Cupones de alimentos del SNAP: el Gobierno de Trump solo proporcionará la mitad de los beneficios en noviembre

El Gobierno de Trump anunció este lunes que proporcionará solo la mitad de los beneficios normales de cupones de alimentos para noviembre, utilizando el fondo de contingencia del programa en medio del cierre del Gobierno. Sin embargo, es poco probable que los beneficiarios vean los pagos de inmediato.

Unos US$ 4.650 millones del fondo de contingencia del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) “se obligarán a cubrir el 50 % de las asignaciones actuales de los hogares elegibles” para noviembre, según una declaración jurada de un funcionario del Departamento de Agricultura de EE.UU. presentada en un tribunal federal. Los US$ 600 millones restantes en el fondo se utilizarán para gastos administrativos estatales y asistencia nutricional para Puerto Rico y la Samoa Americana.

La decisión se produjo después de que un juez federal en Rhode Island ordenara al USDA la semana pasada que comenzara a proporcionar los beneficios completos de noviembre a los beneficiarios o beneficios parciales si la agencia optaba por utilizar solo el fondo de contingencia de SNAP.

En documentos judiciales presentados el lunes, el Gobierno dijo que decidió no extraer US$ 4.00 millones de otras fuentes de dinero para proporcionar beneficios completos para noviembre.

Casi 42 millones de estadounidenses reciben cupones de alimentos, proporcionando a los hogares poco más de US$ 350 al mes, en promedio, según los datos más recientes del USDA de mayo.

La decisión sin precedentes de la agencia de detener los beneficios ha provocado pánico entre muchos beneficiarios, llevándolos a despensas de alimentos saturadas para ayudar a alimentarse a sí mismos y a sus familias. Millones de beneficiarios de SNAP comenzaron a perder sus beneficios el sábado, y millones más podrían encontrarse en la misma situación durante el transcurso del mes, dependiendo de cuándo se realicen los pagos.

Aunque el USDA proporcionará orientación sobre los pagos parciales a los estados el lunes, la agencia señaló que los beneficiarios en algunos estados pueden no ver sus beneficios de noviembre durante semanas, o incluso meses, dijo Patrick Penn, el funcionario del USDA, al tribunal.

Los pagos parciales requerirán que los estados reprogramen sus sistemas para ajustar las asignaciones reducidas, lo que podría resultar complicado.

“Dada la variación entre los sistemas estatales, algunos de los cuales tienen décadas de antigüedad, no está claro cuántos estados completarán los cambios de manera automatizada con una interrupción mínima, frente a anulaciones manuales o cálculos que podrían causar errores de pago y retrasos significativos”, dijo Penn.

Los estados detuvieron el proceso de emisión de beneficios para noviembre después de que el USDA les enviara una carta el 10 de octubre ordenándoles hacerlo. La agencia dijo que no tiene los fondos para pagar la asistencia de noviembre en medio del cierre del Gobierno federal, que comenzó el 1 de octubre.

Los estados envían la información de los inscritos en SNAP a los proveedores cada mes para que puedan cargar fondos en las tarjetas de beneficios de los beneficiarios, a menudo días o semanas antes de que comience el nuevo mes. Estos pasos deben realizarse antes de que SNAP pueda reiniciarse.

Proporcionar beneficios completos para noviembre sería más fácil y rápido, pero Penn dijo que el USDA decidió no recurrir a un fondo destinado a financiar programas de nutrición infantil para ayudar a cubrir ese costo porque “dejaría una brecha sin precedentes” en esa fuente de financiamiento, que normalmente proporciona comidas gratuitas o de bajo costo para los niños en edad escolar, entre otras cosas.

“El USDA ha determinado que crear un déficit en los fondos del Programa de Nutrición Infantil para financiar un mes de beneficios SNAP es un riesgo inaceptable… porque transferir $4.000 millones a la población SNAP de Estados Unidos simplemente traslada el problema a millones de niños estadounidenses de bajos ingresos que reciben sus comidas en la escuela”, escribió.

Esa fuente de financiamiento, que consiste en ingresos por aranceles no utilizados, actualmente contiene casi $17.000 millones.

En su fallo la semana pasada, el juez John McConnell, del tribunal federal en Providence, Rhode Island, dio a la administración hasta las 12:00 p.m., hora de Miami, del lunes para decir qué planea hacer.

Un segundo juez federal, en Boston, emitió una orden similar la semana pasada, diciendo que la agencia estaba obligada a usar el fondo de contingencia de SNAP para pagar al menos beneficios parciales.

Ambos jueces dijeron que correspondía a la discreción de la agencia decidir si accedía a otros fondos para permitirle proporcionar los pagos completos.

El USDA había sostenido que no podía recurrir a su fondo de contingencia, declarando en un memorando que “los fondos de contingencia no están legalmente disponibles para cubrir beneficios regulares”. Además, señaló que los fondos de contingencia están destinados a pagar beneficios alimentarios en caso de desastres naturales.

El presidente Donald Trump indicó el viernes por la noche que quiere que se reanuden los beneficios, publicando en Truth Social que instruyó a los abogados de la administración a preguntar a los tribunales cómo se pueden financiar legalmente los beneficios lo más rápido posible porque los abogados “no creen que tengamos la autoridad legal para pagar SNAP con ciertos fondos que tenemos disponibles”.

“Incluso si recibimos orientación inmediata, lamentablemente se retrasará mientras los Estados distribuyen el dinero”, escribió Trump. “Si el Tribunal nos da la dirección legal apropiada, será MI HONOR proporcionar los fondos, tal como lo hice con el pago a los militares y a las fuerzas del orden”.

El Gobierno ha optado por utilizar los fondos arancelarios sobrantes para financiar otras prioridades. El mes pasado, el USDA transfirió $300 millones de ese fondo para continuar temporalmente con la provisión de asistencia alimentaria Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés) para mujeres embarazadas, nuevas madres y niños pequeños.

La decisión de suspender los beneficios llevó a un grupo de fiscales generales y gobernadores demócratas de 25 estados y Washington a presentar una demanda en Boston el martes, y a una coalición de ciudades, organizaciones sin fines de lucro, sindicatos y pequeñas empresas a presentar el caso en Rhode Island el jueves.

Democracy Forward, que representa a los demandantes en el caso de Rhode Island, dijo el lunes que no estaba satisfecho con la decisión de la administración de hacer solo pagos parciales de SNAP y que está “considerando todas las opciones legales para asegurar el pago total de los fondos”.

“No debería hacer falta una orden judicial para obligar a nuestro presidente a proporcionar la nutrición esencial que el Congreso ha dejado claro que debe ser proporcionada. Pero si eso es lo que se necesita, continuaremos usando los tribunales para proteger los derechos de las personas”, dijo Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva del grupo, en un comunicado. “Tengan la seguridad de que continuaremos luchando para que las personas reciban los beneficios completos a los que tienen derecho bajo SNAP.”

