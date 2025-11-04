David Beckham es nombrado caballero por el rey Carlos III en el castillo de Windsor

David Beckham ha sido nombrado caballero por el rey Carlos III, en lo que el exfutbolista británico describió como su…

David Beckham ha sido nombrado caballero por el rey Carlos III, en lo que el exfutbolista británico describió como su “momento de mayor orgullo”.

El excapitán de la selección inglesa de fútbol aceptó el título de caballero por sus servicios al deporte y a la beneficencia el martes en una ceremonia en el Castillo de Windsor, donde también recibieron honores el autor y guionista británicojaponés Kazuo Ishiguro y la estrella del West End y Broadway Elaine Paige.

Beckham fue incluido a principios de este año en la lista de honores del cumpleaños del rey.

“Obviamente he tenido mucha suerte en mi carrera de haber ganado lo que he ganado y haber hecho lo que he hecho, pero recibir un honor como este, el de caballero, supera cualquier cosa que jamás pensé que recibiría”, dijo Beckham a la agencia de noticias británica PA Media después de la ceremonia.

“Para ser honesto, un joven del East End de Londres, nacido en Leytonstone, y estar aquí en el Castillo de Windsor, siendo honrado por su majestad el rey, la institución más importante y respetada del mundo, es un momento muy especial”, añadió.

Beckham estuvo acompañado por su esposa, Victoria, quien confeccionó el traje que lució para recibir el premio.

El padre de cuatro hijos dijo que el rey había inspirado muchos de sus looks a lo largo de los años. “Vi fotos antiguas de él cuando era joven, con chaqué, y pensé: ‘Vale, eso es lo que quiero llevar’, así que se lo di a mi mujer y ella lo confeccionó”.

Añadió que el rey Carlos “quedó bastante impresionado” con su traje.

Este honor llega más de dos décadas después de que el jugador, de 50 años, que representó a Inglaterra en 115 partidos internacionales y ganó títulos de liga en cuatro países diferentes, fuera nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) por la reina Isabel II.

Beckham, quien se retiró del fútbol profesional en 2013, también es embajador de buena voluntad de Unicef. En 2015, lanzó el fondo “7” para apoyar a niños en riesgo ante peligros como la crisis del ébola; un fondo que lleva el nombre del número que lucía en su camiseta del Manchester United.

Hizo un notable regreso al fútbol en 2018 cuando se le otorgó una franquicia de la Major League Soccer en Miami, Florida, y luego formó el club de fútbol Inter Miami.

Beckham mantiene una buena relación de trabajo con el rey Carlos, habiendo intercambiado “consejos sobre apicultura” en los Cotswolds, Inglaterra, el año pasado, cuando se convirtió en embajador de la Fundación del Rey.

