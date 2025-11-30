Tiroteo en fiesta de cumpleaños en California: tres de los cuatro muertos eran niños y el atacante sigue prófugo

Una fiesta de cumpleaños infantil se convirtió en el escenario de un tiroteo masivo la noche del sábado que dejó…

Una fiesta de cumpleaños infantil se convirtió en el escenario de un tiroteo masivo la noche del sábado que dejó a tres niños y otra persona muerta y 11 heridos, mientras el presunto atacante armado sigue prófugo.

La tragedia en Stockton, California, se suma a una creciente lista de comunidades estadounidenses cuyos espacios cotidianos — escuelas, centros comerciales, bares y edificios de oficinas — han sufrido de violencia armada.

Entre los heridos hay niños y adultos, según Heather Brent, vocera de la Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín. Las autoridades no informaron de inmediato el estado de quienes fueron trasladados a hospitales locales.

“Las primeras indicaciones sugieren que este pudo haber sido un incidente dirigido”, dijo Brent en una conferencia de prensa. “Esta es una investigación activa y en curso, y la información sigue siendo limitada”, agregó.

Las personas fallecidas tenían 8, 9, 14 y 21 años, informó Brent el domingo. Las autoridades no han dado a conocer los nombres de las víctimas.

El sheriff Patrick Withrow hizo un llamado a la comunidad el domingo para que continúe proporcionando a su oficina información sobre el tiroteo, sin importar cuán pequeña sea.

“Confío en nuestro equipo y en el trabajo que hemos realizado hasta ahora para encontrar a estos animales que hicieron esto y llevarlos ante la justicia, pero aún necesitamos la ayuda del público”, dijo Withrow.

El tiroteo ocurrió poco antes de las 6 p.m. en la zona norte de la ciudad, según la oficina del sheriff. El salón de banquetes, que comparte estacionamiento con varios negocios, incluido un Dairy Queen, albergaba una celebración familiar que, según los investigadores, era una fiesta de cumpleaños para un niño pequeño con entre 100 y 150 asistentes, explicó Brent. Stockton se encuentra a unos 64 kilómetros al sur de Sacramento.

El presunto atacante armado huyó y sigue prófugo, indicó Brent. Las autoridades piden la colaboración del público mientras los detectives trabajan para determinar un posible motivo. “Los investigadores están explorando todas las posibilidades”, dijo Brent.

“Estamos seguros de que esto no fue un acto aleatorio”, afirmó Withrow el domingo. “No vamos a decir si está relacionado con pandillas o no, hasta que tengamos todos los hechos frente a nosotros”.

Withrow contó que condujo más de ocho horas y que tuvo que “acostar a mis nietos para venir a cazar a estos animales que les quitaron los hijos a otras personas”.

“Mi corazón está con las familias de los fallecidos, los heridos y los sobrevivientes”, dijo la exrepresentante Gabby Giffords, quien también sobrevivió a la violencia armada y es fundadora de la organización de prevención de la violencia con armas GIFFORDS.

“Mientras esperamos más información sobre el tiroteo, lo que resulta dolorosamente obvio es que necesitamos que nuestros líderes federales actúen para detener la violencia armada”.

En lo que va del año, ha habido al menos 380 tiroteos masivos en EE.UU. — definidos como aquellos en los que al menos cuatro personas resultan heridas de bala, sin contar al atacante armado — según el Gun Violence Archive.

En enero, un tiroteo en Martin’s Super Market en Elkhart, Indiana, dejó dos muertos y dos agentes de policía heridos. En agosto, un hombre entró al vestíbulo de un rascacielos en Park Avenue, Nueva York, mató a un agente de policía y luego disparó contra otros transeúntes inocentes. Al mes siguiente, en Colorado, un tiroteo en la escuela secundaria Evergreen dejó a dos estudiantes gravemente heridos después de que, presuntamente, un compañero abriera fuego durante su tercera semana de clases.

El gobernador de California, Gavin Newsom, fue informado sobre el tiroteo, según su oficina.

“Nuestros corazones están con sus familias y toda la comunidad de Stockton”, dijo Newsom en una publicación en X el domingo.

La alcaldesa de Stockton, Christina Fugazi, señaló en un comunicado que el gobernador “ha ofrecido todo el apoyo del estado de California” para ayudar a la comunidad.

“Esta noche nuestra ciudad enfrenta una situación desgarradora y dolorosa”, escribió Fugazi. “Por favor, mantengan a las víctimas, sus seres queridos y a nuestros primeros respondedores en sus oraciones”.

Este artículo se actualizó con información adicional.

