Cuándo y dónde serán los partidos del repechaje para el Mundial 2026: fechas para Guadalajara y Monterrey

Este viernes la FIFA anunció los horarios y el calendario completo del repechaje que se disputará en México para la Copa Mundial de fútbol 2026.

Los partidos se disputarán en el Estadio Guadalajara y en el Estadio Monterrey, comenzando con los duelos de semifinal que serán el jueves 26 de marzo de 2026.

Este día se jugarán las dos semifinales, comenzando con el partido en Monterrey entre Bolivia y Suriname; y luego a segunda hora, en Guadalajara, la selección de Nueva Caledonia se enfrentará a la de Jamaica por el segundo boleto a la final.

El martes 31 de marzo de 2026, se jugará la primera final en Guadalajara, entre el ganador del duelo entre Nueva Caledonia y Jamaica, para definir al primero de los dos clasificados al Mundial.

A segunda hora, el vencedor entre Bolivia y Suriname se enfrentará por su boleto al mundial en Monterrey contra la selección de Iraq.

Los ganadores de las respectivas finales serán los clasificados al Mundial por la vía del repechaje internacional.

