EE.UU. resalta “conversaciones productivas” con Ucrania tras las críticas de Trump al liderazgo de Kyiv

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se mostró optimista este domingo después de lo que calificó como discusiones productivas entre funcionarios estadounidenses y ucranianos en Ginebra, Suiza, destinadas a detener la guerra en Ucrania.

Rubio dijo a los periodistas, tras la primera sesión, que las conversaciones del domingo fueron “probablemente las más productivas y significativas” hasta ahora.

El plan de paz de 28 puntos propuesto por el presidente de EE. UU., Donald Trump, sigue evolucionando mientras los delegados buscan alcanzar términos que sean aceptables tanto para Ucrania como para Rusia, dijo Rubio.

“Es un documento vivo. Cada día, con aportes, cambia”, afirmó. “Los puntos que quedan abiertos no son insuperables. Solo necesitamos más tiempo del que tenemos hoy”, agregó.

La propuesta estadounidense había recibido críticas de ambos partidos por sus concesiones a Rusia. El plan presiona a Kyiv para que ceda territorio, limite el tamaño de sus Fuerzas Armadas y se comprometa a no unirse a la OTAN a cambio del fin de la guerra, todas ellas exigencias históricas del Kremlin.

La Casa Blanca declaró el domingo que se realizaron “revisiones y aclaraciones” a la propuesta con la participación de altos funcionarios estadounidenses, ucranianos y europeos en Ginebra, y añadió que los ucranianos creen que el borrador actual “refleja sus intereses de seguridad nacional”.

“La delegación ucraniana afirmó que todas sus principales preocupaciones —garantías de seguridad, desarrollo económico a largo plazo, protección de infraestructuras, libertad de navegación y soberanía política— se abordaron exhaustivamente durante la reunión”, declaró la Casa Blanca en un comunicado.

El sentimiento optimista fue compartido por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien elogió los resultados “sustantivos” de la reunión. “Mucho está cambiando: estamos trabajando con mucho cuidado en los pasos necesarios para poner fin a la guerra”, dijo Zelensky en un mensaje en video publicado en Telegram.

Mientras tanto, el jefe de gabinete de Ucrania, Andriy Yermak, calificó la reunión Ucrania-EE.UU. como “muy productiva” y agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su compromiso “de lograr esta paz”.

Los primeros indicios de progreso se dieron apenas unas horas después de que Trump atacó al liderazgo ucraniano por mostrar “cero gratitud” hacia los esfuerzos de EE.UU. por negociar la paz.

“EL ‘LIDERAZGO’ DE UCRANIA NO HA EXPRESADO NINGUNA GRATITUD POR NUESTROS ESFUERZOS, Y EUROPA SIGUE COMPRANDO PETRÓLEO A RUSIA”, publicó Trump en Truth Social.

Al hablar con periodistas el domingo por la tarde, Rubio dijo a Matthew Chance, de CNN, que ha conversado con Trump desde entonces y que está “satisfecho” con el progreso logrado.

Un comunicado conjunto emitido por la Casa Blanca y Zelensky describió las conversaciones como “altamente productivas”, y afirmó que hubo “un progreso significativo hacia la armonización de posiciones y la identificación de próximos pasos claros”.

Ucrania también expresó su gratitud en el comunicado conjunto a Estados Unidos y Trump “por sus incansables esfuerzos para poner fin a la guerra y a la pérdida de vidas”.

Zelensky señaló que “hay señales de que el equipo del presidente Trump está escuchando” su postura.

El presidente de EE.UU. dio a Kyiv hasta el jueves para aceptar la propuesta respaldada por Estados Unidos. Pero antes de la reunión, Trump puso en duda sus propios plazos y dijo a los periodistas en el South Lawn de la Casa Blanca que el plan no era su “oferta final”.

Rubio también indicó el domingo que el calendario es flexible y recordó que “los rusos también tienen voto aquí”. “Nuestro objetivo es poner fin a esta guerra lo antes posible, pero necesitamos un poco más de tiempo”, afirmó.

En medio del escrutinio, un portavoz del Departamento de Estado sostuvo que la propuesta fue “elaborada por Estados Unidos, con aportes tanto de los rusos como de los ucranianos”.

Rubio se reunió con la delegación ucraniana junto al enviado especial de Trump, Steve Witkoff, el secretario del Ejército, Dan Driscoll, y varios otros funcionarios.

El yerno de Trump, Jared Kushner, quien en ocasiones ha desempeñado un papel clave en asuntos internacionales durante los primeros y segundos mandatos de Trump, también formó parte de la delegación estadounidense.

Un grupo de líderes occidentales y europeos que se reunió al margen del G20 en Sudáfrica este sábado celebró el aumento de los esfuerzos diplomáticos, pero expresó preocupación por la propuesta, señalando que era solo “un borrador inicial” que “requiere más trabajo”.

“Tenemos claro el principio de que las fronteras no deben modificarse por la fuerza. También nos preocupan las limitaciones propuestas sobre las fuerzas armadas de Ucrania, que dejarían al país vulnerable a futuros ataques”, señaló un comunicado de los líderes.

Cuando CNN le preguntó a Yermak, antes de las conversaciones Ucrania-EE.UU., si Kyiv rechazaría la propuesta de Trump, respondió que se estaban “preparando para una conversación constructiva”.

Más temprano este domingo, la delegación ucraniana se reunió con funcionarios del Reino Unido, Alemania y Francia, informó Yermak. El presidente ucraniano también sostuvo conversaciones con líderes de varios países, incluidos Francia, Alemania, Canadá, Croacia y Luxemburgo.

Reino Unido, Francia y Alemania elaboraron una contrapropuesta con una serie de cambios clave, informó Reuters tras revisar el texto el domingo.

Un funcionario europeo y una fuente diplomática europea confirmaron la exactitud del texto a Nick Paton Walsh, corresponsal jefe de seguridad internacional de CNN.

Uno de esos funcionarios señaló que el texto reflejaba con precisión los intentos de Europa por modificar la propuesta estadounidense, aunque podrían haberse realizado más cambios durante las rápidas conversaciones en Ginebra.

Entre los cambios más importantes de la contrapropuesta se incluyó un suavizamiento del lenguaje sobre la restricción de la OTAN en Europa. La versión europea eliminó las referencias a concesiones territoriales y al reconocimiento, en el acuerdo estadounidense, de Crimea, Donetsk y Luhansk como territorio ruso de facto.

La propuesta establece que primero debe alcanzarse un alto el fuego y fija la línea del frente actual como base para cualquier futura negociación sobre intercambios territoriales.

El marco omite el plazo de 100 días para las elecciones en Ucrania, y en su lugar indica que estas se llevarán a cabo lo antes posible tras la firma del acuerdo de paz.

No está claro si Europa participará en las conversaciones lideradas por EE. UU. con Ucrania y Rusia. Un diplomático occidental dijo a CNN que existía preocupación de que EE.UU. “no nos deje entrar en la carpa” y excluya a las potencias europeas de la negociación.

Un diplomático europeo dijo a CNN que cualquier acuerdo futuro “no puede implicar el reconocimiento de la ocupación. La línea de contacto debe ser el punto de partida”.

“Además, no debe eliminarse el derecho a elegir alianzas ni imponerse un límite a las fuerzas armadas de Ucrania, ni introducirse de manera encubierta las exigencias de Rusia sobre la seguridad europea”, añadió el diplomático.

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, dijo que es “escéptico” de que se logre un acuerdo sobre el plan propuesto por EE.UU. dentro del plazo establecido por Trump, citando diferencias actuales entre los puntos de vista.

“No diría que soy pesimista, pero no estoy convencido de que la solución que quiere el presidente Trump se alcance en los próximos días”, dijo Merz este domingo. “Eso no significa que sea completamente imposible… pero tengo mis dudas de que un resultado así sea viable”.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, dijo que él y otros líderes mundiales están dispuestos a trabajar en el acuerdo, pese a tener reservas sobre su contenido. “Sin embargo, antes de comenzar nuestro trabajo, sería bueno saber con certeza quién es el autor del plan y dónde se elaboró”, escribió Tusk en X.

También avanza la planificación de una reunión separada entre una delegación rusa y funcionarios estadounidenses para discutir la propuesta, dijo un funcionario de EE.UU., y afirmó que “ocurrirá pronto”, aunque no en Ginebra. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho anteriormente que considera que la propuesta estadounidense “podría servir de base para un acuerdo de paz definitivo”.

Las conversaciones en Suiza tienen lugar antes de una reunión propuesta entre líderes de la Unión Europea este lunes, anunció el sábado el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

En lo que será una agenda cargada de diplomacia, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que los 30 países de la “coalición dispuesta” que apoyan a Kyiv celebrarán una videollamada el martes.

