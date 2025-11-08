Demócratas del Senado bloquean proyecto republicano para pagar a trabajadores federales y se agrava el cierre del Gobierno

El Senado de EE.UU. no logró aprobar un proyecto de ley este viernes para pagar a los trabajadores federales forzados…

El Senado de EE.UU. no logró aprobar un proyecto de ley este viernes para pagar a los trabajadores federales forzados a trabajar sin sueldo durante el cierre del Gobierno, ya que los demócratas se negaron a ceder ante los intentos republicanos de financiar cualquier parte del aparato gubernamental sin importantes concesiones para su partido.

Es probable que el cierre –que ya es el más largo registrado– se extienda hasta la próxima semana a medida que las dolorosas consecuencias impactan a millones de estadounidenses en todo el país, desde importantes interrupciones en los viajes aéreos hasta la incertidumbre sobre programas críticos de ayuda federal.

La votación fue de 53 a 43. Tres demócratas cruzaron la línea para votar con los republicanos en apoyo: los senadores Ben Ray Lujan, Jon Ossoff y Raphael Warnock.

El proyecto de ley de pago para trabajadores federales del senador republicano Ron Johnson fracasó incluso después de que los republicanos dijeran que agregarían lenguaje específicamente solicitado por los demócratas para pagar tanto a los trabajadores que deben trabajar durante el cierre —también conocidos como “esenciales“— como a los cientos de miles de trabajadores que fueron suspendidos temporalmente.

Es la señal más reciente de que el estancamiento récord en el Capitolio no está cerca de su fin.

Días antes, los líderes republicanos creían que los demócratas estaban a punto de aceptar su propuesta de una futura votación sobre los subsidios de atención médica.

Ahora, un exasperado líder de la mayoría del Senado, John Thune, se ha quedado sin un camino real a seguir, ya que el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y los demócratas se alinean detrás de una oferta propia que los legisladores republicanos han rechazado ampliamente.

En respuesta a la votación sobre el proyecto de ley de pago federal, los demócratas, por su parte, dijeron que se negaban a ceder a una medida de financiación que limita el dolor del cierre solo a algunos estadounidenses.

“No podemos dejar a ningún estadounidense atrás en este momento crítico: debemos reabrir todo el Gobierno y evitar que los costos de los estadounidenses se disparen debido a la inacción republicana”, se lee en un memorando obtenido por CNN de la senadora Patty Murray de Washington, la demócrata de mayor rango en el panel de Asignaciones del Senado.

Antes de la votación, Schumer manifestó que los demócratas aceptarían poner fin al cierre a cambio de una extensión de un año de los subsidios mejorados de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA), un tema que se ha convertido en el principal punto de fricción en el estancamiento.

“Los demócratas están ofreciendo un compromiso muy simple”, dijo Schumer, con docenas de senadores demócratas sentados a su lado en el pleno. “Ahora, la pelota está en el tejado de los republicanos. Solo necesitamos que los republicanos digan sí”.

Pero los senadores republicanos, que han dicho que no negociarán sobre los subsidios de atención médica hasta que el Gobierno esté abierto, rápidamente descartaron la oferta como poco seria.

“Creo que todos los que siguen esto saben que eso es un punto muerto”, dijo Thune a los reporteros. “La extensión de Obamacare es la negociación. Eso es lo que vamos a negociar una vez que el Gobierno se abra”.

Dentro del Capitolio, el estado de ánimo entre los republicanos es de exasperación.

Muchos –incluido Thune– se sintieron sorprendidos por el abrupto cambio de los demócratas en las conversaciones bipartidistas esta semana.

Quieren una presión más clara de Trump sobre los demócratas, en lugar de solo pedir a su propio partido que ponga fin a las maniobras de dilación.

Mientras tanto, la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, ha estado fuera de sesión desde el 19 de septiembre, con algunos legisladores republicanos volviéndose cada vez más inquietos y frustrados en sus distritos.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, ha sostenido que no volverá a convocar al hemiciclo hasta que los demócratas del Senado acuerden reabrir el Gobierno, lo que impide votaciones, audiencias y la mayor parte del trabajo de las comisiones principales.

El senador republicano Ron Johnson, por su parte, indicó que “literalmente suplicó” a los demócratas que apoyaran el proyecto de ley de pago a los trabajadores federales y luchó para convencer a sus colegas senadores republicanos de que agregaran a los trabajadores suspendidos a la medida.

“Si van a obligarlos a trabajar, como mínimo, asegurémonos de pagarles. Y pagarles a tiempo”, dijo Johnson. “No fue tan fácil… Pero al final, superamos las objeciones en nuestra conferencia… Ahora enmendamos completamente el proyecto de ley. Agregamos a los trabajadores suspendidos”.

Un Thune visiblemente frustrado tomó la palabra antes de la votación de este viernes para acusar a los demócratas de bloquear el proyecto de ley.

“Todos en esta cámara van a quedar registrados sobre si quieren o no pagar a los empleados federales”, dijo Thune. “Estoy cansado de los juegos políticos, de verdad lo estoy”.

