Cuomo, Mamdani, Sliwa: lo que debes saber antes de las elecciones a la alcaldía de Nueva York

Los votantes de la ciudad de Nueva York elegirán a su próximo alcalde este martes, poniendo fin a una campaña llena de acontecimientos entre el candidato demócrata Zohran Mamdani, el aspirante independiente Andrew Cuomo y el republicano Curtis Sliwa.

En los meses posteriores a la sorpresiva victoria de Mamdani en las primarias demócratas, este socialista democrático de 34 años ha buscado ampliar su base electoral y tranquilizar a los votantes recelosos de sus críticas al Gobierno israelí y su apoyo anterior a políticas de extrema izquierda, como la desfinanciación de la policía.

Mientras tanto, sus oponentes han renovado sus campañas para intentar erosionar el apoyo al favorito.

Aquí tienes siete datos para ponerte al día sobre las elecciones del martes:

Cuomo se presentó a la contienda por la alcaldía como favorito a pesar de las acusaciones de acoso sexual en su contra, que él ha negado, y que lo obligaron a dimitir en 2021. Pero el exgobernador se apoyó en el reconocimiento de su nombre y en el apoyo de los donantes en lugar de desarrollar una amplia campaña sobre el terreno, lo que condujo a su sorprendente derrota en las primarias demócratas de junio ante Mamdani.

“La histórica expansión del electorado lograda por Mamdani, su capacidad para conectar con el anhelo de un giro a la izquierda y una voz nueva, desafió prácticamente todas las encuestas y las expectativas de los expertos”, informó Edward-Isaac Dovere de CNN. “Pero casi todos los involucrados en la campaña de Cuomo reconocen, al menos en privado, sus numerosos errores”.

La sorpresiva victoria de Mamdani envalentonó a los socialistas democráticos de la ciudad de Nueva York, quienes advirtieron que estaban considerando presentar candidaturas en las primarias contra cinco demócratas titulares de la Cámara de Representantes, incluido el líder de la minoría, Hakeem Jeffries.

El equipo de Jeffries apodó a los posibles contrincantes “Equipo Gentrificación”.

Parte de los esfuerzos de Mamdani por ampliar su coalición ha incluido acercarse a los agentes de policía y retractarse de sus anteriores propuestas para recortar el presupuesto policial.

El candidato a la alcaldía se reunió con agentes fuera de servicio y mantuvo reuniones para discutir las propuestas de su programa de seguridad pública, que reformaría la manera en que la ciudad trata a sus residentes más vulnerables.

La ciudad de Nueva York no ha tenido un alcalde republicano desde que Michael Bloomberg dejó el cargo en 2013. Sin embargo, los republicanos no apoyaron completamente a su candidato: Sliwa, locutor de radio, fundador del grupo de patrulla contra el crimen Guardian Angels y conocido por su afición a acoger gatos.

Sliwa hizo campaña viajando en metro y con una plataforma de mano dura contra el crimen.

Argumentó que sus vínculos de larga data con la ciudad podrían ayudarle a conectar con votantes que de otro modo se opondrían a los candidatos republicanos.

Hasta el final, se negó a retirarse de la contienda a pesar de la presión de Cuomo y otros que querían consolidar la oposición a Mamdani.

“Cuando se me acercan, no dicen: ‘Ah, el republicano’”, dijo Sliwa a CNN. “No me ven como un político. Me ven como uno de ellos, lo cual es raro”.

La avenida Roosevelt, una calle diversa de Queens que también es un punto neurálgico para el trabajo sexual, se convirtió en un tema central de la contienda por la alcaldía y de los debates sobre la calidad de vida.

Los opositores de Mamdani criticaron su apoyo a la despenalización del trabajo sexual, señalándolo como prueba de su laxitud ante el crimen.

Cuomo también esperaba usar el tema para captar el voto de las comunidades del sur de Asia y musulmanas.

Mamdani ha aclarado que no apoya la legalización del trabajo sexual, sino la despenalización de la práctica entre adultos que consienten.

“No creo que debamos procesar a mujeres que están luchando, que actualmente están siendo encarceladas”, dijo Mamdani en un debate para la alcaldía.

Para muchos judíos neoyorquinos, la elección a la alcaldía de Nueva York se ha vuelto emocionalmente tensa.

Algunos votantes que hablaron con CNN dijeron que se mostraban reacios a apoyar a Mamdani debido a su activismo propalestino y sus críticas al Gobierno de Israel.

Mamdani intentó acercarse a la comunidad judía neoyorquina, pero las encuestas preelectorales más recientes aún mostraban a Cuomo con alrededor del 55 % del voto judío.

Rama Duwaji, la esposa de Mamdani, una artista de 28 años, se labró su propio camino antes de convertirse potencialmente en la próxima primera dama de la ciudad de Nueva York.

No fue una figura pública destacada de la campaña. En cambio, su influencia se hizo sentir entre bastidores y en las redes sociales, donde promovió su obra artística centrada en las mujeres de Medio Oriente y la difícil situación de los palestinos en Gaza.

