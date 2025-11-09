Renuncian directivos de la BBC en medio de un escándalo por imágenes manipuladas de un discurso de Trump

Dos altos directivos de la BBC renunciaron este domingo en medio de un escándalo creciente sobre imparcialidad y sesgo que…

Dos altos directivos de la BBC renunciaron este domingo en medio de un escándalo creciente sobre imparcialidad y sesgo que sumió a la emisora pública británica en una de sus mayores crisis de los últimos años.

El ejecutivo más alto de la BBC, el director general Tim Davie, y la directora ejecutiva de la división de noticias, Deborah Turness, renunciaron tras la filtración de un memorando profundamente crítico que, entre otras cosas, revelaba que la BBC había editado de manera engañosa un discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que hacían parecer como si él hubiera llamado directamente a la violencia el 6 de enero de 2021.

En una nota al personal el domingo por la tarde, Davie dijo que su renuncia fue “totalmente mi decisión”. Agregó que, como director general, asumía la “responsabilidad última” por los errores cometidos por la BBC.

Turness dijo que la controversia en torno a un documental de la serie “Panorama” de la BBC había “llegado a un punto en que estaba causando daño a la BBC, una institución que amo”.

“La responsabilidad recae sobre mí”, agregó.

Las renuncias se producen después de que el periódico The Telegraph publicara detalles de un expediente interno filtrado de la BBC, elaborado por Michael Prescott, quien había sido contratado para asesorar a la emisora sobre estándares editoriales y lineamientos.

En un memorando interno de denuncia, Prescott reveló que el año pasado la BBC había transmitido un discurso “manipulado” de Trump, que parecía mostrar que el presidente había alentado a los manifestantes en el Capitolio y les decía que los acompañaría para “pelear con todo”.

De hecho, Trump dijo en su discurso en la ciudad de Washington el 6 de enero de 2021: “Vamos a caminar hasta el Capitolio y vamos a aplaudir a nuestros valientes senadores y congresistas”.

Trump celebró la noticia de las renuncias y agradeció al Telegraph por “exponer” la corrupción, a la que llamó “una cosa terrible para la democracia”.

“Estas son personas muy deshonestas que intentaron manipular una elección presidencial”, escribió en su plataforma Truth Social.

Las acusaciones llevaron a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a criticar a la BBC como “noticias 100% falsas” y una “máquina de propaganda”.

Los contribuyentes británicos están “siendo obligados a pagar por una máquina de propaganda izquierdista”, dijo Leavitt en una entrevista reciente con el Telegraph.

El domingo, Leavitt publicó una breve respuesta en X, en la que presentó el titular del artículo del Telegraph, seguido por el artículo de la BBC que anunciaba la renuncia de Davie.

Después de que se conociera el informe, el hijo del mandatario, Donald Trump Jr., lo compartió en X y escribió: “¡¡¡¡Los ‘reporteros’ de NOTICIAS FALSAS en el Reino Unido son tan deshonestos y están tan llenos de mi**da… como los de aquí en Estados Unidos!!!!”.

Lisa Nandy, secretaria de Estado británica de Cultura, Medios y Deporte, agradeció a Davie por su trabajo en la BBC tras anunciar su renuncia.

“Ha dirigido la BBC durante un periodo de cambios significativos y ha ayudado a la organización a enfrentar los desafíos que ha tenido en los últimos años”, dijo Nandy en una publicación en X.

“Ahora más que nunca, la necesidad de noticias confiables y programación de alta calidad es esencial para nuestra vida democrática y cultural, y para nuestro lugar en el mundo”, agregó.

La líder conservadora Kemi Badenoch aplaudió la renuncia, pero afirmó que existe un “catálogo de fallas graves que llega mucho más profundo” en la BBC.

“El nuevo liderazgo debe ahora implementar una reforma genuina de la cultura de la BBC, de arriba hacia abajo, porque no debería esperar que el público siga financiándola mediante la tarifa obligatoria de licencia a menos que pueda demostrar finalmente una verdadera imparcialidad”, escribió Badenoch en X.

La BBC se financia en gran medida con una tarifa de licencia anual de £174.50 (US$ 228) que paga cada hogar en el Reino Unido que posee un televisor o ve su contenido en streaming.

Como emisora pública, la organización debe cumplir con estándares de independencia editorial y equidad.

La BBC, cuya carta describe su misión como proveer “noticias debidamente precisas e imparciales” en interés del público, se ha visto envuelta en controversias repetidamente a lo largo de los años.

El presidente de la BBC, Richard Sharp, renunció en 2023 después de que un informe revelara que no había declarado su participación en la facilitación de un préstamo de casi US$ 1 millón al ex primer ministro británico Boris Johnson.

La BBC enfrentó un boicot en 2023 después de suspender a Gary Lineker como conductor del programa insignia de fútbol, tras criticar el exfutbolista la política de asilo del gobierno como “inmensamente cruel”. Lineker fue posteriormente reincorporado.

En 2012, el director general George Entwistle renunció luego de que un informe de la BBC implicara falsamente a un político británico de alto rango en un escándalo de abuso infantil.

A la directora de noticias, Helen Boaden, y a su adjunto, Steve Mitchell, se les solicitó más tarde ese año “apartarse temporalmente” mientras se realizaba una revisión interna relacionada con una investigación policial sobre abuso sexual por parte del expresentador de la BBC, Jimmy Savile.

En 2004, el director general Greg Dyke renunció tras enfrentar intensa presión por una investigación gubernamental sobre un empleado del Ministerio de Defensa que murió después de que se revelara como fuente en un reporte de la BBC que afirmaba que el gobierno había “manipulado” deliberadamente un dossier sobre si Irak poseía armas de destrucción masiva.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.