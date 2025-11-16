Detienen en España a “Pipo”, supuesto líder de la organización criminal Los Lobos de Ecuador

Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, supuesto líder de Los Lobos, la banda criminal más grande y poderosa de Ecuador, fue detenido…

Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, supuesto líder de Los Lobos, la banda criminal más grande y poderosa de Ecuador, fue detenido este domingo, según informó el presidente Daniel Noboa. El anuncio ocurre el mismo día en que los ecuatorianos votan en un referéndum que incluye medidas que el Gobierno considera clave para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

“Hoy capturamos a “Pipo” Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos”, escribió Noboa en su cuenta oficial de X.

El ministro de Defensa, John Reimberg, señaló que la detención se produjo en España y aseguró que Chavarría “es responsable de al menos 400 muertes”.

“La Policía Nacional del Ecuador, en una operación impecable y coordinada con la Policía de España, capturó a WILMER GEOVANNY CHAVARRÍA BARRE, alias “PIPO”, máximo líder de la organización criminal Los Lobos y el delincuente más peligroso y buscado de la región”, agregó el ministro.

El anuncio de la captura se hizo al inicio de la jornada electoral del referéndum en el que los ecuatorianos deciden, entre otras preguntas, sobre la posible autorización para el regreso de bases militares extranjeras al país, que según Noboa son fundamentales para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

Chavarría dirige la banda criminal Los Lobos, un poderoso grupo que Estados Unidos designó en septiembre como organización terrorista extranjera, junto con su rival, Los Choneros.

Noboa afirmó que Chavarría “fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa mientras ordenaba asesinatos en Ecuador, controlaba las operaciones de minería ilegal y movía rutas de droga junto al Cártel Jalisco Nueva Generación”.

En junio de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Los Lobos y describió al grupo como una organización con “miles de miembros” que ha contribuido de forma significativa al aumento de la violencia en Ecuador.

Los Lobos se inició como un grupo de sicarios que operaban junto a Los Choneros, que ahora es su rival en la disputa por el tráfico de drogas, según ha informado el Departamento del Tesoro de EE.UU.

“Los Lobos han estado involucrados en el tráfico de drogas, asesinatos a sueldo y minería ilegal de oro y, además, brinda servicios de seguridad para el Cartel Jalisco Nueva Generación de México en apoyo a los esfuerzos del Cartel Jalisco Nueva Generación para dominar las rutas de tráfico de cocaína en la ciudad portuaria de Guayaquil en Ecuador”, reportaron las autoridades estadounidenses.

Este grupo también fue señalado por planificar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el 9 de agosto de 2023 tras un mitin en Quito.

