendo de su relación con Tim Montague en su cara e intentando controlar la narrativa a través de sus publicaciones en TikTok y Snapchat. Young trató de incorporar algo de la ligereza que suele usar en TikTok en los videos que hizo antes del caso, y durante el juicio se dedicó a elaborar “sketchs judiciales” toscamente dibujados, que se popularizaron.

Sin embargo, ella es plenamente consciente de lo grave que era el caso para Akira Montague.

“Simplemente detesto el acoso y sentí que la verdad debía salir a la luz”, dijo Young. “Creo que por eso mis videos tuvieron tanto éxito, porque le di un toque de humor a una situación que, en realidad, era muy trágica y triste”.

“Este hombre abandonó a sus hijos”, añadió. “Sabes, una familia quedó arruinada, dos matrimonios quedaron arruinados. Fue una situación muy triste, la verdad”.

Katlyn Alexis, también conocida como Lexi en TikTok, dijo que la escena dentro del tribunal fue “intensa”, especialmente considerando el dolor de Akira Montague por la traición. “Fueron muchas emociones, muchísimas”, declaró Alexis a CNN. “Al tercer día, todos estaban llorando”.

“Que no me conocieran personalmente, pero que me defendieran cuando yo no podía hacerlo, realmente lo aprecio”, dijo Montague.

La victoria judicial no puso fin a la historia. Montague también tiene un caso penal de ciberacoso en curso contra Kennard, cuyo abogado se negó a hacer comentarios al respecto.

Terry, con quien Montague compartió ese abrazo, dijo que su información personal ha sido revelada y ha recibido amenazas de muerte contra ella y su hija de 12 años por parte de fans de Kennard debido a su apoyo a Montague, pero que no se arrepiente.

“No esperaba siquiera tener una conversación con ella, y no la hemos tenido, pero ese abrazo lo fue todo para mí”, dijo Terry. “Y valió la pena todo lo que pasé”.

