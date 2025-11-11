Decenas de colonos israelíes lanzan ataque incendiario en la Ribera Occidental y aumentan los ataques contra palestinos

Decenas de colonos israelíes lanzaron un ataque incendiario en una zona agrícola de la ocupada Ribera Occidental la noche del…

Decenas de colonos israelíes lanzaron un ataque incendiario en una zona agrícola de la ocupada Ribera Occidental la noche del martes, según activistas palestinos en la zona, en el más reciente de estos ataques en medio de un aumento de la violencia de colonos.

El ataque tuvo lugar en la localidad de Beit Lid, al este de Tulkarm, que daño la aldea beduina Deir Sharaf y la fábrica de productos lácteos Al-Juneidi, según muestran videos y contaron residentes a CNN.

Imágenes obtenidas por CNN muestran humo cubriendo la zona, con mujeres palestinas gritando de fondo y hombres cargando extintores y cubetas de agua apresurándose para apagar los incendios.

Los videos muestran camiones, tiendas de campaña y cobertizos metálicos incendiados, así como ventanas de autos destrozadas.

Los residentes dijeron que la defensa civil palestina y los bomberos llegaron al lugar aproximadamente una hora después de que comenzaron los incendios.

Otro video grabado por un residente palestino muestra a los colonos bajando una colina hacia la aldea beduina.

Este ataque es el más reciente en una ola de violencia de colonos israelíes contra palestinos en la Ribera Occidental, que ha ocurrido casi a diario desde mediados de octubre.

Un informe de las Naciones Unidas publicado el viernes afirma que los colonos israelíes lanzaron al menos 264 ataques en octubre, la cifra más alta desde que la ONU comenzó a registrar incidentes en 2006, y que la temporada de cosecha de aceitunas de este año ha estado marcada por una violencia extrema.

Imágenes de cámaras de seguridad del ataque incendiario obtenidas por CNN muestran luego a los colonos atacando la fábrica de lácteos, blandiendo garrotes y prendiendo fuego a vehículos estacionados. Uno de los vehículos —un camión de carga con el logo de la fábrica de lácteos— parece estar completamente calcinado, con una densa nube de humo negro saliendo de él.

Gilad Kariv, legislador israelí del partido Demócratas de izquierda, condenó el ataque de los colonos en X. “Su objetivo es encender una tercera intifada, que llevará a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) a operar de una manera similar a la operación en Gaza. Este movimiento costará la vida de cientos de soldados y civiles israelíes y miles de palestinos”, dijo.

Las FDI informaron que enviaron a sus soldados a la zona tras “un reporte de decenas de civiles israelíes enmascarados que atacaron a palestinos y prendieron fuego a propiedades en la zona”.

“Durante el incidente, cuatro palestinos resultaron heridos y fueron evacuados para recibir tratamiento médico. Las fuerzas de seguridad actuaron para dispersar el enfrentamiento utilizando medios antidisturbios y detuvieron a varios civiles israelíes”, dijeron las FDI en un comunicado. Los colonos también atacaron a los soldados y dañaron un vehículo militar israelí, agregaron las FDI.

La Policía de Israel informó que arrestó a cuatro “sospechosos” israelíes y los trasladó para ser interrogados, tras la “violencia extrema”.

Los investigadores policiales, junto con las fuerzas de seguridad, están actualmente recolectando pruebas en el lugar, incluyendo documentación, declaraciones de testigos y hallazgos forenses”, agregó.

El ataque incendiario es el más reciente en lo que se ha convertido en un periodo cada vez más violento en la Ribera Occidental durante la cosecha de aceitunas.

El sábado, al menos 10 personas resultaron heridas en un ataque a la aldea de Beita mientras agricultores palestinos cosechaban aceitunas, incluyendo tres paramédicos, cuatro periodistas y tres activistas, según el activista israelí Jonathan Pollak, quien estuvo presente y también resultó herido.

El activista Oded Yedaya, fotógrafo israelí y administrador de la Escuela de Arte Minshar en Tel Aviv, tuvo que ser hospitalizado tras ser gravemente golpeado, según Pollak. Imágenes obtenidas por CNN muestran el rostro y torso de Yedaya ensangrentados, con un paño blanco envuelto alrededor de su cabeza.

Pollak dijo a CNN que Yedaya sufrió fracturas en el pómulo y la mandíbula.

Las FDI dijeron a CNN en un comunicado el sábado que estaban al tanto del incidente y que enviaron soldados a la zona alrededor de Evyatar, un asentamiento israelí cercano, “tras un reporte de un enfrentamiento entre civiles israelíes y palestinos”.

En la cercana aldea de Burin, activistas israelíes y extranjeros resultaron heridos, incluido el reservista israelí fuera de servicio Yuval Ben Ami.

En una entrevista telefónica con CNN, Ben Ami dijo que ver videos de palestinos siendo “brutalmente golpeados” por colonos todos los días lo impulsó a salir y apoyarlos.

“Creo que es importante que los israelíes se levanten de la cama y salgan de la casa para hacer activismo real en lugar de solo dar ‘me gusta’ a contenidos en Facebook o retuitear un artículo”, dijo.

Estaba junto a siete activistas israelíes en una granja palestina recogiendo aceitunas temprano el sábado por la mañana, cuando vio al menos a 20 colonos enmascarados bajar la colina blandiendo garrotes y bates.

Dijo que supo que estaban a punto de “aterrorizar toda el área”.

“Me paré frente a ellos y les dije: ‘Les pido que no lo hagan. No quieren hacerlo’”, relató, antes de revelarles que era reservista. Pero eso no detuvo el ataque, agregó, y sufrió una herida en la cabeza y una conmoción cerebral leve que requirió hospitalización.

“Estaba empapado en sangre y con dolor. Pero después de que logré ponerme de pie, los colonos me gritaron diciendo: ‘No vuelvas nunca más aquí. No traiciones a tu propio pueblo’”.

En respuesta a una consulta de CNN, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) dijeron en un comunicado que sus soldados “fueron enviados al área de Burin, tras un informe de lanzamiento de piedras a un vehículo israelí”.

“Tanto civiles israelíes como palestinos resultaron heridos y fueron evacuados para recibir tratamiento médico… Las IDF condenan cualquier acto de violencia y continuarán operando para mantener la seguridad y el orden en la zona”, continuó el comunicado.

Ben Ami dijo a CNN que los soldados que llegaron al lugar no detuvieron el ataque, una acusación que muchos palestinos y activistas también han expresado en otros incidentes.

