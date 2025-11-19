Detienen a uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio de Carlos Manzo, alcalde del municipio de Uruapan asesinado el 1 de…

Uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio de Carlos Manzo, alcalde del municipio de Uruapan asesinado el 1 de noviembre, fue detenido este martes en la ciudad de Morelia, capital del estado de Michoacán, informaron este miércoles el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal de México, Omar García Harfuch, y el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña.

En una conferencia de prensa, García Harfuch identificó al sospechoso como Jorge Armando “N” y dijo que presuntamente formaba parte de una banda criminal ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado uno de los más violentos del país.

CNN busca saber si el detenido ya cuenta con representación legal y cómo se declara.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, a raíz de las investigaciones de las autoridades, el detenido fue localizado y arrestado el martes en la colonia Centro de Morelia.

García Harfuch dijo que el sospechoso fue quien dio órdenes y coordinó tanto al presunto autor material del homicidio de Manzo, un joven de 17 años quien fue abatido momentos después de disparar contra el alcalde en una plaza pública, como a otros dos jóvenes señalados de participar en el crimen dando seguimiento a los movimientos del alcalde.

El secretario confirmó que los dos jóvenes identificados como presuntos cómplices del caso fueron hallados muertos el 10 de noviembre, como había dado a conocer el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, la semana pasada.

“Esta detención representa un paso clave para desarticular la estructura criminal responsable de este ataque. Reiteramos que no habrá impunidad”, dijo, y aseguró que las investigaciones del caso continúan y se espera que se produzcan más detenciones.

Mientras tanto, el fiscal Torres Piña señaló que la viuda de Manzo, Grecia Quiroz, quien fue nombrada por el Congreso de Michoacán para sucederlo en el cargo, es informada sobre los avances de las indagatorias y recibe protección.

El asesinato de Manzo, un político que llegó al cargo en septiembre de 2024 como candidato independiente, ha generado numerosas reacciones y protestas sociales en Uruapan, otras ciudades de Michoacán y en la Ciudad de México. Durante su mandato, Manzo en varias ocasiones denunció la situación de inseguridad en el municipio y pidió ayuda a los gobiernos federal y estatal para enfrentar a los grupos del crimen organizado.

