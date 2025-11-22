Crisis del costo de vida: los precios se sienten inalcanzables en un distrito de Pensilvania crucial para Trump

Jenique Jones está “súper ocupada” estos días. Debido a su trabajo y al lugar donde vive, esta es una noticia…

Jenique Jones está “súper ocupada” estos días.

Debido a su trabajo y al lugar donde vive, esta es una noticia peligrosa para el presidente Donald Trump y el control republicano de Washington.

“Mi negocio ayuda a las personas a reparar su crédito”, dijo Jones en una entrevista en la oficina de Bethlehem de Lehigh Valley Credit Restoration. “Administrar sus finanzas y, básicamente, organizarse financieramente”.

Jones nos dijo que ha estado muy ocupada porque “los tiempos son difíciles”.

“Aquí todo está subiendo menos los salarios. Estamos en Lehigh Valley, el centro neurálgico entre Filadelfia y Nueva York, y están subiendo los precios, y los lugareños no pueden seguir el ritmo”.

Bethlehem es sinónimo de la clase trabajadora estadounidense, y debido a su historial electoral, es un laboratorio para analizar el estado de ánimo nacional. Ahora mismo, mucha gente vive al día; y cada vez más personas piden reunirse con Jones debido a la crisis de asequibilidad.

Le cuentan diversas historias. “Mi esposo perdió todas sus horas extras”, es una que Jones escucha a menudo. O también: “La guardería de mis hijos subió. No puedo pagar la comida. Uso tarjetas de crédito para los gastos diarios. No me queda dinero después de pagar las facturas”.

“Básicamente, es un desastre financiero”, dice.

Jones ha votado por Trump en tres ocasiones. Sigue creyendo que está más calificado que Kamala Harris, su oponente demócrata en las últimas elecciones.

Pero ahora, es contundente al afirmar que simplemente ha incumplido su promesa de campaña de 2024 de hacer la vida más asequible.

“Estoy muy decepcionada por eso. Muy, muy decepcionada porque siento que la situación solo ha empeorado”, dijo.

Las cifras respaldan a Jones. La tasa de desempleo en Lehigh Valley ha aumentado desde que Trump regresó a la Casa Blanca. El costo de los alimentos en Pensilvania ha subido un 8,2 % en el último año, muy por encima del promedio nacional del 5 %. Y el alquiler de un apartamento de una habitación en Bethlehem promedia los US$ 1.900 al mes, un aumento de poco menos del 6 % con respecto al año anterior.

“La gente tiene dificultades para pagar las necesidades básicas”, dijo Jones. “No puede permitirse el lujo de la vida diaria. La compra promedio, incluso para mí, de US$ 150 a la semana, ahora es de US$ 250 a la semana”.

La indignación por las presiones sobre la asequibilidad ayudó a Trump a ganar en Pensilvania y en todos los estados clave en noviembre de 2024. Este noviembre, volvió a ser el tema central, ya que los demócratas lograron grandes avances, y por amplios márgenes, en elecciones fuera de ciclo, como las de gobernadores de Virginia y Nueva Jersey, y la de alcalde de Nueva York.

Bethlehem será fundamental para comprobar si la misma dinámica se repite en las elecciones intermedias de 2026, en las que los demócratas buscarán obtener la mayoría en la Cámara de Representantes y obstaculizar la agenda de Trump.

Se encuentra en el condado de Northampton, un referente de Pensilvania, conocido por elegir a los ganadores políticos y un condado que visitamos varias veces durante nuestros viajes de 2024 para nuestro proyecto “Por todo el mapa”, analizando las elecciones a través de la mirada y las experiencias de los votantes.

El ganador en Northampton ha ganado a nivel estatal y nacional en las últimas cinco elecciones presidenciales, y en 29 de 32 desde 1900. Además, la victoria de Trump en 2024 ayudó a cambiar el 7º Distrito Congresional de Pensilvania de demócrata a republicano, pero por tan solo 4.000 votos. Es uno de los principales objetivos demócratas para 2026.

Ronald Corales sabía bien antes del día de las elecciones de 2024 que Trump tenía una sólida presencia en Lehigh Valley y en la comunidad latina que en 2016 o 2020.

Corales es propietario de tres locales de Gentlemen’s Barber en la zona, y la política es un tema de conversación constante. Hoy en día, los clientes se quejan mucho de los precios, y algunos dicen que Trump no ha logrado hacer la vida más asequible, dijo.

Corales también ha votado por Trump en tres ocasiones. Recibió su nombre en honor a Ronald Reagan, porque sus padres, inmigrantes peruanos, estaban muy orgullosos de venir a Estados Unidos y Reagan era presidente en ese momento.

Corales cree que Trump merece más tiempo —que 10 meses no son suficientes para solucionar los grandes problemas de asequibilidad—, pero coincide en que, por ahora, la situación no ha mejorado.

“Creo que todavía tenemos que darle algo de tiempo”, dijo. “El país ha cambiado mucho en los últimos dos años. Así que, con suerte, sus políticas entrarán en vigor pronto… aún no ha sucedido”.

Ashley Ruiz, una de las barberas que trabaja para Corales, dice que los clientes se quejan más de los costos ahora que durante la campaña presidencial.

Ella intenta ayudar. “Le digo al cliente: ‘Si te lo cortas un poco más corto, el corte durará más’. Porque quiero que sienta que está recibiendo un servicio que durará más y que su dinero le rendirá más”.

Ruiz entiende el estrés de la asequibilidad; hace cálculos difíciles en casa y menciona el alquiler, la comida y el cuidado infantil como los mayores desafíos presupuestarios de su familia. “Son mucho más altos”, dijo Ruiz. “Así que trato de tomar decisiones más inteligentes con la esperanza de que las cosas mejoren”.

Fue una de las pocas barberas de la peluquería de Bethlehem que nos acompañaron durante unos minutos para conversar; todas latinas, con una mezcla de afiliaciones políticas, pero con una opinión unánime de que los costos son más altos ahora que hace un año. El seguro médico y los precios de los alimentos fueron los más mencionados.

El impacto político es evidente en el moribundo índice de aprobación del presidente. Aun así, nuestra visita fue impresionante. Nadie dijo que los costos habían bajado. Algunos dijeron que estaban prácticamente iguales. Pero la mayoría, incluyendo varios votantes leales a Trump, afirmó que las presiones que enfrentan en noviembre de 2025 son peores que las de hace un año.

Los aranceles y los precios de los comestibles habrían sido la principal queja si hubieras pasado por Cutters Bike Shop hace unas semanas, pero ahora se ha sumado la atención médica.

John y Lisa Ronca son dueños de la tienda y tienen una hija adolescente que compite en ciclismo. Obtienen su seguro médico a través del mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), y acaban de recibir su carta de renovación.

“Se está triplicando”, dijo Lisa Ronca, repitiéndose con incredulidad. “Va a ser el triple, el triple, el triple este año, lo que equivale al doble del costo de nuestra hipoteca, de nuestra casa. Así que no podemos mantener ese plan, como mínimo”.

Extender los subsidios mejorados para las primas de la ACA fue el principal objetivo de los demócratas durante el reciente cierre del Gobierno. No lograron obtener concesiones de los republicanos, aunque Trump y algunos líderes republicanos prometen trabajar en alternativas al Obamacare.

Lisa Ronca pone los ojos en blanco al recordar que Trump prometió lo mismo en su primer mandato y no hizo nada. “Han pasado años”, dijo. “¿Cuántos años?”.

Los Ronca no son fanáticos de Trump y no votaron por él.

La familia come en casa para ahorrar dinero, y solo se dan un gusto una vez a la semana en su restaurante mexicano local favorito. Lisa estaba en el supermercado un par de horas antes de que pasáramos por la tienda de bicicletas. “Hay un par de cosas que me hacen reflexionar. ¡Guau!”.

Pensilvania tiene una de las tasas de inflación más altas en el costo de los alimentos entre los 50 estados.

Trump ha dicho repetidamente que los costos han bajado y que son sus críticos quienes mienten sobre los altos precios. Pero “él no va al supermercado”, dijo Lisa Ronca. “Es difícil. Definitivamente es mucho más caro”.

La experiencia general de los Ronca en 2025 ha sido de costos más altos y márgenes de ganancia más bajos.

La tienda de bicicletas y su inventario (bicicletas y repuestos) llevan marcas de China, Taiwán, Vietnam e Indonesia. Para ellos, los aranceles de Trump son como subirse a una montaña rusa con los ojos vendados.

“Durante este año, ha habido aumentos constantes”, dijo John Ronca. “Cada dos o tres meses. Recibimos cartas de las empresas: ‘Tenemos un aumento del 10 %’. Luego, otro aumento del 10 %. Y sigue aumentando”.

Una cadena que costaba US$ 35 hace unos meses ahora cuesta US$ 50. Un aumento sorprendente para una bicicleta de montaña, que pasa de US$ 75 a 120.

Se acerca la temporada navideña; las ventas anticipadas están por debajo del año pasado. A Lisa Ronca le preocupa que la gente gaste menos, preocupada por llenar la tienda de bicicletas con la típica compra navideña. Ha eliminado el personal a tiempo parcial.

“No sé cuántas bicicletas para niños traer para Navidad”, dijo. “Una bicicleta infantil de 20 pulgadas y una sola velocidad costaba US$ 250, lo cual sigue siendo bastante caro. Llegó a costar US$ 400 en los últimos meses. Así que es un poco difícil”.

Aunque generalmente votan por candidatos demócratas, los Ronca apoyaron al republicano moderado Charlie Dent cuando representó a su distrito congresional hace unos años.

Lisa Ronca dijo que Dent fue útil cuando se estaban construyendo algunos nuevos senderos para bicicletas locales.

“No tengo problema en votar por cualquiera de los dos partidos si la persona es buena para la zona”, dijo John Ronca.

Pero su preocupación por la asequibilidad, especialmente por el aumento en sus costos de atención médica, influye en sus primeras ideas sobre el próximo noviembre.

“Voy a votar por alguien que lo controle”, dijo John Ronca mientras Lisa asentía. “¿Sabes a qué me refiero? ¿Quién va a controlar al presidente?”.

