Rusia debe ser “parte de la ecuación”, dice Rubio, tras diálogo entre EE.UU. y Ucrania sobre plan para acabar la guerra

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, subrayó que Rusia tendrá un papel central en cualquier acuerdo para poner fin a la guerra con Ucrania, calificando las conversaciones de paz como frágiles tras una reunión de alto nivel entre funcionarios estadounidenses y una delegación ucraniana en Miami.

“Esto es delicado, es complicado”, dijo Rubio a los periodistas después de la reunión, que incluyó al enviado especial Steve Witkoff y al yerno del presidente de EE.UU. Donald Trump, Jared Kushner.

“Hay muchas piezas en movimiento, y obviamente hay otra parte involucrada aquí que tendrá que ser parte de la ecuación”, afirmó Rubio.

El secretario de Estado describió la reunión en Miami como “una sesión muy productiva y útil donde… se lograron avances adicionales”, pero advirtió que aún quedaba trabajo por hacer. Dijo que el impulso diplomático del Gobierno se intensificaría esta semana, y Witkoff tiene previsto viajar a Moscú para más conversaciones.

Rubio indicó que los funcionarios estadounidenses “han estado en contacto en diversos grados con la parte rusa, pero también tenemos una comprensión bastante buena de sus puntos de vista”.

El principal diplomático estadounidense dijo que los equipos no solo trabajan en los términos que pondrían fin a los combates entre Ucrania y Rusia, sino también en “términos que preparen a Ucrania para la prosperidad a largo plazo”.

Antes de que comenzara la reunión, Rubio dijo que el objetivo de las negociaciones era crear “un camino hacia adelante que deje a Ucrania soberana, independiente y próspera”.

El jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umerov, dijo que la reunión fue “productiva y exitosa” y que se basó en el éxito de las conversaciones previas EE.UU.-Ucrania en Ginebra.

“Nuestro objetivo es una Ucrania próspera y fuerte”, dijo Umerov a los periodistas.

“Discutimos todos los temas que son importantes para Ucrania. Y EE.UU. fue sumamente solidario”.

Umerov, jefe del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, fue designado para encabezar el equipo ucraniano después de que el poderoso jefe de gabinete del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, renunciara el viernes en medio de un escándalo de corrupción.

Ucrania busca garantías internacionales de seguridad como parte de cualquier acuerdo para poner fin a la guerra y un cese del fuego con base en las líneas del frente actuales. Ha rechazado ceder cualquier territorio que no esté ya ocupado por fuerzas rusas.

Pero el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha mostrado pocas señales de estar listo para hacer concesiones, diciendo que la guerra solo terminará “una vez que los soldados ucranianos se retiren de los territorios que ocupan”.

Rubio se reunió con los negociadores ucranianos en Ginebra el pasado fin de semana, cuando se realizaron revisiones sustanciales al plan original de 28 puntos desarrollado por Witkoff y Kirill Dmitriev, jefe del fondo soberano ruso y enviado especial del Kremlin.

Los aliados europeos de Ucrania dijeron que el plan original —que se consideraba muy favorable para Rusia— requeriría “trabajo adicional”.

El asesor de Putin, Yuri Ushakov, dijo la semana pasada que el Kremlin recibió la última versión del plan.

“Esta no es una versión oficial, pero tenemos el documento. Aún no lo hemos discutido con nadie porque los puntos que contiene requieren un análisis y una discusión realmente serios”, afirmó Ushakov.

Tras sugerir que quería que Ucrania aceptara un acuerdo antes del jueves de la semana pasada, Trump se retractó de imponer cualquier tipo de plazo.

“¿Saben cuál es el plazo para mí? Cuando se termine”, dijo.

Las negociaciones se desarrollan en un contexto de persistentes ataques rusos con misiles y drones contra ciudades e infraestructuras en toda Ucrania.

El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky dijo el domingo que, en la última semana, Rusia había utilizado casi 1.400 drones de ataque, 1.100 bombas aéreas guiadas y 66 misiles en ataques.

Por su parte, Ucrania sigue atacando infraestructuras energéticas y de defensa rusas con drones de largo alcance y misiles de fabricación nacional. Ucrania también utilizó drones marítimos el viernes y sábado en ataques en el mar Negro contra dos petroleros sancionados usados para transportar petróleo ruso.

Los dos petroleros, que navegaban bajo bandera de Gambia, resultaron dañados pero no se hundieron.

Mientras continúan las negociaciones, el exjefe del Estado Mayor Militar de Ucrania, Valerii Zaluzhnyi, quien es considerado un posible rival de Zelensky, escribió el domingo en el Daily Telegraph que “la guerra no siempre termina con la victoria de un lado y la derrota del otro”.

“Nosotros los ucranianos aspiramos a una victoria total, pero no podemos rechazar la opción de un final a largo plazo para la guerra”, escribió Zaluzhnyi.

